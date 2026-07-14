"La guardavo e piangevo. Il più brutto della mia vita", nell'incubo di Milik: "Non ce la faccio più"

"Faccio fatica a descriverlo"

L'attaccante ha proseguito, sempre parlando della sua compagna: "Mi ha sostenuto e mi ha dato forza quando non ne avevo più. Ho pianto davanti a lei, guardandola negli occhi; lei mi abbracciava e rimaneva lì. Le sarò sempre enormemente grato. Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Se entrassi davvero fino in fondo in ciò che ho provato, probabilmente inizierei a piangere. Agata è stata il sole durante le giornate buie. Il periodo peggiore della mia vita è stato tra gennaio e marzo-aprile dell’anno scorso".