Yildiz e Thuram, la situazione. Douglas Luiz e Spalletti, la chiave Juve

È iniziata la stagione 2026/27 della Juventus . Questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati al J|Medical per le visite mediche e i primi test fisici prima dell'allenamento agli ordini di Luciano Spalletti al Juventus Training Center. Assenti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, che rientreranno nelle prossime settimane. Tra i bianconeri spiccano tanti calciatori di rientro dai prestiti , come Arthur e Douglas Luiz , e l' unico acquisto estivo , Jeff Ekhator . Sorrisi anche dai calciatori in cerca di riscatto dopo una stagione difficile, come Michele Di Gregorio e Lois Openda . Nella puntata odierna di "TuttoChiaro" , in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno fatto il punto sul primo giorno del ritiro bianconero e hanno parlato anche delle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Khephren Thuram , oltre a un punto sul mercato affrontando i temi legati a Randal Kolo Muani , Nico Gonzalez e Douglas Luiz .

Le condizioni di Khephren Thuram

La stagione è appena iniziata ma il tema infortuni è sempre presente. In casa Juventus sono due i calciatori che destano più preoccupazione: Khephren Thuram e Kenan Yildiz. Il centrocampista francese è stato il primo a rientrare alla Continassa, iniziando gli allenamenti già lo scorso venerdì. Il venticinquenne non è certo di rimanere alla Juventus, essendo uno dei cedibili in caso di importante offerta. Nel primo giorno di raduno, raccontano Aprile e Corbo, Khephren Thuram è arrivato al J|Medical con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il classe 2001 aveva già avuto diversi problemi fisici sul finire della passata stagione che ne hanno compromesso le ultime gare giocate. Da capire le sue condizioni in vista della prima amichevole della preaseason, in programma sabato contro il Basilea. "Probabilmente non sarà a disposizione", racconta Aprile.

Terapie per Kenan Yildiz

Lunedì 20 luglio, invece, Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners sono attesi alla Continassa. Entrambi hanno vissuto un Mondiale deludente. Le condizioni della stellina turca, però, destano un po' di apprensione. Come Thuram, anche Yildiz si trascina un problema al ginocchio ormai da diversi mesi. Nonostante la tendinopatia rotulea, il ventunenne ha stretto i denti per concludere la stagione e giocare la Coppa del Mondo. Adesso è in vacanza, ma sta effettuando dei trattamenti al ginocchio, riporta Corbo. Al rientro a Torino, il classe 2005 sarà valutato al J|Medical dallo staff medico bianconero.