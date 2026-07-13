Yildiz e Thuram, la situazione. Douglas Luiz e Spalletti, la chiave Juve

È iniziata la stagione 2026/27 della Juventus. Questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati al J|Medical per le visite mediche e i primi test fisici prima dell'allenamento agli ordini di Luciano Spalletti al Juventus Training Center. Assenti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, che rientreranno nelle prossime settimane. Tra i bianconeri spiccano tanti calciatori di rientro dai prestiti, come Arthur e Douglas Luiz, e l'unico acquisto estivo, Jeff Ekhator. Sorrisi anche dai calciatori in cerca di riscatto dopo una stagione difficile, come Michele Di Gregorio e Lois Openda. Nella puntata odierna di "TuttoChiaro", in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno fatto il punto sul primo giorno del ritiro bianconero e hanno parlato anche delle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Khephren Thuram, oltre a un punto sul mercato affrontando i temi legati a Randal Kolo Muani, Nico Gonzalez e Douglas Luiz.
Le condizioni di Khephren Thuram
La stagione è appena iniziata ma il tema infortuni è sempre presente. In casa Juventus sono due i calciatori che destano più preoccupazione: Khephren Thuram e Kenan Yildiz. Il centrocampista francese è stato il primo a rientrare alla Continassa, iniziando gli allenamenti già lo scorso venerdì. Il venticinquenne non è certo di rimanere alla Juventus, essendo uno dei cedibili in caso di importante offerta. Nel primo giorno di raduno, raccontano Aprile e Corbo, Khephren Thuram è arrivato al J|Medical con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il classe 2001 aveva già avuto diversi problemi fisici sul finire della passata stagione che ne hanno compromesso le ultime gare giocate. Da capire le sue condizioni in vista della prima amichevole della preaseason, in programma sabato contro il Basilea. "Probabilmente non sarà a disposizione", racconta Aprile.
Terapie per Kenan Yildiz
Lunedì 20 luglio, invece, Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners sono attesi alla Continassa. Entrambi hanno vissuto un Mondiale deludente. Le condizioni della stellina turca, però, destano un po' di apprensione. Come Thuram, anche Yildiz si trascina un problema al ginocchio ormai da diversi mesi. Nonostante la tendinopatia rotulea, il ventunenne ha stretto i denti per concludere la stagione e giocare la Coppa del Mondo. Adesso è in vacanza, ma sta effettuando dei trattamenti al ginocchio, riporta Corbo. Al rientro a Torino, il classe 2005 sarà valutato al J|Medical dallo staff medico bianconero.
Opportunità Douglas Luiz
Anche Douglas Luiz è presente alla Continassa. Dopo i due prestiti poco significativi al Nottingham Forest e all'Aston Villa, il classe 1998 ha fatto ritorno alla Juventus. Per restarci, forse. Il brasiliano, infatti, ha voglia di riscatto dopo due anni ben al di sotto delle aspettative. Luciano Spalletti vuole testarlo nel ritiro estivo e nella tournée internazionale. Douglas Luiz è un calciatore con potenziale e con una qualità fuori dal comune. Quella che manca, invece, è una propensione alla fase difensiva.
Luciano Spalletti sembra pronto per la nuova sfida. L'allenatore bianconero ha spesso rivitalizzato giocatori ai margini e diventati poi top nelle precedenti esperienze. A 'TuttoChiaro' hanno ricordati i casi Brozovic e Vecino all'Inter, ma anche Lobotka e Anguissa al Napoli (poi decisivi per la vittoria del terzo scudetto). Anche i tifosi bianconeri si aspettano tanto dal brasiliano: è stato uno dei più acclamati nelle prime ore alla Continassa. Chissà che Douglas Luiz non possa essere l'ultima scommessa vincente del tecnico di Certaldo.
Kolo Muani più lontano
Campo e mercato: il focus di 'TuttoChiaro' si è poi spostato su uno dei principali obiettivi della Juventus, Randal Kolo Muani. L'attaccante francese si è promesso ai bianconeri, rinunciando anche a una gran fetta dello stipendio per tornare a Torino. Ma non aspetterà in eterno. La difficile stagione al Tottenham lo ha tenuto fuori dai convocati della Francia per il Mondiale e a 28 anni cerca una piazza che possa rilanciarlo. L'ex Eintracht Francoforte vorrebbe certezze, che potrebbe essere il riorno a "Casa". Che, sottolinea Corbo è rappresentata dalla Juventus, visti gli ottimi mesi sotto la gestione Igor Tudor (uno dei momenti migliori della sua carriera).
