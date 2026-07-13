"Alla Juventus non puoi dire di no": Carnevali allo scoperto, "messe basi per futuro importante"

"I primi 20 giorni sono stati belli intensi e affascinanti, inizia una nuova sfida. Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tanta cose da fare. Ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante". Così Giovanni Carnevali , ad e dg della Juventus , ospite de 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento. "In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, dando priorità all'area sportiva, una delle prime cose che ho cercato d fare è quello di inserire e di migliorare quella che era la struttura sportiva inserendo subito un nuovo dirigente come Ricky Massara , persona di grande capacità, che va a lavorare in sinergia con Marco Ottolini, e questo ci può dare una struttura sportiva all'interno della società".

Le parole di Carnevali

Carnevali ha poi aggiunto: "E poi c'è Chiellini per i rapporti istituzionali, lui è anche consigliere federale all'interno della Lega. L'area sportiva è stata dunque la base iniziale per costruire la Juventus del futuro. Ora andremo a sistemare l'area dello scouting, cha abbia una visione nazionale e internzionale. C'è poi un allenatore come Spalletti, uno dei migliori in assoluto. E questa è la cosa più importante, ci può dare la possibilità di costruire qualcosa di valido con idee vincenti". Carnevali ha concluso così il suo intervento: "Il contatto con la Juve? Tutto si è svolto in maniera veloce. Ho dovuto prendere anche decisioni veloci, lasciare una società come il Sassuolo non era facile perchè con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci pensato un attimo, non puoi dire di no ad una società come la Juventus, appena ho avuto questa proposta ho subito accettato".