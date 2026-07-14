"La guardavo e piangevo. Il più brutto della mia vita", nell'incubo di Milik: "Non ce la faccio più"

Una carriera tormentata oltre ogni limite di sopportazione, caduta dopo caduta, beffa dopo beffa. Il tutto mentre l'insofferenza dei tifosi ricaccia nell'oblio buona parte di ciò che di buono è stato fatto sul campo. Questa la storia di Arkadiusz Milik, che giunto alla Juventus nell'agosto 2022, è stato poi inghiottitito dall'infermeria del JMedical nel giugno 2024, quando un infortunio al menisco e la lunga, lunghissima degenza gli ha impedito di disputare l'intera stagione e gran parte di quella successiva, fino al ritorno in campo nel marzo 2026. Ritorno che ha fruttato niente più che due presenze, prima che un nuovo infortunio muscolare lo rigettase fuori dal campo.
Milik: "Agata sempre con me"
Nel mentre la Juve colava a picco, delusione dopo delusione, rimpasto dopo rimpasto, allenatore dopo allenatore. Ora, l'attaccante classe '94 - che nella suo palmarès bianconero vanta comunque il trionfo in Coppa Italia del 2024 oltre alle 17 reti in 77 presenze complessive - si interroga sul proprio futuro professionale, mentre alla Continassa si lavora all'addio.
Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica polacca Rmf, Milik ha riavvolto il nastro degli ultimi due anni, "durante i quali praticamente non ho giocato e Agata (la compagna, ndr) è stata sempre con me".
"Faccio fatica a descriverlo"
L'attaccante ha proseguito, sempre parlando della sua compagna: "Mi ha sostenuto e mi ha dato forza quando non ne avevo più. Ho pianto davanti a lei, guardandola negli occhi; lei mi abbracciava e rimaneva lì. Le sarò sempre enormemente grato. Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Se entrassi davvero fino in fondo in ciò che ho provato, probabilmente inizierei a piangere. Agata è stata il sole durante le giornate buie. Il periodo peggiore della mia vita è stato tra gennaio e marzo-aprile dell’anno scorso".
"'Depressione' è una parola importante e non direi di essere stato clinicamente depresso, ma ho attraversato cadute emotive molto profonde e difficili da gestire. Noi calciatori, soprattutto gli attaccanti, pensiamo spesso che tutto ruoti intorno a noi. Poi guardi il film al quale hai sempre partecipato e ti accorgi che continua senza di te. Sei seduto di lato come spettatore e nessuno presta più attenzione a te. Mancano adrenalina, eccitazione, dopamina e la cosa che ami".
"Sempre lo stesso ciclo. Arriverà un giorno..."
Infine, Milik ha aggiunto: "Ogni volta ricominciava lo stesso ciclo: speranza, allenamento, sorriso, nuovo infortunio, caduta profonda. Poi ancora speranza, ritorno, nuovo stop. A un certo punto pensavo: 'Non ce la faccio più'. Dentro di me, però, c’è sempre stata una voce che mi diceva di continuare nonostante il dolore. Il calcio è ciò che amo, la mia passione e la vita che conosco. Arriverà un giorno nel quale deciderò consapevolmente di appendere gli scarpini e chiudere il. So che al mondo esistono problemi molto più gravi dei miei. Nonostante tutto, la vita mi ha dato più di quanto potessi sognare. Per questo continuerò a lottare per tornare al calcio e al livello che avevo. Sento di potercela fare e voglio provarci".
Una carriera tormentata oltre ogni limite di sopportazione, caduta dopo caduta, beffa dopo beffa. Il tutto mentre l'insofferenza dei tifosi ricaccia nell'oblio buona parte di ciò che di buono è stato fatto sul campo. Questa la storia di Arkadiusz Milik, che giunto alla Juventus nell'agosto 2022, è stato poi inghiottitito dall'infermeria del JMedical nel giugno 2024, quando un infortunio al menisco e la lunga, lunghissima degenza gli ha impedito di disputare l'intera stagione e gran parte di quella successiva, fino al ritorno in campo nel marzo 2026. Ritorno che ha fruttato niente più che due presenze, prima che un nuovo infortunio muscolare lo rigettase fuori dal campo.
Milik: "Agata sempre con me"
Nel mentre la Juve colava a picco, delusione dopo delusione, rimpasto dopo rimpasto, allenatore dopo allenatore. Ora, l'attaccante classe '94 - che nella suo palmarès bianconero vanta comunque il trionfo in Coppa Italia del 2024 oltre alle 17 reti in 77 presenze complessive - si interroga sul proprio futuro professionale, mentre alla Continassa si lavora all'addio.
Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica polacca Rmf, Milik ha riavvolto il nastro degli ultimi due anni, "durante i quali praticamente non ho giocato e Agata (la compagna, ndr) è stata sempre con me".