Luciano Spalletti aveva avuto rassicurazioni sulla presenza dell'attaccante all'inizio del raduno estivo, ma in questo momento Randal Kolo Muani è più lontano. Manca ancora l'accordo col PSG. Lo ha confermato anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali: i francesi vogliono 45 milioni di euro. Kolo Muani aspetta i bianconeri, ma non lo farà in eterno. Il Tottenham di Roberto De Zerbi si è rifatto sotto, anche dalla Bundesliga le richieste non mancano. Tradotto: la Juventus dovrà alzare la propria offerta altrimenti il colpo potrebbe sfumare come accaduto la scorsa estate. L'affondo per il classe 1998 potrebbe essere facilitato dai milioni che entrerebbero dalla cessione di Muharemovic in Premier League, con il Leeds in pressing.
Niente tournée per Nico Gonzalez
Anche se ha giocato la scorsa stagione all'Atletico Madrid, Nico Gonzalez è l'unico calciatore della Juventus ancora presente ai Mondiali. I colchoneros vorrebbero trattenerlo, ma intanto si guardano attorno. Luciano Spalletti sarebbe felice di avere l'argentino a disposizione e poterlo rilanciare. Anche questa è una situazione da tenere sotto la lente d'ingrandimento.
Intanto, sottolineano Aprile e Corbo a 'TuttoChiaro', l'ex Fiorentina non ci sarà nella tournée internazionale. Nessuna scelta della Juventus o di Luciano Spalletti, ma un dato di fatto legato alle ferie. Con l'Argentina ancora in corsa per la vittoria della Coppa del Mondo, Nico Gonzalez dovrà comunque beneficiare delle tre settimane di riposo obbligatorie. Motivo per cui non sarà convocabile, anche se il suo futuro dovesse continuare a essere bianconero. Saranno arruolabili invece tutti quei calciatori bianconeri usciti negli ultimi turni, come Francisco Conceiçao, Gleison Bremer e Weston McKennie.
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È iniziata la stagione 2026/27 della Juventus. Questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati al J|Medical per le visite mediche e i primi test fisici prima dell'allenamento agli ordini di Luciano Spalletti al Juventus Training Center. Assenti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, che rientreranno nelle prossime settimane. Tra i bianconeri spiccano tanti calciatori di rientro dai prestiti, come Arthur e Douglas Luiz, e l'unico acquisto estivo, Jeff Ekhator. Sorrisi anche dai calciatori in cerca di riscatto dopo una stagione difficile, come Michele Di Gregorio e Lois Openda. Nella puntata odierna di "TuttoChiaro", in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo hanno fatto il punto sul primo giorno del ritiro bianconero e hanno parlato anche delle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Khephren Thuram, oltre a un punto sul mercato affrontando i temi legati a Randal Kolo Muani, Nico Gonzalez e Douglas Luiz.
Le condizioni di Khephren Thuram
La stagione è appena iniziata ma il tema infortuni è sempre presente. In casa Juventus sono due i calciatori che destano più preoccupazione: Khephren Thuram e Kenan Yildiz. Il centrocampista francese è stato il primo a rientrare alla Continassa, iniziando gli allenamenti già lo scorso venerdì. Il venticinquenne non è certo di rimanere alla Juventus, essendo uno dei cedibili in caso di importante offerta. Nel primo giorno di raduno, raccontano Aprile e Corbo, Khephren Thuram è arrivato al J|Medical con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il classe 2001 aveva già avuto diversi problemi fisici sul finire della passata stagione che ne hanno compromesso le ultime gare giocate. Da capire le sue condizioni in vista della prima amichevole della preaseason, in programma sabato contro il Basilea. "Probabilmente non sarà a disposizione", racconta Aprile.
Terapie per Kenan Yildiz
Lunedì 20 luglio, invece, Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners sono attesi alla Continassa. Entrambi hanno vissuto un Mondiale deludente. Le condizioni della stellina turca, però, destano un po' di apprensione. Come Thuram, anche Yildiz si trascina un problema al ginocchio ormai da diversi mesi. Nonostante la tendinopatia rotulea, il ventunenne ha stretto i denti per concludere la stagione e giocare la Coppa del Mondo. Adesso è in vacanza, ma sta effettuando dei trattamenti al ginocchio, riporta Corbo. Al rientro a Torino, il classe 2005 sarà valutato al J|Medical dallo staff medico bianconero.