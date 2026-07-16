Agnelli, la Corte Ue gli dà ragione: cosa ha deciso e come cambia la Giustizia Sportiva

La Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta sul caso delle sanzioni comminate ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus . I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il divieto di esercitare attività professionali, esteso all'intero territorio dell'Unione europea, può essere conforme al diritto comunitario, a condizione che rispetti i principi di legittimità e proporzionalità. Allo stesso tempo, hanno ribadito che i destinatari delle sanzioni devono poter ricorrere a un giudice non solo per ottenere un eventuale risarcimento, ma anche per chiedere l'annullamento del provvedimento e, se necessario, l'adozione di misure cautelari . La pronuncia nasce dal rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, chiamato a verificare la compatibilità delle sanzioni disciplinari con le libertà fondamentali tutelate dall'ordinamento dell'Unione europea.

La sentenza che ribalta la Giustizia sportiva

Una vera e propria rivoluzione della Giustizia sportiva. La sentenza (o meglio il parere vincolante per essere precisi) della Corte di Giustizia Europea a proposito del ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene presso il Tar del Lazio ha confermato tutto questo. Il tema, si sa, è quella delle plusvalenze di quattro anni fa.

Ma in sostanza cosa ha deciso la Corte e che conseguenze avrà? Proviamo a semplificare al massimo la questione, partendo da quella che è - di fatto - una pre-sentenza, ovvero il parere dell'Avvocato Generale della Corte che ha analizzato la situazione e da cosa avevano chiesto l'ex presidente della Vecchia Signora e il dirigente al Tar...