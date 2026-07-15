Un biglietto perso, la svolta Henry e l'Inter beffata in extremis: perché la Juve punta Balogun

Folarin Balogun è uno di quei calciatori la cui storia sembra costruita dal destino prima ancora che dal talento. Nato negli Stati Uniti quasi per caso, cresciuto a Londra e con radici profondamente nigeriane, ha dovuto scegliere non soltanto quale maglia indossare in campo, ma anche quale identità rappresentare davanti al mondo. Una decisione arrivata dopo anni di riflessioni, corteggiamenti e persino una curiosa campagna social che ha coinvolto migliaia di tifosi americani. Nel frattempo il suo percorso calcistico lo ha portato dall'Academy dell'Arsenal ai gol in Francia, trasformandolo in uno degli attaccanti più ricercati del panorama europeo. Oggi il suo nome è tornato al centro del mercato internazionale e anche la Juventus lo osserva con grande attenzione. Tra coincidenze incredibili, incontri decisivi e una carriera costruita passo dopo passo, quella di Balogun è una storia che va ben oltre il semplice calcio.
La scelta degli Stati Uniti: tra destino, origini e una campagna social
Quando nel 2023 Folarin Balogun ha annunciato la decisione di rappresentare gli Stati Uniti, ha chiuso una delle telenovele internazionali più seguite degli ultimi anni. Le opzioni erano ben tre: l'Inghilterra, che lo ha formato calcisticamente, la Nigeria, patria dei suoi genitori, e gli USA, Paese in cui è nato quasi per una coincidenza. La sua nascita a Brooklyn, infatti, è il risultato di un imprevisto. La madre, incinta, era a New York insieme al marito quando sarebbe dovuta rientrare a Londra. La compagnia aerea, però, le ha negato l'imbarco perché troppo vicina al parto. Pochi giorni dopo, il 3 luglio 2001, è nato Folarin, ottenendo automaticamente la cittadinanza americana.
Dopo appena un mese la famiglia è tornata stabilmente in Inghilterra, dove il piccolo Balogun è cresciuto senza particolari legami con gli Stati Uniti. Nonostante ciò, negli anni i tifosi americani hanno iniziato una vera campagna sui social network, invadendo ogni suo post con bandiere a stelle e strisce per convincerlo a scegliere la nazionale USA. Dopo aver rappresentato prevalentemente l'Inghilterra nelle selezioni giovanili, la scelta definitiva ha premiato proprio gli Stati Uniti, un Paese conosciuto appena da bambino ma diventato il simbolo della sua carriera internazionale. E al Mondiale si è presentato subito al meglio con una doppietta all'esordio contro il Paraguay e poi la rete con la Bosnia.
Dalle strade di Londra al professionismo: la crescita di Balogun
Sebbene sia nato oltreoceano, la formazione calcistica di Balogun è tutta inglese. I suoi primi calci al pallone arrivano nei campi di quartiere di Londra, dove inizia a giocare nella Sunday League con l'Aldersbrook. All'inizio ricopre il ruolo di difensore centrale, posizione che sembra adattarsi al suo fisico e alla sua corsa. Con il passare del tempo, però, gli allenatori si accorgono delle sue qualità offensive. Viene prima spostato sulla fascia e successivamente al centro dell'attacco, trovando definitivamente la sua dimensione da centravanti.
È proprio in quegli anni che emerge una velocità fuori dal comune, accompagnata da un ottimo senso del gol. Le prestazioni attirano rapidamente l'attenzione dei club professionistici londinesi e il suo percorso cambia direzione molto presto, aprendo la porta verso una delle Academy più prestigiose d'Europa.
L'Arsenal, il biglietto ritrovato e il ruolo decisivo di Henry
Uno degli episodi più curiosi della carriera di Balogun riguarda proprio il suo ingresso nell'Arsenal. Durante un torneo giovanile, uno scout dei Gunners ha consegnato al padre un biglietto da visita con il proprio numero per organizzare un provino. Quel foglietto, però, è stato smarrito e sembra mettere fine all'opportunità. Solo qualche tempo dopo, mentre Folarin sta pulendo gli scarpini dopo una partita, il biglietto è ricomparso casualmente. Da quel momento è iniziata la sua avventura nell'Academy dell'Arsenal, che è riuscita a battere anche la concorrenza del Tottenham. Nei primi anni il talento è sempre stato evidente, ma il carattere gli ha creato diversi problemi: ritardi, espulsioni e atteggiamenti poco maturi hanno rallentato la crescita.
