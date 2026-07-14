Thuram e condizioni ginocchio: perché per la Juve è un problema. E Massara si muove per il centrocampo

La Juventus ha iniziato la nuova stagione ma deve fare i conti già con l' infermeria . Destano un po' di preoccupazione le condizioni di Khephren Thuram , che nel giorno del raduno si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio e alla gamba . Il problema fisico del centrocampista francese è stato al centro della puntata odierna di ' TuttoChiaro' , in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport. Lorenzo Aprile e Cristiano Corbo anche anche parlato delle operazioni in entrata e in uscita in mediana: sono due i nomi forti per Giovanni Carnevali e Frederic Massara.

Le condizioni di Thuram

"Ci sentiamo di escludere che possa esserci nella prima amichevole contro il Basilea", sottolinea Aprile. Le immagini della fascitura di Khephren Thuram hanno creato apprensione. Il classe 2001 soffre di una sindrome femuro-rotulea che già lo aveva condizionato nella parte finale della passata stagione. Difficilmente, quindi, il francese ci sarà nel primo test amichevole in programma sabato in Svizzera.

La sua assenza crea diversi problemi per la Juventus. Innanzitutto perché Luciano Spalletti non avrà un altro titolare. In questa prima parte di ritiro, infatti, sono davvero pochi i bianconeri a disposizione dell'allenatore toscano, che sta lavorando con molti calciatori rientrati dai prestiti o sulla lista dei partenti. I problemi fisici di Thuram, però, sono un problema anche per la dirigenza. Il francese è uno dei cedibili e uno dei pochi che ha mercato. Un problema fisico non è sicuramente un buon biglietto da visita per il mercato, sottolineano Corbo e Aprile. La dirigenza bianconera aveva fissato il prezzo per la cessione intorno ai 40-50 milioni, ma le precarie condizioni fisiche potrebbero creare ulteriori problemi. Bisognerà anche capire come Thuram risponderà alle terapie: lo staff sanitario bianconero ha stilato un programma di recupero, con lavoro differenziato, in palestra e in piscina. Una situazione comunque da monitorare con attenzione.

I nomi per il centrocampo

Il mercato in entrata sarà fortemente condizionato da quello in uscita. La Juventus, sottolinea Aprile, dovrà cedere un big per sopperire la mancata qualificazione alla Champions League. I nomi sul taccuino di Giovanni Carnevali e Frederic Massara sono quelli di Frank Kessie o Leon Goretzka. I due calciatori arriverebbero entrambi a parametro zero, ma ci sarebbero commissioni e oneri aggiuntivi (come il bonus alla firma) da dover fronteggiare, oltre a stipendi richiesti molto elevati. Se la Juventus non dovesse cedere un big - come Khephren Thuram - difficilmente potrà puntare un calciatore di caratura mondiale come Kessie o Goretzka.

Le condizioni richieste dall'ivoriano (otto milioni all'anno più un'annualità soltanto di commissioni) sono lontane dai paletti fissati dalla Juventus. I bianconeri non sforeranno il tetto ingaggi e non si andrà oltre i 7 milioni che guadagna Kenan Yildiz.Il turco rimarrà il più pagato dello spogliatoio. "Alle condizioni richieste da Kessie, l'affare non si farà", bacchetta Aprile, che poi aggiunge che "l'ivoriano dovrà rivedere ancora di più le sue pretese per l'ingaggio". In uscita, il nome più facile da piazzare sembra essere quello di Vasilije Adzic. Il classe 2006 piace al Cagliari di Pisacane o, in extremis, potrebbe andare al Genoa.

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