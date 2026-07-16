Enigma Zhegrova, la Juve aspetta ancora il vero debutto: perché può cambiare tutto

Gli errori decisivi

E poi, ecco il punto più dolente, ci sono quelle sliding-doors, quelle occasioni mancate che si sono rivelate un macigno nella stagione della Juventus e in definitiva anche nella sua. Prima tra tutte quel gol a porta vuota sbagliato nella gara di ritorno del playoff di Champions contro il Galatasaray: un errore che ha impedito la concretizzazione di una rimonta che avrebbe iscritto lui nel mondo degli eroi bianconeri e consegnato la Juve alla dimensione dell’impresa epocale. Invece niente: quel pallone calciato tra gli svolazzi dei pantaloncini è finito a lato e ha spento le speranze. Epocale, anche se non sono da meno il palo contro il Verona e il tiro moscio contro la Fiorentina nella due gare che sono di atto costate la qualificazione Champions ai bianconeri. E adesso? L’esterno kosovaro non rappresenta un peso economico per le casse del club (2,5 milioni netti l’anno fino al 2030) ma resta da capire se è da ritenersi funzionale o se si potrà contare su di lui solo per qualche scampolo di partita, altrimenti resta da capire se i sondaggi primaverili dalla Turchia e dalle Francia avranno ancora un seguito. Il fatto che quest’anno possa cominciare la preparazione con il gruppo, senza dover fare i conti con gravami fisici, rappresenta già un passo avanti non da poco. Se, poi, riuscirà a indossare i calzoncini come decenza comanda, allora potrebbe davvero rivelarsi un’arma in più per Spalletti e non solo nelle partitelle a campo ridotto.