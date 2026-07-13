Calciomercato Juve tra crepe e sogni: la furia Zaniolo e il centrocampista che mette tutti d’accordo

Zaniolo ora è deluso e aspetta le mosse dei due club che per lui hanno iniziato concretamente a chiedere informazioni all’Udinese: la Juve , che lo considera un’alternativa a Brahim Diaz , e il Milan . C’è una pista italiana che lo porterebbe a Bologna , ma solo nel caso in cui Riccardo Orsolini dovesse lasciare i rossoblù. Ora il trequartista italiano aspetta un contratto lineare, alleggerito da cavilli e clausole: 1.8 milioni di stipendio per tre anni. Tornerebbe subito in gruppo, se solo l’Udinese dimostrasse una sincera volontà di riavvicinamento.

I friulani possono mettere Nicolò fuori rosa

Il certificato medico tutela Zaniolo a oltranza, sebbene rischi di inasprire ulteriormente dei rapporti sempre più logori. I friulani stanno riflettendo con attenzione: c’è la possibilità che il ragazzo, fresco di 27° compleanno, finisca fuori rosa a tempo indeterminato. È un caso che scotta e su cui Juve, Milan e Bologna sono vigili, com’è normale che sia per un elemento del suo valore. Lo strappo di Nicolò è pesante, perché mette nelle condizioni l’Udinese di dover “svendere” un patrimonio del club. Ma il tira e molla dei friulani sull’intesa economica ha subito dei gravi ritardi: per Kosta Runjaić è una bella gatta da pelare, in giorni in cui ha già perso la qualità di Atta, approdato alla Fiorentina. Il caso Udinese-Zaniolo non è ancora giunto alle battute conclusive.