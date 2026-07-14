Dibu Martinez, cambia tutto: l’annuncio dall’Aston Villa stravolge i piani Juve

L'Aston Villa blinda Martinez: "Il futuro del Dibu è assicurato"

A spegnere le voci di mercato ci ha pensato Damian Vidagany, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, intervenuto ai microfoni del portale 365Scores. Il dirigente ha parlato in modo molto chiaro del futuro di Martinez, confermando la permanenza del portiere argentino in Premier League: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione". Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione e che rappresentano un messaggio preciso per le squadre interessate. L'Aston Villa considera Martinez un pilastro della rosa e non sembra intenzionata ad aprire una trattativa, soprattutto in una fase della stagione in cui il club vuole costruire un gruppo competitivo.

La Juventus continua la ricerca del portiere

La posizione di Martinez complica ulteriormente i piani della Juventus, impegnata nella ricerca di un portiere capace di garantire esperienza e affidabilità. Il profilo dell'argentino aveva attirato l'attenzione dei bianconeri per il suo rendimento internazionale, la personalità mostrata nelle grandi partite e il suo ruolo da protagonista con la nazionale campione del mondo. La conferma dell'Aston Villa, però, obbliga la società bianconera a guardare anche ad altre soluzioni. La porta resta uno dei reparti sui quali il club dovrà intervenire per definire il futuro assetto della squadra, valutando alternative sul mercato, come Vicario. La costruzione di una rosa forte parte sempre dal numero uno e dalla punta, i due principali obiettivi su cui sta lavorando Carnevali. E sbagliare la scelta non è contemplato, visto che la Juve ha l'esigenza di ritrovare sé stessa.

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