"Ti aspettiamo in Italia?": Dibu Martinez, la risposta fa sorridere e sperare i tifosi Juve

Dibu Martinez è l'obiettivo per la porta della Juventus ormai conclamato da diverso tempo. Il club bianconero sta provando a cercare l'accordo con l'Aston Villa e questa settimana sono previsti nuovi incontri per cercare di limare le differenze. Intanto dagli Stati Uniti il portiere dell'Argentina viene immortalato in un siparietto divertente. Una domanda sul futuro e un sorriso che per i tifosi significa speranza.
Martinez e la risposta sul futuro
Nonstante un momento frenetico della stagione e con il Mondiale sempre più nel vivo, Dibu Martinez si è comunque concesso a un siparietto divertente. Il tutto è successo nella zona mista di Kansas City al termine della sfida tra Argentina e Svizzera. La domanda del giornalista di Dazn è chiara: "Ti aspettiamo in Italia?".
Il portiere dell'Albiceleste sorride, non risponde, e prova a divincolarsi. Mentre cammina per andarsene indica Romero e "lui parla italiano", ovviamente il tutto sorridendo. Una situazione che fa ben sperare i tifosi della Juve, che intanto prova a chiudere con l'Aston Villa.
Juve-Aston Villa, i dettagli
La Juventus rappresenta una destinazione ideale per il giocatore, che avrebbe l'opportunità di indossare la maglia di un club deciso a tornare protagonista dopo una stagione difficile. L'operazione, però, dipende anche dall'Aston Villa. Sul fronte economico resta la distanza tra le parti: i bianconeri ritengono eccessiva la richiesta iniziale di 15-20 milioni di euro per un calciatore prossimo ai 34 anni. Per questo Carnevali sta lavorando per abbassare il costo dell'operazione intorno ai 7-8 milioni, mentre appare difficile che i bianconeri arrivino fino ai 12 milioni richiesti più recentemente dal club inglese per il Dibu Martinez. Le parti continuano a trattare per arrivare all'accordo, ma ancora c'è un po' di distanza.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE