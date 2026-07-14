Pellegrino-Juve, come si batte la Premier. I limiti per Kessie e da dove arrivano i soldi

Un mercato per il momento bloccato, ma che potrebbe presto partire: la Juventus è pronta a ingranare la prima. O meglio, la seconda. In questi primi giorni di raduno, l'unica faccia nuova è quella di Jeff Ekhator , arrivato dal Genoa e che verrà valutato da Luciano Spalletti in questa preaseason. I tifosi bianconeri aspettano nuovi colpi in entrata che potrebbero arrivare presto. Grazie a... Tarik Muharemović . L'approdo del centrale del Sassuolo in Premier League darebbe il via ai colpi in entrata, con Mateo Pellegrino in prima linea.

Pellegrino-Juve: le ultime

Il portiere e la prima punta sono i due grandi obiettivi della Juventus in questo momento. Per il Dibu Martinez l'Aston Villa ha alzato il muro, con il direttore Damian Vidagany e l'allenatore Unai Emery che hanno respinto le voci di un addio, e per Randal Kolo Muani c'è ancora distanza con il PSG, come confermato anche dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. A spuntarla potrebbe essere il terzo incomodo, con l'accelerazione per Mateo Pellegrino del Parma.

La carta Muharemovic potrebbe sbloccare il mercato in entrata. La cessione del bosniaco in Premier League (con il Leeds in vantaggio), porterebbe una ventina di milioni nelle casse della Juventus. Linfa vitale che finanzierebbe i colpi in entrata. Come raccontato ad 'Aperimercato', l'appuntamento giornaliero in programma sulla pagina YouTube di Tuttosport, l'attaccante del Parma potrebbe essere il prossimo colpo di Giovanni Carnevali.

Un'operazione che avrebbe una duplice valenza: evitare che l'argentino possa finire in Premier League e, soprattutto, regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti in attesa di quello che sarà il numero nove titolare. Come raccontato da Lorenzo Aprile, si lavora a diverse soluzioni: un prestito con obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, oppure un acquisto a titolo definitivo. Questa seconda soluzione sarebbe gradita al Parma, che aspetta l'uscita di un big per poter operare in entrata. In questo secondo caso, le cifre sarebbero leggermente più basse, con una parte fissa sui 22 milioni che potrebbe arrivare a 28 con i bonus.

I limiti di Kessie

Anche a centrocampo si aspettano colpi in entrata. In questo caso, un eventuale acquisto è legato alle uscite e alle condizioni fisiche di Khephren Thuram. Il francese è alle prese con una sindrome femoro-rotulea e si sta sottoponendo a terapie per recuperare. Il classe 2001 è uno dei sacrificabili, essendo uno dei pochi con mercato e che porterebbe diversi milioni nelle casse bianconere.