Henry e il primo gol in Europa League
A cambiare la situazione è stato Thierry Henry, allora tecnico delle giovanili. Il francese lo ha affrontato direttamente, e lo ha invitato a dimostrare sul campo il valore di cui tutti parlavano. Quelle parole hanno rappresentato una svolta.
Balogun ha così cambiato mentalità e ha iniziato a segnare con continuità, diventando uno dei prospetti più interessanti del vivaio londinese, e ha replicato anche l'esultanza dell'ex capitano francese con il braccio appoggiato alla bandierina. Nell'Under 18 ha firmato numeri impressionanti ed è arrivato fino al debutto in prima squadra, dove ha trovato subito anche il primo gol in Europa League.
Dai prestiti all'esplosione in Francia
Lo spazio nella prima squadra dell'Arsenal, però, fatica ad arrivare. Per questo nel gennaio 2022 è stato mandato in prestito al Middlesbrough, in Championship, dove ha affrontato un campionato molto fisico che ha contribuito alla sua maturazione. L'esperienza è stata utile ma non sufficiente per convincere definitivamente il club inglese. La svolta è arrivata pochi mesi più tardi con il trasferimento allo Stade Reims. In Ligue 1 Balogun è esploso definitivamente, mettendo insieme 21 reti in 37 presenze ed è diventato uno degli attaccanti rivelazione del campionato francese. I suoi gol hanno inciso in maniera decisiva sul rendimento della squadra e hanno attirato l'interesse dei principali club europei. Quella stagione ha rappresentato il vero punto di svolta della sua carriera, e lo hanno trasformato da promessa dell'Arsenal a centravanti di livello internazionale.
E riecco anche qui l'importanza della figura di Henry. Balogun, parlando della sua importanza e rilevanza nel corso della sua carriera, dichiarò: "Dopo molte delle mie partite mi ha mandato messaggi. Dopo il gol al Lorient si è congratulato con me, dopo aver sbagliato un rigore contro il Nizza mi ha detto di continuare. Mi sorprende come sia sempre concentrato su quello che faccio, ovviamente per me è una grande motivazione in più. Cerca di incoraggiarmi, lui conosce tutti i sacrifici che servono". Henry, successivamente, spese di nuovo belle parole per lui: "Agli Stati Uniti mancava un numero 9. È un grande, grandissimo attaccante per gli Usa e si è visto anche in campionato". E, proprio sulla scelta di andare al Reims Henry disse: "Sono davvero contento, di solito i giocatori inglesi non vanno all'estero. È un giocatore dallo stile inglese...".
Il valore di Balogun: l'investimento del Monaco
Le prestazioni offerte a Reims hanno convinto il Monaco a investire con decisione su di lui nell'estate del 2023. Il club del Principato ha chiuso l'operazione con l'Arsenal sulla base di circa 30 milioni di euro di parte fissa, ai quali possono aggiungersi altri 10 milioni attraverso bonus legati al rendimento. Nell'accordo è stata inserita anche una clausola che garantisce ai Gunners il 17,5% sulla futura rivendita del giocatore, permettendo agli inglesi di partecipare economicamente a un eventuale trasferimento successivo.
Per l'Arsenal è stata una plusvalenza molto importante, essendo Balogun un prodotto del proprio settore giovanile. Nel frattempo il suo valore di mercato ha continuato a crescere grazie ai risultati ottenuti con il Monaco e con la nazionale americana. Oggi la valutazione richiesta dal club francese sfiora i 50 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il suo status sia cambiato in pochi anni.
Le caratteristiche tecniche: velocità, profondità e mobilità offensiva
Balogun è un centravanti moderno, molto diverso dal classico numero nove d'area. Pur essendo alto circa 178 centimetri, riesce a compensare la struttura fisica con un'esplosività notevole e una rapidità che mette costantemente in difficoltà i difensori. Ama attaccare la profondità, muoversi tra le linee e aprire spazi per i compagni, senza dare punti di riferimento agli avversari. La sua formazione da difensore nelle categorie giovanili gli ha lasciato una buona lettura delle situazioni di gioco e una particolare aggressività nei duelli. È un attaccante che partecipa alla manovra, pressa con intensità e riesce a rendersi pericoloso sia negli spazi larghi sia all'interno dell'area di rigore. La capacità di combinare velocità, tecnica e continui movimenti lo rende uno dei profili più completi della nuova generazione.
