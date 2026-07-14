La Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram: il ginocchio preoccupa anche il mercato

TORINO - L’atmosfera, di per se, era già sufficientemente atipica. Per non dire grigia, tra il cartello “lavori in corso” affisso da giorni alla Continassa, le inevitabili assenze dei titolari reduci dall’esperienza mondiale negli Usa, oltre ai tanti esuberi di rientro dai rispettivi purgatori calcistici. Per non parlare del fatto che si trattava del primo raduno estivo della storia recente senza alcun volto nuovo, ad eccezione del giovane Ekhator, il cui futuro in bianconero - tra l’altro - è tutto fuorché scontato. Ma la verità è che tra le pieghe del “vernissage” bianconero al di fuori del J-Medical - dove i vari profili hanno sostenuto in mattinata le visite mediche di rito - sarebbe emerso un nodo non indifferente da sciogliere.
Tutta “colpa” di una vistosa fasciatura sul ginocchio destro di Khéphren Thuram, che ha catalizzato comprensibilmente le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. L’ennesimo acciacco, peraltro, dai contorni “similari” a quelli che continuano a dare noia a Kenan Yildiz, in vacanza per staccare la spina e curare i patemi della sua solita tendinopatia rotulea.
Le condizioni di Thuram e i tempi di recupero
Nel caso del francese, si tratterebbe di una sindrome femoro-rotulea emersa già a ridosso dello scorso finale di stagione. Da qui il rientro anticipato, rispetto al resto della squadra, nella giornata di giovedì, per iniziare quanto prima il percorso terapeutico. Nessun allarmismo da codice rosso, s’intende. Ma si tratterebbe comunque di una noia da non sottovalutare e che costringerà lo staff medico bianconero a centellinarne il rientro a pieno regime in campo. Non a caso, il francese ieri ha svolto l’intera seduta a parte, in palestra. E sembrerebbe che lo spartito per le prossime sedute in vista della prima uscita stagionale contro il Basilea sarà fondamentalmente lo stesso. Da escludere - per il momento - che Thuram possa infatti prendere parte alla trasferta svizzera. La Juventus non ha nessuna intenzione di forzarne il rientro. A seconda dalle risposte del ragazzo alle terapie (per ora ghiaccio e fasciature) si valuterà poi se ricorrere - anche per lui - alle infiltrazioni. La cautela prima di tutto, per non correre il rischio di incappare in una ricaduta che la dirigenza bianconera non può permettersi in alcun modo.
Calciomercato Juve: l'infortunio di Thuram può cambiare i piani
Anche perché Khéphren continua a essere uno dei principali indiziati alla voce “uscite”. La rivoluzione dirigenziale non ha cambiato di una virgola le esigenze finanziarie della Juventus, costretta a cedere uno dei tanti big per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions League. E Thuram rientra in quella cerchia ristretta di bianconeri piazzabili sul mercato a un buon prezzo e senza troppi problemi, considerando che non mancano le pretendenti per il suo cartellino. Chiaro che, qualora lo scenario dovesse rivelarsi più grave del previsto, i piani di mercato della Juventus per il centrocampo finirebbero per cambiare drasticamente. Difficile credere che, senza l’uscita del francese, il duo Carnevali-Massara possa raccogliere dagli esuberi di reparto sufficiente liquidità per assicurarsi anche solo uno dei due profili a parametro zero nel mirino: Franck Kessie e Leon Goretzka.
Juve, Spalletti e le scelte per il centrocampo
Poi ci sono le implicazioni di campo, con Spalletti che si troverà costretto - a questo punto - a plasmare l’identità tattica della Juve con appena un paio di titolari a disposizione: Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly, in attesa del rientro di Yildiz, calendarizzato per l’inizio della prossima settimana. Anche lì, da capire in che condizioni...
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TORINO - L’atmosfera, di per se, era già sufficientemente atipica. Per non dire grigia, tra il cartello “lavori in corso” affisso da giorni alla Continassa, le inevitabili assenze dei titolari reduci dall’esperienza mondiale negli Usa, oltre ai tanti esuberi di rientro dai rispettivi purgatori calcistici. Per non parlare del fatto che si trattava del primo raduno estivo della storia recente senza alcun volto nuovo, ad eccezione del giovane Ekhator, il cui futuro in bianconero - tra l’altro - è tutto fuorché scontato. Ma la verità è che tra le pieghe del “vernissage” bianconero al di fuori del J-Medical - dove i vari profili hanno sostenuto in mattinata le visite mediche di rito - sarebbe emerso un nodo non indifferente da sciogliere.
Tutta “colpa” di una vistosa fasciatura sul ginocchio destro di Khéphren Thuram, che ha catalizzato comprensibilmente le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. L’ennesimo acciacco, peraltro, dai contorni “similari” a quelli che continuano a dare noia a Kenan Yildiz, in vacanza per staccare la spina e curare i patemi della sua solita tendinopatia rotulea.