Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra: una parola chiave con Spalletti e Massara

Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara (Ottolini assente, ma successivamente presente all'allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra.
Juve, gli obiettivi
Che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. Pure nei ricordi. I temi? Gli obiettivi, naturalmente. La posta in palio. La stessa Europa League: assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni.
In particolare, l'ad ha insistito sul senso di responsabilità: è stata la parola chiave, la più marcata e utilizzata. Era rivolta ai calciatori, nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione.
Carnevali, le parole alla squadra
Carnevali si è presentato come un uomo del fare, ha parlato perciò di ambizione, di traguardi e di risultati. Sempre e solo importanti. Nella sua idea c'è solamente raggiungerli, farà perciò il massimo per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva. Tutti uniti, come serve. Tutti uniti, com'era prevedibile. Come però non sarà affatto scontato da adesso in avanti. Tant'è, il passo successivo è stato allora mettere benzina nelle gambe. La Juventus anche per questo è ripartita da una parte atletica più sostanziosa, esami fisici e prime prove, a cominciare dai test del mattino già al J-Medical.
Del resto, una settimana e si torna in campo, c'è l'amichevole del 18 contro il Basilea. E col pallone destinato a tornare grande protagonista, anche delle sedute. Spalletti pure qui ha deciso di ricominciare dalla fine e non dal finale, troppo amaro. L'intenzione di Lucio non è cambiata in queste settimane, che hanno avuto quantomeno la forza di lenire le ferite del mancato approdo in Champions.
Reset Juve, diktat chiaro
Si tornerà alla ricerca del dominio attraverso il controllo. E si proverà a tirare fuori il carattere, oltre alle caratteristiche. Parola più, parola meno, questo è quanto è stato appreso dagli stessi calciatori. Il mandato? Resettare. Ripartire. Far scorrere le giornate con il lavoro e provare a concentrarsi sull'extra campo il meno possibile. Ogni riferimento al mercato aperto è evidente. Per qualcuno sarà più semplice, per qualcun altro sarà un'operazione tremendamente complicata. Al tempo, l'arduo compito di dare sentenze. Nel mentre, il diktat è diventato chiaro: essere Juve, esserlo sin dall'inizio. Con la responsabilità come vera, forte strada da seguire. Perché vestire la maglia della Juventus non vuol dire automaticamente essere da Juventus. E quanto mostrato nell'ultima parte della scorsa stagione si è fatto ben più di un semplice monito.
Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara (Ottolini assente, ma successivamente presente all'allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra.
Juve, gli obiettivi
Che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. Pure nei ricordi. I temi? Gli obiettivi, naturalmente. La posta in palio. La stessa Europa League: assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni.
In particolare, l'ad ha insistito sul senso di responsabilità: è stata la parola chiave, la più marcata e utilizzata. Era rivolta ai calciatori, nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione.