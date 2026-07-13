Dalla Juve all'Ajax, l'attaccante bianconero dai gol in U20 e Next Gen ai saluti: i dettagli

Ha alzato la cornetta, questa volta non per esultare dopo un gol ma per rispondere alla chiamata dell'Ajax. Diego Pugno è pronto a salutare la Juventus e ad approdare in uno dei club più rinomati al mondo per la valorizzazione dei giovani talenti. Un passaggio che rappresenta una svolta importante nella carriera dell'attaccante classe 2006, reduce da una stagione di crescita costante culminata con il salto in Next Gen e numeri che hanno confermato tutto il suo potenziale. Dopo aver chiuso l'annata con 8 reti in 22 presenze complessive tra Primavera e Serie C, per il centravanti italiano è arrivato il momento di confrontarsi con il calcio olandese, con i lancieri che hanno deciso di puntare su di lui.