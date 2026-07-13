Calciomercato Juve tra crepe e sogni: la furia Zaniolo e il centrocampista che mette tutti d’accordo

La tensione è ormai altissima. E sarà sempre più difficile ricomporre una frattura che, a questo punto del rapporto, pare davvero insanabile. L’Udinese e Nicolò Zaniolo vivono la fase più critica del loro fresco legame: nemmeno un anno insieme e il limite è già stato abbondantemente superato. Ma le tensioni nascono da molto lontano, da un equivoco mai realmente risolto. A fine agosto 2025, quando l’Udinese e il Galatasaray mettono a punto il prestito con diritto di riscatto sul gong del mercato, Zaniolo firma coi friulani praticamente in bianco con vista sulla stagione successiva: un contratto fino al 2029, a poco più di un milione all’anno, con la promessa di ridiscutere l’ingaggio se le cose si fossero messe nel verso giusto. E, sì, il lieto fine c’è stato: buonissima l’annata del trequartista, che avrebbe anche meritato la Nazionale a marzo.
Tensione Zaniolo-Udinese
Le parole volano, però. Così Zaniolo avverte l’Udinese: se ridiscutiamo lo stipendio, totale disponibilità a restare. Altrimenti la ripartenza dalla Turchia per cercare un nuova realtà non sarebbe stata vissuta come un problema. I Pozzo, però, versano 5 milioni ai turchi anche senza la nuova intesa col giocatore. Ma i primi confronti tra Nicolò e il club non procedono bene, fino alla svolta della settimana scorsa, in cui sembrava tutto fatto per il passaggio a 1.8 milioni di ingaggio per tre anni. Zaniolo si allena coi compagni e all’orizzonte le nubi sembrano sparite. Prima, però, della bufera. L’Udinese consegna all’entourage del trequartista un nuovo contratto pieno zeppo di clausole. Sintomatico di una mancanza di fiducia nei confronti di un ragazzo che in maglia bianconera, fino a prova contraria, ha sempre rigato dritto. Così Zaniolo non ci sta. E manda tutto all’aria: da giovedì non si allena, supportato da un certificato di malattia. Il giocatore rivendica una poca chiarezza sin dagli albori della mediazione col club. Una situazione esplosa nei giorni scorsi: perché l’accordo sulle cifre c’è, ma le clausole proposte supererebbero il confine della semplice buona condotta professionale.
Zaniolo può essere la chance low cost
Zaniolo ora è deluso e aspetta le mosse dei due club che per lui hanno iniziato concretamente a chiedere informazioni all’Udinese: la Juve, che lo considera un’alternativa a Brahim Diaz, e il Milan. C’è una pista italiana che lo porterebbe a Bologna, ma solo nel caso in cui Riccardo Orsolini dovesse lasciare i rossoblù. Ora il trequartista italiano aspetta un contratto lineare, alleggerito da cavilli e clausole: 1.8 milioni di stipendio per tre anni. Tornerebbe subito in gruppo, se solo l’Udinese dimostrasse una sincera volontà di riavvicinamento.
I friulani possono mettere Nicolò fuori rosa
Il certificato medico tutela Zaniolo a oltranza, sebbene rischi di inasprire ulteriormente dei rapporti sempre più logori. I friulani stanno riflettendo con attenzione: c’è la possibilità che il ragazzo, fresco di 27° compleanno, finisca fuori rosa a tempo indeterminato. È un caso che scotta e su cui Juve, Milan e Bologna sono vigili, com’è normale che sia per un elemento del suo valore. Lo strappo di Nicolò è pesante, perché mette nelle condizioni l’Udinese di dover “svendere” un patrimonio del club. Ma il tira e molla dei friulani sull’intesa economica ha subito dei gravi ritardi: per Kosta Runjaić è una bella gatta da pelare, in giorni in cui ha già perso la qualità di Atta, approdato alla Fiorentina. Il caso Udinese-Zaniolo non è ancora giunto alle battute conclusive.
