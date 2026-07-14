La Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram: il ginocchio preoccupa anche il mercato

Le condizioni di Thuram e i tempi di recupero

Nel caso del francese, si tratterebbe di una sindrome femoro-rotulea emersa già a ridosso dello scorso finale di stagione. Da qui il rientro anticipato, rispetto al resto della squadra, nella giornata di giovedì, per iniziare quanto prima il percorso terapeutico. Nessun allarmismo da codice rosso, s’intende. Ma si tratterebbe comunque di una noia da non sottovalutare e che costringerà lo staff medico bianconero a centellinarne il rientro a pieno regime in campo. Non a caso, il francese ieri ha svolto l’intera seduta a parte, in palestra. E sembrerebbe che lo spartito per le prossime sedute in vista della prima uscita stagionale contro il Basilea sarà fondamentalmente lo stesso. Da escludere - per il momento - che Thuram possa infatti prendere parte alla trasferta svizzera. La Juventus non ha nessuna intenzione di forzarne il rientro. A seconda dalle risposte del ragazzo alle terapie (per ora ghiaccio e fasciature) si valuterà poi se ricorrere - anche per lui - alle infiltrazioni. La cautela prima di tutto, per non correre il rischio di incappare in una ricaduta che la dirigenza bianconera non può permettersi in alcun modo.