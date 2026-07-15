Ravanelli scatenato a Tuttosport: "Basta Vlahovic, Emegha il nome per Spalletti. Pellegrino da Juve"

Ravanelli show ai microfoni, proprio come in campo. La leggenda bianconera non ha usato mezzi termini e ha bocciato il possibile ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus . L'ex attaccante bianconero, ospite di Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport , si è schierato apertamente contro l'ipotesi di rivedere il serbo a Torino, criticandone atteggiamento, caratteristiche tecniche e rapporto con il club. Penna Bianca ha indicato anche le alternative ideali per l'attacco di Spalletti, incoronando Emegha come profilo perfetto e affiancandogli il sogno Ferran Torres. Ravanelli ha promosso Pellegrino come rinforzo offensivo ( qui le ultime ), ha lanciato un appello per Unai Simón tra i pali e ha speso parole al miele per Yildiz, indicandolo come il possibile erede di Del Piero.

Ravanelli e il momento Juve: "Mai capitato"

"Juve senza volti nuovi (tranne Ekhator ndr)? Non mi è mai capitato, questa è una situazione difficile e strana. Molti giocatori sono in permesso per via del Mondiale, serve pazienza quando si lavora in questi momenti di difficoltà. Quando sono arrivato io alla Juve abbiamo rivinto lo scudetto dopo 9 anni con una nuova dirigenza formata da Moggi-Giraudo-Bettega. Bisogna avere determinazione e voglia di fare fatica per ricostruire. Queste sono le armi fondamentali. Credo che la Juve non si possa permettere di continuare ad avere un trend come quello dello scorso anno" - ha spiegato Ravanelli.

Vlahovic bocciato: "Non mi attira, serve altro"

Tra le possibiltà in attacco c'è anche il ritorno di Vlahovic, Ravanelli ne ha parlato in modo schietto: "Onestamente è qualcosa che non mi attira molto per tanti motivi. Credo che non sia un giocatore adatto per il gioco di Spalletti, ha difficoltà tecniche e anche problemi fisici. Lamenta sempre l'insofferenza nell'empatia con i compagni in campo, credo che la Juve abbia bisogno di qualcosa di nuovo per creare un'alchimia giusta. La Juve ha bisogno di giocatori che amino la Juve e che la vogliano a tutti i costi. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vlahovic. Poi la storia insegna che quando lasci questo club poi hai difficoltà. Qui ti fanno vivere il calcio al top. Ripeto, il suo atteggiamento non mi è piaciuto da tifoso e anche da ambasciatore della Juve. Non credo sia positivo farlo tornare.

Bisogna andare su altri profili importanti, giocatori che hanno una mentalità e un modo di comportarsi da Juve. Non è sufficiente solo il nome, oggi la vera qualità è scoprire i talenti e dare fiducia a nuovi giocatori. Nel 92-93 la Juve aveva formato un gruppo incredibile e c'era scetticiscmo: arrivammo io, Di Livio, Torricelli, Tacchinardi, Del Piero ecc. Tutti giocatori che volevano la Juve e che sono poi diventati lo zoccolo duro". Poi Penna Bianca ha continuato a spiegate la sua bocciatura su Dusan con parole forti...