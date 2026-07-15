Dalla Juve dei grandi in monopattino, ora è pronto al debutto con vista sull’Europa: chi è Owusu

TORINO - Soltanto Carlo Pinsoglio lo batte per juventinità. Per il terzo portiere, nato a Moncalieri, dieci anni nel settore giovanile e nove anni di prima squadra: quasi vent’anni legato agli stessi colori. Augusto Seedorf Owusu, però, non è certo da meno: ha firmato per la Juve a 8 anni e se n’è andato soltanto una volta nel 2022, vivendo un anno di prestito alla Primavera della Reggiana. Una sola tappa lontano da Torino, sebbene i bianconeri non abbiano mai perso il controllo sul cartellino. Adesso Owusu, molto stimato a Vinovo e pure alla Continassa, si gioca una grandissima chance: la permanenza alla Juve, in prima squadra.