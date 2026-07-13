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Guerra, Juve per sempre: rinnovo per il capitano della Next Gen

Continua il matrimonio tra l'attaccante e la seconda squadra bianconera
4 min
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Guerra, Juve per sempre: rinnovo per il capitano della Next Gen© Juventus.com
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La Juventus Next Gen, che ieri ha dato il via alla stagione, potrà ancora affidarsi all’esperienza e ai gol di Simone Guerra. Il capitano bianconero ha infatti prolungato il proprio rapporto con il club fino al 30 giugno 2027. L’attaccante classe 1989 continuerà a essere una delle figure di riferimento della formazione Under 23 juventina. Arrivato nel 2023, Guerra è diventato rapidamente un elemento fondamentale dentro e fuori dal campo. La sua leadership e il suo fiuto del gol resteranno a disposizione della squadra allenata da Brambilla anche nella prossima stagione.

Il bomber della Next Gen continua a scrivere la storia

Simone Guerra si è ormai ritagliato un posto speciale nella storia della Juventus Next Gen. Con la maglia bianconera ha raggiunto importanti traguardi personali, diventando il miglior marcatore di sempre del progetto. Un primato costruito grazie alla continuità e alle numerose reti messe a segno nelle ultime stagioni. Anche nel campionato scorso l’attaccante ha confermato il proprio valore, realizzando dieci gol.

Le sue marcature hanno contribuito al percorso della squadra, arrivata ancora una volta ai Playoff di categoria. La Next Gen ha inoltre chiuso la regular season al quinto posto, miglior risultato mai ottenuto nella sua storia. Il rinnovo rappresenta quindi la conferma della fiducia reciproca tra Guerra e il club juventino.

Il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "La Juventus Next Gen anche il prossimo anno potrà contare sulle giocate e i gol del suo bomber e capitano, Simone Guerra, che rinnova il contratto e prolunga il suo accordo con il Club fino al 30 giugno 2027. L’attaccante classe 1989 è ormai uno dei punti fermi della Next Gen, protagonista dal 2023 dell’avventura bianconera, e diventato la scorsa stagione il miglior realizzatore della storia.  Un record alimentato anche nel 2025/26, con dieci reti a referto, fondamentali per il cammino della Next Gen ancora una volta fino ai Playoff di categoria e per aiutare la squadra a chiudere la regular season al quinto posto, il miglior piazzamento della propria storia.  Ancora una volta congratulazioni, Simone: siamo felici di continuare un altro anno insieme!"

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