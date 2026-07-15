Dalla Juve dei grandi in monopattino, ora è pronto al debutto con vista sull’Europa: chi è Owusu

TORINO - Soltanto Carlo Pinsoglio lo batte per juventinità. Per il terzo portiere, nato a Moncalieri, dieci anni nel settore giovanile e nove anni di prima squadra: quasi vent’anni legato agli stessi colori. Augusto Seedorf Owusu, però, non è certo da meno: ha firmato per la Juve a 8 anni e se n’è andato soltanto una volta nel 2022, vivendo un anno di prestito alla Primavera della Reggiana. Una sola tappa lontano da Torino, sebbene i bianconeri non abbiano mai perso il controllo sul cartellino. Adesso Owusu, molto stimato a Vinovo e pure alla Continassa, si gioca una grandissima chance: la permanenza alla Juve, in prima squadra.
Owusu e la conferma Juve
Il Settlement Agreement con l’Uefa, in questo senso, gioca un ruolo chiave: per i discorsi di lista, la sua pluridecennale militanza bianconera gli permette un comodo inserimento nel gruppo che può disputare l’Europa League. Ma non è questo il punto: Owusu sta lavorando per meritarsi la conferma a prescindere.
Centrocampista di lotta e di governo, classe 2005, non ha ancora avuto sbocchi consistenti in prima squadra, ma il suo momento è adesso. Luciano Spalletti lo fa allenare coi grandi già dagli ultimi mesi della passata stagione: apprezza il piglio, l’attitudine e il ritmo. Di un ragazzo umile, ma determinato all’inverosimile.
Juve, la storia di Owusu
La sua storia inizia dalla periferia nord di Torino, dal quartiere Barriera di Milano. Si mette in mostra nella scuola calcio del Centrocampo. E ci mette poco a farsi notare dalla Juve: Gigi Milani mette gli occhi per primo su Augusto e lo blocca, portandolo in tempi rapidi a Vinovo. Aveva appena 8 anni. Ci ha messo un po’ di tempo prima dell’approdo in prima squadra: alla prima chiamata si è presentato in monopattino. La Juve chiama, Owusu risponde immediatamente.
Adesso si trova in una condizione molto particolare. I bianconeri a giugno hanno respinto l’assalto del Genoa: nell’ambito dell’operazione Ekhator, oltre a Puczka e Daffara (poi andato al Parma), i rossoblù non disdegnavano la prospettiva di inserire il centrocampista italiano (figlio di genitori originari del Ghana).
L'esordio col Basilea
Carnevali e Ottolini, però, sono stati categorici: Owusu non parte. Resta a Torino, la città natale sua e del suo giovane agente Simone Bernardo. L’ultimo prolungamento di contratto fino a giugno 2028 è stato siglato a luglio dello scorso anno. È stato un segnale di fiducia forte da parte della Juve, ribadito nei fatti dall’utilizzo in Next Gen. In Serie C, nelle ultime due stagioni, ha raggranellato 50 presenze: numeri notevoli per Augusto, molto apprezzato da Brambilla. Può giocare sabato a Basilea: sarebbe la prima apparizione coi grandi. Con la squadra dei suoi sogni, da sempre parte della sua esistenza.
TORINO - Soltanto Carlo Pinsoglio lo batte per juventinità. Per il terzo portiere, nato a Moncalieri, dieci anni nel settore giovanile e nove anni di prima squadra: quasi vent’anni legato agli stessi colori. Augusto Seedorf Owusu, però, non è certo da meno: ha firmato per la Juve a 8 anni e se n’è andato soltanto una volta nel 2022, vivendo un anno di prestito alla Primavera della Reggiana. Una sola tappa lontano da Torino, sebbene i bianconeri non abbiano mai perso il controllo sul cartellino. Adesso Owusu, molto stimato a Vinovo e pure alla Continassa, si gioca una grandissima chance: la permanenza alla Juve, in prima squadra.
Owusu e la conferma Juve
Il Settlement Agreement con l’Uefa, in questo senso, gioca un ruolo chiave: per i discorsi di lista, la sua pluridecennale militanza bianconera gli permette un comodo inserimento nel gruppo che può disputare l’Europa League. Ma non è questo il punto: Owusu sta lavorando per meritarsi la conferma a prescindere.
Centrocampista di lotta e di governo, classe 2005, non ha ancora avuto sbocchi consistenti in prima squadra, ma il suo momento è adesso. Luciano Spalletti lo fa allenare coi grandi già dagli ultimi mesi della passata stagione: apprezza il piglio, l’attitudine e il ritmo. Di un ragazzo umile, ma determinato all’inverosimile.