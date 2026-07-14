La Juve in tv gratis: quando e dove guardare tutte le amichevoli estive

La stagione 2026/27 della Juventus è ufficialmente partita. In attesa dei calciatori che hanno partecipato al Mondiale, ieri i bianconeri si sono radunati per i test fisici e atletici al J|Medical e il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. In questi giorni si lavorerà alla Continassa e sabato ci sarà l'amichevole in Svizzera, quando la Juventus scenderà in campo contro il Basilea. Sarà soltanto la prima di una lunga serie di incontri amichevoli che attendono i bianconeri in questa preaseson tra Europa e la tournée internazionale. La grande novità è che si potrà assistere gratuitamente alle varie partite sul sito ufficiale della Juventus.