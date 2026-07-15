Ravanelli scatenato a Tuttosport: "Basta Vlahovic, Emegha il nome per Spalletti. Pellegrino da Juve"

Ravanelli show ai microfoni, proprio come in campo. La leggenda bianconera non ha usato mezzi termini e ha bocciato il possibile ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus. L'ex attaccante bianconero, ospite di Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport, si è schierato apertamente contro l'ipotesi di rivedere il serbo a Torino, criticandone atteggiamento, caratteristiche tecniche e rapporto con il club. Penna Bianca ha indicato anche le alternative ideali per l'attacco di Spalletti, incoronando Emegha come profilo perfetto e affiancandogli il sogno Ferran Torres. Ravanelli ha promosso Pellegrino come rinforzo offensivo (qui le ultime), ha lanciato un appello per Unai Simón tra i pali e ha speso parole al miele per Yildiz, indicandolo come il possibile erede di Del Piero.
Ravanelli e il momento Juve: "Mai capitato"
"Juve senza volti nuovi (tranne Ekhator ndr)? Non mi è mai capitato, questa è una situazione difficile e strana. Molti giocatori sono in permesso per via del Mondiale, serve pazienza quando si lavora in questi momenti di difficoltà. Quando sono arrivato io alla Juve abbiamo rivinto lo scudetto dopo 9 anni con una nuova dirigenza formata da Moggi-Giraudo-Bettega. Bisogna avere determinazione e voglia di fare fatica per ricostruire. Queste sono le armi fondamentali. Credo che la Juve non si possa permettere di continuare ad avere un trend come quello dello scorso anno" - ha spiegato Ravanelli.
Vlahovic bocciato: "Non mi attira, serve altro"
Tra le possibiltà in attacco c'è anche il ritorno di Vlahovic, Ravanelli ne ha parlato in modo schietto: "Onestamente è qualcosa che non mi attira molto per tanti motivi. Credo che non sia un giocatore adatto per il gioco di Spalletti, ha difficoltà tecniche e anche problemi fisici. Lamenta sempre l'insofferenza nell'empatia con i compagni in campo, credo che la Juve abbia bisogno di qualcosa di nuovo per creare un'alchimia giusta. La Juve ha bisogno di giocatori che amino la Juve e che la vogliano a tutti i costi. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vlahovic. Poi la storia insegna che quando lasci questo club poi hai difficoltà. Qui ti fanno vivere il calcio al top. Ripeto, il suo atteggiamento non mi è piaciuto da tifoso e anche da ambasciatore della Juve. Non credo sia positivo farlo tornare.
Bisogna andare su altri profili importanti, giocatori che hanno una mentalità e un modo di comportarsi da Juve. Non è sufficiente solo il nome, oggi la vera qualità è scoprire i talenti e dare fiducia a nuovi giocatori. Nel 92-93 la Juve aveva formato un gruppo incredibile e c'era scetticiscmo: arrivammo io, Di Livio, Torricelli, Tacchinardi, Del Piero ecc. Tutti giocatori che volevano la Juve e che sono poi diventati lo zoccolo duro". Poi Penna Bianca ha continuato a spiegate la sua bocciatura su Dusan con parole forti...
"Vlahovic alla Juve mi darebbe fastidio". E cita anche Dybala
"Mi darebbe anche un po' fastidio il ritorno di Vlahovic che ha messo il club con le spalle al muro. Non ho visto amore. Se facciamo un'analisi: al Bayern non gioca, al City non gioca, al Real e Barcellona non gioca, all'Inter non gioca. Dove gioca? Poteva pensare di sdebitarsi con la Juve che gli ha dato tanto" - ha detto senza mezzi termini Ravanelli. Poi ha proseguito: "Molti giocatori secondo me fanno mea culpa per aver lasciato la Juve. Ad esempio credo che se Dybala potesse tornare indietro non lascerebbe mai la Juve, lo avevo avvertito, era capitano, simbolo della squadra e tifosi. La Juve a Vlahovic aveva offerto 6.5 milioni e non ha accettato, quindi prima di farlo tornare ci penserei. La Juve ha bisogno di giocatori che amino la Juve, ha questa necessità di trovare giocatori che arrivino di corsa. Quando ho ricevuto la telefonata da Boniperti avevo anche la possibilità di andare al Milan, ma quando chiama la Juve difficilmente vai a fare altri discorsi". Poi l'ex attaccante ha parlato anche dei principali nomi di mercato, Kolo Muani e Balogun...
"Balogun? Farebbe la fine di Openda. Consiglio Emegha"
Su Kolo Muani e Balogun, Ravanelli non ha avuto dubbi: "Se sono da Juve? Non credo. Kolo Muani lo può diventare, mentre Balogun per me sarebbe un errore come Openda. Io ho due nomi che formerebbero un grande attacco: Ferran Torres ed Emegha, un giocatore di 1.95, potrebbe essere il nuovo Osimhen, che pressa anche le bandierine. Secondo me diventerebbe il beniamino di tutti. Grande forza e attacca gli spazi. Ferran gioca molto bene a calcio e sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti. Con Yildiz e Conceicao sarebbe un attacco incredibile. Il mio sogno era Greenwood, lo avevo anche chiamato, aveva chiesto informazioni e gli avevo detto che la piazza ideale per lui fosse Torino, ottima per il suo carattere taciturno. Sono convinto che in Italia farebbe dai 20 ai 30 gol. Negli ultimi venti metri con lui suonano le campane da morto. Su 10 tiri 8 sono in porta e 7 sono gol, è devastante e i numeri lo dicono. L'ho visto allenarsi tutti i giorni ed è strano che la Juve non sia andata su un giocatore come lui che sposta gli equilibri. La Roma non ha avuto tempo ed è stata anticipata dal Fenerbahce. Se fosse andato alla Roma, avrebbe alzato le possibilità per lottare per vincere lo scudetto".
L'elogio a Pellegrino e la proposta Unai Simon
"La Juve se vuole competere in Europa League e campionato ha bisogno dei miracoli in uscita che deve fare il direttore. Ci sono dei giocatori non pronti per giocare nella Juve" - ha spiegato Ravanelli. Poi ha speso belle parole su Pellegrino, nel mirino della Vecchia Signora: "Secondo me può dare una mano alla Juve. Ha caratteristiche che si sposano con il gioco della Juve, con Yildiz e Conceicao che crossano in area". Poi ha espresso un suo parere sul portiere che vorrebbe in bianconero: "Per favore prendiamo Unai Simon, lo dico da due anni. Dibu? Sì ma ha 34 anni, questo ne ha 29. Ha fatto uan partita strepitosa contro la Francia, come un dfiensore aggiunto con tre uscite incredibili. Sono rimasto sorpreso dall'attenzione e concentrazione anche senza possesso. Era sempre nella posizione giusta, una qualità che pochi giocatori hanno".
Cosa manca a Yildiz e qualche curiosità
Ravanelli prima di salutare ha risposto a una raffica di domande: "Compagno più forte? Baggio. Il più Sottovalutato? Jugovic. Cosa mi manca di più? Allenamenti. Più probabile che la Juve vinca campionato o Europa League? Europa League. Yildiz nella tua Juve avrebbe giocato? No panchina. Cosa gli manca? Tempo". E qui Penna Bianca ha approfondito: "Lo amo da morire, rappresenta la Juve nel miglior modo possibile e spero che la Juve punti su di lui. Spero di conoscerlo nella tournée in Australia. Mi piace tantissimo per il suo atteggiamento, modo di giocare e per tutto quello che si è sobbarcato. Gli è stata data tanta responsabilità. Ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo Del Piero. Ancora non lo è perché Alex è unico, ma si ci può avvicinare sia tecnicamente sia dal punto di vista comportamentale". Poi di nuovo la raffica: "Quanti gol farebbe Ravanelli oggi? 25-30. Meglio Champions da protagonista o Mondiale da gregario? Champions. Difensore che mi ha dato più calci? Vierchowod. Attaccante che mi somiglia tra i giovani italia? Pio Esposito. Chi terrei tra Kolehosho (dovesse arrivare alla Juve ndr) ed Ekhator? Kolehosho. Kolo Muani o Vlahovic? Kolo. Dubu o Vicario? Dibu. Chi vince il Mondiale? Spagna".
Ravanelli show ai microfoni, proprio come in campo. La leggenda bianconera non ha usato mezzi termini e ha bocciato il possibile ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus. L'ex attaccante bianconero, ospite di Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport, si è schierato apertamente contro l'ipotesi di rivedere il serbo a Torino, criticandone atteggiamento, caratteristiche tecniche e rapporto con il club. Penna Bianca ha indicato anche le alternative ideali per l'attacco di Spalletti, incoronando Emegha come profilo perfetto e affiancandogli il sogno Ferran Torres. Ravanelli ha promosso Pellegrino come rinforzo offensivo (qui le ultime), ha lanciato un appello per Unai Simón tra i pali e ha speso parole al miele per Yildiz, indicandolo come il possibile erede di Del Piero.
Ravanelli e il momento Juve: "Mai capitato"
"Juve senza volti nuovi (tranne Ekhator ndr)? Non mi è mai capitato, questa è una situazione difficile e strana. Molti giocatori sono in permesso per via del Mondiale, serve pazienza quando si lavora in questi momenti di difficoltà. Quando sono arrivato io alla Juve abbiamo rivinto lo scudetto dopo 9 anni con una nuova dirigenza formata da Moggi-Giraudo-Bettega. Bisogna avere determinazione e voglia di fare fatica per ricostruire. Queste sono le armi fondamentali. Credo che la Juve non si possa permettere di continuare ad avere un trend come quello dello scorso anno" - ha spiegato Ravanelli.
Vlahovic bocciato: "Non mi attira, serve altro"
Tra le possibiltà in attacco c'è anche il ritorno di Vlahovic, Ravanelli ne ha parlato in modo schietto: "Onestamente è qualcosa che non mi attira molto per tanti motivi. Credo che non sia un giocatore adatto per il gioco di Spalletti, ha difficoltà tecniche e anche problemi fisici. Lamenta sempre l'insofferenza nell'empatia con i compagni in campo, credo che la Juve abbia bisogno di qualcosa di nuovo per creare un'alchimia giusta. La Juve ha bisogno di giocatori che amino la Juve e che la vogliano a tutti i costi. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vlahovic. Poi la storia insegna che quando lasci questo club poi hai difficoltà. Qui ti fanno vivere il calcio al top. Ripeto, il suo atteggiamento non mi è piaciuto da tifoso e anche da ambasciatore della Juve. Non credo sia positivo farlo tornare.
Bisogna andare su altri profili importanti, giocatori che hanno una mentalità e un modo di comportarsi da Juve. Non è sufficiente solo il nome, oggi la vera qualità è scoprire i talenti e dare fiducia a nuovi giocatori. Nel 92-93 la Juve aveva formato un gruppo incredibile e c'era scetticiscmo: arrivammo io, Di Livio, Torricelli, Tacchinardi, Del Piero ecc. Tutti giocatori che volevano la Juve e che sono poi diventati lo zoccolo duro". Poi Penna Bianca ha continuato a spiegate la sua bocciatura su Dusan con parole forti...