Kessié come McKennie e Locatelli, la Juve ha un piano: ecco qual è la chiave

TORINO - Prima il portiere e l’attaccante. O l’attaccante e il portiere. Oppure tutti insieme appassionatamente, senza una gerarchia precisa. La Juve ha due chiodi fissi in testa: trovare urgentemente soluzioni ai problemi della squadra. Il resto è da sistemare, ma tra i pali e davanti è necessaria una profonda ristrutturazione. Lo sanno tutti, anche i club coi quali Carnevali e Massara trattano gli obiettivi.
Poi, sullo sfondo, c’è il centrocampo. Diventato il terzo reparto da aggiustare, anche al netto degli esuberi: in rosa ce ne sono almeno due di troppo. Ma l’infortunio di Khéphren Thuram, non grave ma comunque non da sottovalutare, impone riflessioni quasi immediate. La Juve, proprio per questo motivo, ha intensificato i dialoghi con George Atangana, l’agente di Franck Kessié appena sbarcato in Italia. L’ha fatto con un preciso intento: bloccare l’ivoriano dandogli la prospettiva di un contratto importante da siglare a stretto giro.
Juve-Kessié, distanza sull’ingaggio e nuova offerta
Non importante, però, come sperava di ottenere l’ivoriano, che per sedersi al tavolo della trattativa era partito con una richiesta d’ingaggio ben superiore ai 5 milioni di euro l’anno. Tanti, troppi, pur trattandosi di un parametro zero per il quale la Juve non ha costi di cartellino da sostenere. Dalla Continassa una prima bozza di offerta è stata presentata: 3,5 milioni di euro l’anno per tre stagioni, con un bonus alla firma quasi pari a un’annualità. Offerta ritenuta troppo bassa, pur in un contesto costruttivo in cui le parti lavorano per trovare la quadra in tempi brevi. Kessié è stato ricoperto d’oro per tre anni, ma ora ha voglia di tornare a essere competitivo.
Si è promesso alla Juve e vuole insistere per arrivare al dunque proprio per poter lavorare con Spalletti. Massara ha messo i puntini sulle i con Atangana, prospettando una nuova proposta: quasi 4,5 milioni di euro l’anno per tre anni, un tetto che a Torino non intendono superare. Del resto, è il metro utilizzato per i freschi rinnovi di Manuel Locatelli e Weston McKennie. La Juve, in quella zona del campo, faticherebbe non poco ad andare oltre quella soglia. Gli equilibri interni sono molto delicati, per questo il club si muove in punta di piedi con tutti gli svincolati ai quali si approccia.
Goretzka e Matic sullo sfondo
La chiave per agevolare la fumata bianca saranno le commissioni: una partita aperta, per la quale la società ha margini di manovra per poter migliorare la proposta. Kessié convince di più di Leon Goretzka, che ha richieste economiche ancora più elevate, e ovviamente l’ex Milan ha molto più appeal di Nemanja Matic (quasi 38 anni), più facile da immaginare come vice Locatelli rispetto a un inquadramento come alter ego di Thuram.
A 4,5 milioni di euro, bonus compresi, la Juve confida di poter sigillare l’intesa. A quel punto, la palla passerebbe a Kessié: il centrocampista sullo sfondo ha l’interesse di Roma e Atalanta, che però non hanno mai approfondito l’argomento. A Torino, al contrario, il pressing per il giocatore è asfissiante. Era un pallino di Comolli e ora anche Massara sarebbe felice di accoglierlo in bianconero. Al Mondiale le risposte che ha dato sono state incoraggianti e Spalletti ha avuto modo di apprezzarlo, avallando un’operazione che ora aspetta l’ok definitivo da parte del calciatore, chiamato a capire fino a che punto sarà disposto a sacrificarsi sul piano economico.
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TORINO - Prima il portiere e l’attaccante. O l’attaccante e il portiere. Oppure tutti insieme appassionatamente, senza una gerarchia precisa. La Juve ha due chiodi fissi in testa: trovare urgentemente soluzioni ai problemi della squadra. Il resto è da sistemare, ma tra i pali e davanti è necessaria una profonda ristrutturazione. Lo sanno tutti, anche i club coi quali Carnevali e Massara trattano gli obiettivi.
Poi, sullo sfondo, c’è il centrocampo. Diventato il terzo reparto da aggiustare, anche al netto degli esuberi: in rosa ce ne sono almeno due di troppo. Ma l’infortunio di Khéphren Thuram, non grave ma comunque non da sottovalutare, impone riflessioni quasi immediate. La Juve, proprio per questo motivo, ha intensificato i dialoghi con George Atangana, l’agente di Franck Kessié appena sbarcato in Italia. L’ha fatto con un preciso intento: bloccare l’ivoriano dandogli la prospettiva di un contratto importante da siglare a stretto giro.