Kessié e Goretzka piacciono, ma le richieste sono alte
Tra sogno e realtà c’è un divario enorme. La Juve continua a danzare sul confine tra competitività sul piano tecnico e sostenibilità sotto il profilo economico, con non poche complicazioni. La lista dei centrocampisti osservati da Torino, per esempio, resta ampia. Franck Kessié continua a occupare una posizione di rilievo, ma il nodo attuale è rappresentato dall’ingaggio (pur trattandosi di un parametro zero): la richiesta da circa otto milioni di euro netti a stagione, oltre ad un cospicuo bonus alla firma, rende l’operazione estremamente complicata. Al netto della voglia di Juve dell’ivoriano, sbandierata anche ai Mondiali. Leon Goretzka è un altro profilo che non è mai uscito dai radar bianconeri. Le qualità non si discutono, ma l’impressione è che la sua condizione fisica e la fase di declino appena imboccata impongano valutazioni approfondite.
Matic e Palhinha più accessibili
Nel frattempo vengono tenute aperte anche altre strade, più contenute a livello di budget in un reparto in cui oggi vige l’abbondanza: servono almeno due giocatori in uscita prima di immaginare dei blitz in entrata. João Palhinha, per esempio, rappresenta un’opzione di assoluto spessore per equilibrio, aggressività e capacità di recuperare palloni. Più accessibile, almeno economicamente, è invece Nemanja Matic del Sassuolo: profilo di grande esperienza (proposto dagli stessi agenti che con la Juve trattano Dibu Martinez) che potrebbe garantire personalità e qualità nella gestione del possesso, ma la carta d’identità è un fattore da tenere in seria considerazione: il serbo compie 38 anni tra poche settimane.
Ederson il preferito
Poi, ci sono i sogni. Realizzabili, sì, ma solo a monte di diversi addii remunerativi per le casse bianconere: Ederson dell’Atalanta. È il giocatore che raccoglie il maggior numero di consensi all’interno dell’area tecnica e quello che più si avvicina alle caratteristiche auspicate da Spalletti. Costa 50 milioni, anche dopo gli intoppi nella trattativa col Manchester United, ufficialmente dubbioso sul menisco del brasiliano. Piace moltissimo anche al Milan. Se l’Atalanta fosse costretta a rivedere al ribasso l’attuale valutazione, la Juve sarebbe pronta a inserirsi. Tutto, naturalmente, dipenderà anche dalle uscite: senza una cessione pesante, immaginare un investimento di questo livello resta difficile. Quasi impossibile. Un sogno, appunto. Anche la Dea, però, può contribuire a rimescolare le carte nei dialoghi con la nuova Juve.
La tensione è ormai altissima. E sarà sempre più difficile ricomporre una frattura che, a questo punto del rapporto, pare davvero insanabile. L’Udinese e Nicolò Zaniolo vivono la fase più critica del loro fresco legame: nemmeno un anno insieme e il limite è già stato abbondantemente superato. Ma le tensioni nascono da molto lontano, da un equivoco mai realmente risolto. A fine agosto 2025, quando l’Udinese e il Galatasaray mettono a punto il prestito con diritto di riscatto sul gong del mercato, Zaniolo firma coi friulani praticamente in bianco con vista sulla stagione successiva: un contratto fino al 2029, a poco più di un milione all’anno, con la promessa di ridiscutere l’ingaggio se le cose si fossero messe nel verso giusto. E, sì, il lieto fine c’è stato: buonissima l’annata del trequartista, che avrebbe anche meritato la Nazionale a marzo.
Tensione Zaniolo-Udinese
Le parole volano, però. Così Zaniolo avverte l’Udinese: se ridiscutiamo lo stipendio, totale disponibilità a restare. Altrimenti la ripartenza dalla Turchia per cercare un nuova realtà non sarebbe stata vissuta come un problema. I Pozzo, però, versano 5 milioni ai turchi anche senza la nuova intesa col giocatore. Ma i primi confronti tra Nicolò e il club non procedono bene, fino alla svolta della settimana scorsa, in cui sembrava tutto fatto per il passaggio a 1.8 milioni di ingaggio per tre anni. Zaniolo si allena coi compagni e all’orizzonte le nubi sembrano sparite. Prima, però, della bufera. L’Udinese consegna all’entourage del trequartista un nuovo contratto pieno zeppo di clausole. Sintomatico di una mancanza di fiducia nei confronti di un ragazzo che in maglia bianconera, fino a prova contraria, ha sempre rigato dritto. Così Zaniolo non ci sta. E manda tutto all’aria: da giovedì non si allena, supportato da un certificato di malattia. Il giocatore rivendica una poca chiarezza sin dagli albori della mediazione col club. Una situazione esplosa nei giorni scorsi: perché l’accordo sulle cifre c’è, ma le clausole proposte supererebbero il confine della semplice buona condotta professionale.