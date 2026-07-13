Salta anche Kolo Muani? L’affare Juve in salita: no del Psg all’ultima offerta

TORINO - Randal Kolo Muani sta aspettando pazientemente, ma non lo farà a lungo . È questo il messaggio che filtra dal giocatore nei giorni in cui la Juve si raduna e il francese no, non può raggiungere Torino. Ancora una volta. Nonostante avesse cerchiato la giornata di oggi in rosso sul calendario. Pensava, e sperava, che per questa settimana tutti gli ostacoli venissero superati, magari dall’ultimo rilancio della Juventus. Non è stato così. O meglio: il nuovo affondo bianconero è pure arrivato, ma non ha toccato i quaranta milioni di euro, cifra per la quale il Psg avrebbe iniziato quantomeno a riaprire la discussione. I bianconeri si sono fermati a qualche milione in meno, con l’aggiunta di alcuni bonus che hanno fatto storcere il naso ai francesi. Il motivo? Alcuni di questi non sarebbero garantiti, anche alla luce delle difficoltà mostrate dalla Juventus nell’ultima stagione.

Kolo Muani tra Premier, Bundesliga e la volontà di tornare alla Juve

Il Paris, soprattutto, è convinto che il mercato intorno a Muani possa decollare da un momento all’altro. E non è una sensazione: è la somma di più interessamenti ricevuti dalla Premier League - dove si è rifatto sotto il Tottenham - e dalla Bundesliga, campionato in cui Randal tornerebbe volentieri dopo l’esperienza felice all’Eintracht, proprio perché lo vede al pari della Serie A. Abbasserebbe ritmo e difficoltà, potrebbe ripartire con più forza per trovare quella continuità che gli è mancata nell’ultima stagione. E il Mondiale perso, con il relativo treno bleu da cui è dovuto scendere, fa ancora male.

La Juve non molla Kolo Muani, ma i conti frenano l’operazione

La Juve, a ogni modo, non molla. Si sente ancora in corsa, però è comunque consapevole di non poter aumentare l’ultima proposta. La fiducia è legata alla volontà del ragazzo: a Torino ha vissuto 8 mesi splendidi, si è sentito al centro del progetto e ha legato tanto con i compagni, da cui continua a ricevere messaggi e inviti a tornare. In realtà, tutto quello che poteva fare Randal è stato già fatto: l’accordo con i bianconeri non è mai stato un tema, avendo dato (tempo fa) l’ok a 5 milioni all’anno fino al 2031.

Il problema è proprio tra Juventus e Psg, con i tentativi di Carnevali per abbattere il muro di Campos che per adesso hanno portato a un nulla di fatto. Ha dovuto ricostruire un dialogo, l’ad. Ma ha dovuto anche tenere basse le aspettative, per non lasciarsi trasportare dalle promesse. La Juve vive un momento complicato dal punto di vista dei conti: nemmeno un figliol prodigo cambia la dura realtà delle casse bianconere.

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