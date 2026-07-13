"Ti aspettiamo in Italia?": Dibu Martinez, la risposta fa sorridere e sperare i tifosi Juve

Dibu Martinez è l'obiettivo per la porta della Juventus ormai conclamato da diverso tempo. Il club bianconero sta provando a cercare l'accordo con l'Aston Villa e questa settimana sono previsti nuovi incontri per cercare di limare le differenze. Intanto dagli Stati Uniti il portiere dell'Argentina viene immortalato in un siparietto divertente. Una domanda sul futuro e un sorriso che per i tifosi significa speranza.