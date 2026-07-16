Kessié come McKennie e Locatelli, la Juve ha un piano: ecco qual è la chiave

La chiave per agevolare la fumata bianca saranno le commissioni: una partita aperta, per la quale la società ha margini di manovra per poter migliorare la proposta. Kessié convince di più di Leon Goretzka , che ha richieste economiche ancora più elevate, e ovviamente l’ex Milan ha molto più appeal di Nemanja Matic (quasi 38 anni), più facile da immaginare come vice Locatelli rispetto a un inquadramento come alter ego di Thuram .

A 4,5 milioni di euro, bonus compresi, la Juve confida di poter sigillare l’intesa. A quel punto, la palla passerebbe a Kessié: il centrocampista sullo sfondo ha l’interesse di Roma e Atalanta, che però non hanno mai approfondito l’argomento. A Torino, al contrario, il pressing per il giocatore è asfissiante. Era un pallino di Comolli e ora anche Massara sarebbe felice di accoglierlo in bianconero. Al Mondiale le risposte che ha dato sono state incoraggianti e Spalletti ha avuto modo di apprezzarlo, avallando un’operazione che ora aspetta l’ok definitivo da parte del calciatore, chiamato a capire fino a che punto sarà disposto a sacrificarsi sul piano economico.

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