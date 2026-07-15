Juve, preso l’attaccante…per la Next Gen: ufficiale Konate

Ismael Konate è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen . Con un vero e proprio blitz portato avanti da Claudio Chiellini nei giorni scorsi, i bianconeri hanno chiuso per uno dei giovani che si è messo in mostra nell'ultimo campionato di Lega Pro. Il classe 2006, che arriva a titolo definitivo dall'Empoli e dopo il prestito semestrale fortunato al Lecco, è il secondo rinforzo offensivo per Massimo Brambilla , dopo quello del classe 2007 Daniel Okolo arrivato dalla Triestina

Konate è bianconero

Ismael Konate si lega alla Juventus Next Gen fino al 30 giugno 2029. A renderlo noto è il sito bianconero che ha diramato una comunicato ufficiale: "Nuovo rinforzo per la rosa della Juventus Next Gen, che si assicura le prestazioni di Ismael Konate: è ufficiale il raggiungimento dell'accordo che legherà il giovane calciatore al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Attaccante italiano classe 2006, arriva a Torino dopo aver vissuto l'ultima stagione tra Serie B e Serie C. Ha infatti trascorso la prima parte dell'annata con l'Empoli con 5 apparizioni nel campionato cadetto, per poi trasferirsi a gennaio 2026 in prestito al Lecco. Con la squadra lombarda ha trovato spazio e continuità, raccogliendo 19 presenze e segnando 4 gol. Le sue abilità lo hanno portato da tempo a vestire con regolarità anche la maglia delle diverse selezioni giovanili azzurre. Ora per Ismael inizia questa nuova esperienza con la Next Gen: benvenuto alla Juventus, ci vediamo presto in campo!".

I numeri di Konate

Il classe 2006 è reduce da una stagione vissuta tra Serie B e Lega Pro. Dopo la prima parte dell'anno vissuta all'Empoli, Konate è stato girato in prestito al Lecco, con cui ha giocato 19 partite tra regular season e playoff impreziosite da 4 gol. Adesso per lui si spalancano le porte della Juventus. Il classe 2006 si è già aggregato ai bianconeri per allenarsi agli ordini di Massimo Brambilla all'Allianz Training Center di Vinovo.

(Credits Juventus FC)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE