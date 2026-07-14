Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra: una parola chiave con Spalletti e Massara

La nuova dirigenza si è presentata ai giocatori nel primo giorno di lavoro estivo: i concetti ribaditi nel discorso e il nuovo diktat sempre più chiaro
Cristiano Corbo
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara (Ottolini assente, ma successivamente presente all'allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra.

Juve, gli obiettivi

Che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. Pure nei ricordi. I temi? Gli obiettivi, naturalmente. La posta in palio. La stessa Europa League: assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni.

In particolare, l'ad ha insistito sul senso di responsabilità: è stata la parola chiave, la più marcata e utilizzata. Era rivolta ai calciatori, nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Carnevali, le parole alla squadra

Carnevali si è presentato come un uomo del fare, ha parlato perciò di ambizione, di traguardi e di risultati. Sempre e solo importanti. Nella sua idea c'è solamente raggiungerli, farà perciò il massimo per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva. Tutti uniti, come serve. Tutti uniti, com'era prevedibile. Come però non sarà affatto scontato da adesso in avanti. Tant'è, il passo successivo è stato allora mettere benzina nelle gambe. La Juventus anche per questo è ripartita da una parte atletica più sostanziosa, esami fisici e prime prove, a cominciare dai test del mattino già al J-Medical.

Del resto, una settimana e si torna in campo, c'è l'amichevole del 18 contro il Basilea. E col pallone destinato a tornare grande protagonista, anche delle sedute. Spalletti pure qui ha deciso di ricominciare dalla fine e non dal finale, troppo amaro. L'intenzione di Lucio non è cambiata in queste settimane, che hanno avuto quantomeno la forza di lenire le ferite del mancato approdo in Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Reset Juve, diktat chiaro

Si tornerà alla ricerca del dominio attraverso il controllo. E si proverà a tirare fuori il carattere, oltre alle caratteristiche. Parola più, parola meno, questo è quanto è stato appreso dagli stessi calciatori. Il mandato? Resettare. Ripartire. Far scorrere le giornate con il lavoro e provare a concentrarsi sull'extra campo il meno possibile. Ogni riferimento al mercato aperto è evidente. Per qualcuno sarà più semplice, per qualcun altro sarà un'operazione tremendamente complicata. Al tempo, l'arduo compito di dare sentenze. Nel mentre, il diktat è diventato chiaro: essere Juve, esserlo sin dall'inizio. Con la responsabilità come vera, forte strada da seguire. Perché vestire la maglia della Juventus non vuol dire automaticamente essere da Juventus. E quanto mostrato nell'ultima parte della scorsa stagione si è fatto ben più di un semplice monito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara (Ottolini assente, ma successivamente presente all'allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra.

Juve, gli obiettivi

Che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. Pure nei ricordi. I temi? Gli obiettivi, naturalmente. La posta in palio. La stessa Europa League: assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni.

In particolare, l'ad ha insistito sul senso di responsabilità: è stata la parola chiave, la più marcata e utilizzata. Era rivolta ai calciatori, nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra: una parola chiave con Spalletti e Massara
2
Carnevali, le parole alla squadra
3
Reset Juve, diktat chiaro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS