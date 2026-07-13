"Resta dov’è, è l’ipotesi più probabile": si allontana un altro obiettivo Juve

Il mercato è fatto di incastri, suggestioni e dichiarazioni che spesso valgono quanto una trattativa. E le parole arrivate dall'entourage di Lobotka sembrano andare proprio in questa direzione. Mentre la Juventus, che oggi ha iniziato il raduno alla Continassa , continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare il centrocampo, le dichiarazioni del procuratore del regista slovacco raffreddano in maniera significativa qualsiasi ipotesi di addio al Napoli. Uno scenario che potrebbe portare i bianconeri a depennare definitivamente il nome dell'ex Celta Vigo dalla lista degli obiettivi, concentrandosi su profili alternativi.

Le parole dell'agente di Lobotka

Branislav Jasurek, agente di Lobotka, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista ai microfoni di Sport.sk, ribadendo come la permanenza in azzurro sia oggi l'ipotesi nettamente più concreta: "Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un'opzione per un ulteriore anno, quindi l'ipotesi più probabile è che rimanga. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è la posizione di Stan Lobotka nel club. Al momento non ci sono offerte specifiche". Parole che confermano la centralità del regista slovacco nel progetto tecnico del Napoli e che, almeno per il momento, non lasciano spazio a scenari di mercato concreti. Lobotka resta uno degli uomini chiave della squadra e, salvo offerte irrinunciabili o sviluppi inattesi, continuerà a guidare il centrocampo azzurro anche nella prossima stagione.

Juventus, Lobotka si allontana

Le dichiarazioni dell'agente rappresentano anche un messaggio per le società interessate, Juventus compresa. Negli ultimi mesi il nome di Lobotka era stato accostato ai bianconeri come possibile rinforzo di esperienza e qualità per la mediana, ma la posizione espressa dal suo entourage rende questa pista estremamente complicata. Anche se spesso le parole e i pensieri possono cambiare con il temp. Con la volontà del Napoli di trattenere il giocatore e l'assenza di offerte ufficiali, la Vecchia Signora potrebbe decidere di archiviare definitivamente questa opzione e concentrare risorse ed energie su altri profili.

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