Dalla Juve all'Ajax, l'attaccante bianconero dai gol in U20 e Next Gen ai saluti: i dettagli

Ha alzato la cornetta, questa volta non per esultare dopo un gol ma per rispondere alla chiamata dell'Ajax. Diego Pugno è pronto a salutare la Juventus e ad approdare in uno dei club più rinomati al mondo per la valorizzazione dei giovani talenti. Un passaggio che rappresenta una svolta importante nella carriera dell'attaccante classe 2006, reduce da una stagione di crescita costante culminata con il salto in Next Gen e numeri che hanno confermato tutto il suo potenziale. Dopo aver chiuso l'annata con 8 reti in 22 presenze complessive tra Primavera e Serie C, per il centravanti italiano è arrivato il momento di confrontarsi con il calcio olandese, con i lancieri che hanno deciso di puntare su di lui.
Accordo verbale tra Ajax e Juventus: Pugno è pronto al trasferimento
L'Ajax è pronta ad accogliere Diego Pugno dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club di Amsterdam ha raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane attaccante italiano: prestito con opzione d'acquisto a 1.2 milioni di euro. Per la giovane punta è pronto un contratto fino al 2031 (un prestito stagionale + 4 anni). Manca soltanto la definizione degli ultimi dettagli formali prima dell'ufficialità che porterà uno dei prospetti più interessanti del vivaio bianconero in un'altra delle grandi "fabbriche di talenti" del calcio europeo.
Dalla Primavera alla Next Gen: la crescita di Pugno
La stagione appena conclusa ha rappresentato un punto di svolta per Diego Pugno. Dopo essersi messo in evidenza con la Primavera, dove è stato una macchina da gol, il centravanti ha conquistato anche la promozione in Juventus Next Gen, dimostrando di poter reggere il salto tra i professionisti. I numeri raccontano un percorso in continua ascesa: 8 gol in 22 partite complessive tra Primavera e Next Gen, prestazioni convincenti e la sensazione di essere pronto per una nuova tappa del suo percorso. Ora il volo verso l'Olanda, con la speranza per la Juve che non diventi un rimpianto.
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