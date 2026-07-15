Un biglietto perso, la svolta Henry e l'Inter beffata in extremis: perché la Juve punta Balogun

Folarin Balogun è uno di quei calciatori la cui storia sembra costruita dal destino prima ancora che dal talento. Nato negli Stati Uniti quasi per caso, cresciuto a Londra e con radici profondamente nigeriane, ha dovuto scegliere non soltanto quale maglia indossare in campo, ma anche quale identità rappresentare davanti al mondo. Una decisione arrivata dopo anni di riflessioni, corteggiamenti e persino una curiosa campagna social che ha coinvolto migliaia di tifosi americani. Nel frattempo il suo percorso calcistico lo ha portato dall' Academy dell'Arsenal ai gol in Francia, trasformandolo in uno degli attaccanti più ricercati del panorama europeo. Oggi il suo nome è tornato al centro del mercato internazionale e anche la Juventus lo osserva con grande attenzione . Tra coincidenze incredibili, incontri decisivi e una carriera costruita passo dopo passo, quella di Balogun è una storia che va ben oltre il semplice calcio.

La scelta degli Stati Uniti: tra destino, origini e una campagna social

Quando nel 2023 Folarin Balogun ha annunciato la decisione di rappresentare gli Stati Uniti, ha chiuso una delle telenovele internazionali più seguite degli ultimi anni. Le opzioni erano ben tre: l'Inghilterra, che lo ha formato calcisticamente, la Nigeria, patria dei suoi genitori, e gli USA, Paese in cui è nato quasi per una coincidenza. La sua nascita a Brooklyn, infatti, è il risultato di un imprevisto. La madre, incinta, era a New York insieme al marito quando sarebbe dovuta rientrare a Londra. La compagnia aerea, però, le ha negato l'imbarco perché troppo vicina al parto. Pochi giorni dopo, il 3 luglio 2001, è nato Folarin, ottenendo automaticamente la cittadinanza americana.

Dopo appena un mese la famiglia è tornata stabilmente in Inghilterra, dove il piccolo Balogun è cresciuto senza particolari legami con gli Stati Uniti. Nonostante ciò, negli anni i tifosi americani hanno iniziato una vera campagna sui social network, invadendo ogni suo post con bandiere a stelle e strisce per convincerlo a scegliere la nazionale USA. Dopo aver rappresentato prevalentemente l'Inghilterra nelle selezioni giovanili, la scelta definitiva ha premiato proprio gli Stati Uniti, un Paese conosciuto appena da bambino ma diventato il simbolo della sua carriera internazionale. E al Mondiale si è presentato subito al meglio con una doppietta all'esordio contro il Paraguay e poi la rete con la Bosnia.