Il caso Mondiale: il rosso cancellato dalla FIFA
Durante il Mondiale del 2026 Balogun finisce al centro dell'attenzione anche per un episodio disciplinare. Negli ottavi contro la Bosnia-Erzegovina realizza il gol che sblocca la partita, ma nel finale viene espulso dopo l'intervento del VAR per un fallo giudicato pericoloso. In un primo momento tutto lascia pensare a una squalifica automatica che gli avrebbe impedito di disputare la sfida successiva contro il Belgio. Successivamente, però, la FIFA decide di applicare l'articolo 27 del proprio Codice disciplinare, sospendendo l'esecuzione della sanzione per un anno di prova. In pratica il cartellino rosso rimane registrato a livello disciplinare, ma la squalifica non viene eseguita immediatamente. Balogun è sceso regolarmente in campo contro il Belgio, con l'avvertimento che un'eventuale recidiva potrebbe riattivare la punizione insieme a nuove sanzioni.
Juventus sulle sue tracce e il mancato arrivo all'Inter
Il nome di Balogun è tornato con forza anche nelle cronache di mercato italiane. La Juventus lo considera uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto qualora non si concretizzassero altre operazioni. Il Monaco, però, non ha intenzione di privarsene facilmente e valuta il proprio attaccante intorno ai 50 milioni di euro. Non sarebbe comunque la prima volta che un club italiano prova a portarlo in Serie A. Nell'estate del 2023 è stata infatti l'Inter a trattare con decisione il centravanti americano, prima che il Monaco presentasse un'offerta economicamente più convincente e un progetto tecnico che gli ha garantito un ruolo da protagonista. A distanza di alcuni anni la situazione si ripresenta: Balogun continua a essere uno dei nomi più ambiti sul mercato europeo e il campionato italiano potrebbe rappresentare il prossimo capitolo della sua carriera.
Folarin Balogun è uno di quei calciatori la cui storia sembra costruita dal destino prima ancora che dal talento. Nato negli Stati Uniti quasi per caso, cresciuto a Londra e con radici profondamente nigeriane, ha dovuto scegliere non soltanto quale maglia indossare in campo, ma anche quale identità rappresentare davanti al mondo. Una decisione arrivata dopo anni di riflessioni, corteggiamenti e persino una curiosa campagna social che ha coinvolto migliaia di tifosi americani. Nel frattempo il suo percorso calcistico lo ha portato dall'Academy dell'Arsenal ai gol in Francia, trasformandolo in uno degli attaccanti più ricercati del panorama europeo. Oggi il suo nome è tornato al centro del mercato internazionale e anche la Juventus lo osserva con grande attenzione. Tra coincidenze incredibili, incontri decisivi e una carriera costruita passo dopo passo, quella di Balogun è una storia che va ben oltre il semplice calcio.
La scelta degli Stati Uniti: tra destino, origini e una campagna social
Quando nel 2023 Folarin Balogun ha annunciato la decisione di rappresentare gli Stati Uniti, ha chiuso una delle telenovele internazionali più seguite degli ultimi anni. Le opzioni erano ben tre: l'Inghilterra, che lo ha formato calcisticamente, la Nigeria, patria dei suoi genitori, e gli USA, Paese in cui è nato quasi per una coincidenza. La sua nascita a Brooklyn, infatti, è il risultato di un imprevisto. La madre, incinta, era a New York insieme al marito quando sarebbe dovuta rientrare a Londra. La compagnia aerea, però, le ha negato l'imbarco perché troppo vicina al parto. Pochi giorni dopo, il 3 luglio 2001, è nato Folarin, ottenendo automaticamente la cittadinanza americana.
Dopo appena un mese la famiglia è tornata stabilmente in Inghilterra, dove il piccolo Balogun è cresciuto senza particolari legami con gli Stati Uniti. Nonostante ciò, negli anni i tifosi americani hanno iniziato una vera campagna sui social network, invadendo ogni suo post con bandiere a stelle e strisce per convincerlo a scegliere la nazionale USA. Dopo aver rappresentato prevalentemente l'Inghilterra nelle selezioni giovanili, la scelta definitiva ha premiato proprio gli Stati Uniti, un Paese conosciuto appena da bambino ma diventato il simbolo della sua carriera internazionale. E al Mondiale si è presentato subito al meglio con una doppietta all'esordio contro il Paraguay e poi la rete con la Bosnia.