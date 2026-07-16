Enigma Zhegrova, la Juve aspetta ancora il vero debutto: perché può cambiare tutto

Era stato il colpo dell’ultima ora dell’ultimo giorno, il colpo ultimissimo, di Damien Comolli che evidentemente lo riteneva la glassa su una torta di mercato che - nonostante avesse ingolosito moltissimi osservatori – si è rivelata di panna sì, ma acida assai. E lo stesso Edon Zhegrova ha contribuito a farla “impazzire” con un contributo alla causa che definire deficitario è davvero un eufemismo: zero gol, zero assist e (almeno) un errore che rimarrà indelebile nella memoria degli juventini e non solo. Raccolto nel giardino di casa, Comolli lo prelevò dal Lille per 14 milioni e mezzo a un mese dalla scadenza con l’aggravio, però, di una condizione fisica estremamente deficitaria a causa dei postumi per una tutt’altro che banale operazione chirurgica attraverso la quale poter risolvere i problemi di pubalgia. E, inevitabilmente, ce ne ha messo di tempo per poter tornare utilizzabile, mentre la gente si affannava a visionare i suoi filmati su Youtube (dove, pensa un po’, sembrano tutti fenomeni) e a ricordare le performance di una notte di Champions in cui fece impazzire non la panna, ma la difesa della Juve che, va detto, già non era quella roba solida e tosta cui aveva abituato la storia bianconera.
I problemi di natura tattica
Ma si sa: nei momenti di magra ci si aggrappa a tutto per illudersi di stare ancor dentro la nobiltà, così perfino gli inguardabili calzoncini portati alla cacarella hanno sollevato un afflato di simpatia iniziale. Ecco: iniziale e soprattutto durato poco perché fin da subito si è notato (almeno chi ne avesse la volontà) come faticasse assai a sostenere le due fasi di gioco in maniera efficace. Dribblomane, a volte pure troppo, in attacco ma insistente e a volte perfino pericoloso per i palloni persi in copertura. Insomma: il raggio di azione di un elemento da calcetto, più che da calcio vero. Comprensibile, dopo nove mesi di inattività forzata, ma pernicioso per i destini bianconeri e non è un caso se Spalletti abbia sollevato spesso il sopracciglio, e a volte perfino qualcosa di più, durante le sue performance.
Gli errori decisivi
E poi, ecco il punto più dolente, ci sono quelle sliding-doors, quelle occasioni mancate che si sono rivelate un macigno nella stagione della Juventus e in definitiva anche nella sua. Prima tra tutte quel gol a porta vuota sbagliato nella gara di ritorno del playoff di Champions contro il Galatasaray: un errore che ha impedito la concretizzazione di una rimonta che avrebbe iscritto lui nel mondo degli eroi bianconeri e consegnato la Juve alla dimensione dell’impresa epocale. Invece niente: quel pallone calciato tra gli svolazzi dei pantaloncini è finito a lato e ha spento le speranze. Epocale, anche se non sono da meno il palo contro il Verona e il tiro moscio contro la Fiorentina nella due gare che sono di atto costate la qualificazione Champions ai bianconeri. E adesso? L’esterno kosovaro non rappresenta un peso economico per le casse del club (2,5 milioni netti l’anno fino al 2030) ma resta da capire se è da ritenersi funzionale o se si potrà contare su di lui solo per qualche scampolo di partita, altrimenti resta da capire se i sondaggi primaverili dalla Turchia e dalle Francia avranno ancora un seguito. Il fatto che quest’anno possa cominciare la preparazione con il gruppo, senza dover fare i conti con gravami fisici, rappresenta già un passo avanti non da poco. Se, poi, riuscirà a indossare i calzoncini come decenza comanda, allora potrebbe davvero rivelarsi un’arma in più per Spalletti e non solo nelle partitelle a campo ridotto.
Amichevole a Basilea contro l'ex Lichtsteiner
Si avvicina la prima partita del nuovo corso bianconero. Sabato, a Basilea, amichevole della Juventus contro i padroni di casa che giocano nella Super League, la Serie A svizzera di cui è il secondo club più titolato dopo il Grasshopper. Per la Juventus rappresenta anche una sfida del cuore, visto che dal gennaio di quest’anno l’allenatore è Stephan Lichtsteiner, uno dei protagonisti del ciclo vincente dei nove scudetti bianconeri. Promosso dal settore giovanile, l’ex terzino della Juve e della Nazionale elvetica ha firmato un contratto fino al 2029 e comincerà la stagione del rilancio contro i bianconeri. Spalletti dovrà subito fare i conti con assenze pesanti, a parte quelle relative ai calciatori che stanno ancora concludendo le ferie post Mondiali, prima fra tutte quella di Thuram alle prese con un problema tendineo al ginocchio. Soprattutto in attacco, nella zona centrale, il tecnico dovrà inventarsi qualcosa, visto che finora il mercato ha portato solo il giovane Ekhator dal Genoa, mentre David (che pure non dovrebbe rientrare nei piani) è ancora in vacanza. La sfida del Saint Jacobs Park, in programma alle 15.30, sarà trasmessa gratuitamente in diretta in streaming sul sito della Juventus, previa registrazione su Juventus.com.
Era stato il colpo dell’ultima ora dell’ultimo giorno, il colpo ultimissimo, di Damien Comolli che evidentemente lo riteneva la glassa su una torta di mercato che - nonostante avesse ingolosito moltissimi osservatori – si è rivelata di panna sì, ma acida assai. E lo stesso Edon Zhegrova ha contribuito a farla “impazzire” con un contributo alla causa che definire deficitario è davvero un eufemismo: zero gol, zero assist e (almeno) un errore che rimarrà indelebile nella memoria degli juventini e non solo. Raccolto nel giardino di casa, Comolli lo prelevò dal Lille per 14 milioni e mezzo a un mese dalla scadenza con l’aggravio, però, di una condizione fisica estremamente deficitaria a causa dei postumi per una tutt’altro che banale operazione chirurgica attraverso la quale poter risolvere i problemi di pubalgia. E, inevitabilmente, ce ne ha messo di tempo per poter tornare utilizzabile, mentre la gente si affannava a visionare i suoi filmati su Youtube (dove, pensa un po’, sembrano tutti fenomeni) e a ricordare le performance di una notte di Champions in cui fece impazzire non la panna, ma la difesa della Juve che, va detto, già non era quella roba solida e tosta cui aveva abituato la storia bianconera.
I problemi di natura tattica
Ma si sa: nei momenti di magra ci si aggrappa a tutto per illudersi di stare ancor dentro la nobiltà, così perfino gli inguardabili calzoncini portati alla cacarella hanno sollevato un afflato di simpatia iniziale. Ecco: iniziale e soprattutto durato poco perché fin da subito si è notato (almeno chi ne avesse la volontà) come faticasse assai a sostenere le due fasi di gioco in maniera efficace. Dribblomane, a volte pure troppo, in attacco ma insistente e a volte perfino pericoloso per i palloni persi in copertura. Insomma: il raggio di azione di un elemento da calcetto, più che da calcio vero. Comprensibile, dopo nove mesi di inattività forzata, ma pernicioso per i destini bianconeri e non è un caso se Spalletti abbia sollevato spesso il sopracciglio, e a volte perfino qualcosa di più, durante le sue performance.