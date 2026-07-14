La Juve in tv gratis: quando e dove guardare tutte le amichevoli estive

La stagione 2026/27 della Juventus è ufficialmente partita. In attesa dei calciatori che hanno partecipato al Mondiale, ieri i bianconeri si sono radunati per i test fisici e atletici al J|Medical e il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. In questi giorni si lavorerà alla Continassa e sabato ci sarà l'amichevole in Svizzera, quando la Juventus scenderà in campo contro il Basilea. Sarà soltanto la prima di una lunga serie di incontri amichevoli che attendono i bianconeri in questa preaseson tra Europa e la tournée internazionale. La grande novità è che si potrà assistere gratuitamente alle varie partite sul sito ufficiale della Juventus.
Le partite della Juventus visibili gratuitamente
Dalla prima amichevole contro il Basilea in programma sabato 18 luglio a quella contro la Next Gen del 17 agosto: i tifosi bianconeri potranno guardarle in maniera gratuita sul sito ufficiale Juventus.com. Per falo basterà entrare sul sito e iscriversi. I sette test amichevoli che la squadra di Luciano Spalletti giocherà tra luglio e agosto saranno visibili gratuitamente in Italia, mentre ci saranno alcune restrizioni in altri Paesi.
Il programma delle amichevoli
Ecco il programma delle sette amichevoli della Juventus che si giocheranno tra luglio e agosto, con gli orari e dove sarà possibile vederle senza restrizioni:
- Sabato 18 luglio, 15.30 (orario italiano): Basilea-Juventus (disponibile in tutti i territori ad eccezione di Svizzera e Liechtenstein)
- Sabato 25 luglio, 20.00 (orario italiano): Liegi-Juventus (disponibile solo in Italia)
- Venerdì 31 luglio, 18.00 (orario italiano): Juventus-Nizza (disponibile in tutti i territori ad eccezione della Francia)
- Mercoledì 5 agosto, 13.45 (orario italiano): Juventus-Chelsea (disponibile solo in Italia)
- Sabato 8 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Inter (disponibile solo in Italia)
- Martedì 11 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Palermo (disponibile solo in Italia)
- Lunedì 17 agosto, 18.00 (orario italiano): Juventus-Juventus Next Gen (disponibile in tutti i territori)
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