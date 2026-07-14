Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra: una parola chiave con Spalletti e Massara

Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara (Ottolini assente, ma successivamente presente all'allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra.