L’altra Juve, quella che compra: nuovo blitz in chiusura, ecco Konate

C’è una Juventus che viaggia a due velocità. Alla Continassa si fatica ad andare oltre alla seconda marcia. Si viaggia a passo d’uomo, incolonnati come in tangenziale e, a fare da tappo, i tanti esuberi senza destinazione né offerte ufficiali. Ce n’è però un’altra, di casa a Vinovo , che già da diverse settimane preme sull’acceleratore per completare le rose e iniziare nel modo migliore la nuova stagione ormai alle porte. È il caso, per esempio, della Juventus Next Gen guidata da Claudio Chiellini . L’8 luglio è stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante classe 2007 Daniel Okolo , arrivato dalla Triestina a titolo definitivo. E non è finita qui, perché la seconda squadra bianconera è vicina a chiudere un altro colpo per il reparto offensivo. Si tratta di Ismael Konatè , attaccante classe 2006 in arrivo dall’Empoli e che, nella seconda parte della passata stagione, ha giocato con la maglia del Lecco. Dettagli da definire e visite mediche, prima dell’ufficialità.

Juve Next Gen, tutte le operazioni in uscita e i rinforzi per l’Under 20

Parallelamente, la Next Gen è attiva anche sulle uscite: Faticanti e Moruzzi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto all’Avellino, Pietrelli in prestito al Vicenza, Di Biase al Crawley Town a titolo definitivo. Inoltre, il lavoro di Chiellini e Scaglia, negli ultimi mesi, ha portato a chiudere due colpi per l’Under 20. Sono già stati ufficializzati Louis Reynaud, classe 2008 arriva dal Tolosa, e Antonie Beydts, anche lui classe 2008, acquistato dall’MVV Maastricht. E no, non è tutto, perché sono ancora diversi i colpi attesi per le giovanili bianconere.

Juve Women, mercato in fermento tra nuovi acquisti e cessioni

Si conferma frizzante anche il mercato nel settore Women, dove ai 12 nomi in uscita il neo direttore Mazzetta sta “rispondendo” con almeno un colpo al giorno. Ieri è stato quello di Lea Khelifi, centrocampista francese classe 1999 prelevata dal Nantes dove ha chiuso la stagione con otto reti all’attivo. «La Juventus è una delle squadre più grandi al mondo - le sue prime parole -. Sono davvero entusiasta di questa opportunità». Oggi sarà quello di una sua connazionale, il difensore centrale 22enne Kysha Sylla, cresciuta nel Lione. E presto sarà quello dell’attaccante centrale a cui Mazzetta lavora da tempo, determinato a portare a Vinovo un profilo di grande esperienza che garantisca anche un alto numero di reti.

Insieme a loro, già ufficiali gli arrivi del play Bartel, dell’azzurra Serturini per l’esterno d’attacco, dell’esterno basso Noordman e della giovane centrocampista Mece (classe 2007), destinata al prestito. A proposito di prestiti, sono rientrate e inserite nella rosa messa a disposizione di Guerrero anche la centrocampista Pavan e il difensore D’Auria. A queste dovrebbe presto aggiungersi anche l’altro esterno d’attacco Chiba, giapponese in arrivo dall’Eintracht Francoforte. La lista delle partenti, in cui sono già state inserite ufficialmente Krumbiegel, Kullberg, Thomas, Calligaris, Wälti e Vangsgaard, si arricchirà con i nomi di Harviken, Cambiaghi e Brighton. Mentre Perry, Rasmussen e Moretti erano assenti sin dall’elenco convocate con cui il nuovo tecnico spagnolo, martedì scorso, ha dato il via al nuovo corso.

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