Agnelli, la Corte Ue gli dà ragione: cosa ha deciso e come cambia la Giustizia Sportiva

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul caso delle sanzioni comminate ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il divieto di esercitare attività professionali, esteso all'intero territorio dell'Unione europea, può essere conforme al diritto comunitario, a condizione che rispetti i principi di legittimità e proporzionalità. Allo stesso tempo, hanno ribadito che i destinatari delle sanzioni devono poter ricorrere a un giudice non solo per ottenere un eventuale risarcimento, ma anche per chiedere l'annullamento del provvedimento e, se necessario, l'adozione di misure cautelari. La pronuncia nasce dal rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, chiamato a verificare la compatibilità delle sanzioni disciplinari con le libertà fondamentali tutelate dall'ordinamento dell'Unione europea.
La sentenza che ribalta la Giustizia sportiva
Una vera e propria rivoluzione della Giustizia sportiva. La sentenza (o meglio il parere vincolante per essere precisi) della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene presso il Tar del Lazio ha confermato tutto questo. Il tema, si sa, è quella delle plusvalenze di quattro anni fa.
Ma in sostanza cosa ha deciso la Corte e che conseguenze avrà? Proviamo a semplificare al massimo la questione, partendo da quella che è - di fatto - una pre-sentenza, ovvero il parere dell'Avvocato Generale della Corte che ha analizzato la situazione e da cosa avevano chiesto l'ex presidente della Vecchia Signora e il dirigente al Tar...
Le richiesta di Agnelli e Arrivabene al Tar
Agnelli e Arrivabene hanno chiesto al Tar di annullare la sentenza di inibizione per 24 mesi inflitta dai tribunali della Figc, perché ingiusta. La legge italiana, però, non consente ai tribunali ordinari (quindi anche al Tar) di annullare una sentenza della Giustizia Sportiva, semmai di decidere un risarcimento economico se ritenuta ingiusta. Ebbene, l'Avvocato Generale ha spiegato come «il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime». Insomma, si ribadisce che una sentenza che impedisce di svolgere il proprio lavoro per un periodo così lungo non possa non essere appellata presso il giudice naturale. Ed è quello che ha confermato la Corte di Giustizia europea, che ha così ridimensionato di fatto il potere della giustizia sportiva.
Cosa succederà ora alla Giustizia sportiva
Se, finora, la giustizia sportiva italiana ha agito in una totale autonomia, con i pro e i contro (soprattutto riguardo le garanzie dell’imputato) del caso, adesso i suoi giudizi sarebbero soggetti a quelli del giudice naturale dell’imputato, quindi essere discussi in un tribunale ordinario. Una botta non indifferente. Inoltre, anche il meccanismo di nomina e di revoca dei giudici sportivi è stato oggetto del dibattimento in Lussemburgo e i giudici della Corte non sono parsi troppo convinti di un sistema nel quale i presidenti federali nominano e possono revocare i giudici che, in teoria, dovrebbero giudicare anche loro. Un po’ uno sfregio alla separazione dei poteri su cui si fonda qualsiasi meccanismo democratico.
E, quindi, cosa succederà ora? In questo momento c’è un tavolo aperto da Coni e Governo per la riforma della giustizia sportiva. È possibile che la sentenza della Corte Europea piombi su quel tavolo, riscrivendone l’agenda. Oppure che se ne occupi direttamente il Parlamento, dove è molto attivo Mauro Berruto. Una cosa è certa, la decisione della Corte Europea è rigorosamente vincolante per i paesi dell’Unione e quindi va recepita senza se e senza ma (oltretutto l’ordinamento attuale poteva cozzare anche con qualche articolo della Costituzione).
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La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul caso delle sanzioni comminate ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il divieto di esercitare attività professionali, esteso all'intero territorio dell'Unione europea, può essere conforme al diritto comunitario, a condizione che rispetti i principi di legittimità e proporzionalità. Allo stesso tempo, hanno ribadito che i destinatari delle sanzioni devono poter ricorrere a un giudice non solo per ottenere un eventuale risarcimento, ma anche per chiedere l'annullamento del provvedimento e, se necessario, l'adozione di misure cautelari. La pronuncia nasce dal rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, chiamato a verificare la compatibilità delle sanzioni disciplinari con le libertà fondamentali tutelate dall'ordinamento dell'Unione europea.
La sentenza che ribalta la Giustizia sportiva
Una vera e propria rivoluzione della Giustizia sportiva. La sentenza (o meglio il parere vincolante per essere precisi) della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene presso il Tar del Lazio ha confermato tutto questo. Il tema, si sa, è quella delle plusvalenze di quattro anni fa.
Ma in sostanza cosa ha deciso la Corte e che conseguenze avrà? Proviamo a semplificare al massimo la questione, partendo da quella che è - di fatto - una pre-sentenza, ovvero il parere dell'Avvocato Generale della Corte che ha analizzato la situazione e da cosa avevano chiesto l'ex presidente della Vecchia Signora e il dirigente al Tar...