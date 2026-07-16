Openda, la Francia chiama: arriva il Lione, contatto con la Juve

Il valzer delle punte in casa Juventus sta assumendo sempre più contorni particolari tra voci su possibili acquisti , interessamenti e giocatori in uscita. Tra questi c'è sicuramente Openda , pagato tantissimo la scorsa estate dall'ex Comolli , e mai realmente entrato nelle grazie di Spalletti che gli ha concesso un minutaggio risicato. Motivo questo che sta spingendo i bianconeri a valutare seriamente proposte per una sua cessione e provare a rientrare, in parte, nella spesa fatta appena un anno fa. Per il belga ci sono richieste dalla Francia , primi sondaggi per capire anche quali siano le richieste della Vecchia Signora.

Openda, interessamenti dalla Ligue 1

Nella formazione in vendita in casa Juve c'è anche il nome di Openda, diventato papà un paio di mesi fa e ora alle prese con il ritiro alla Continassa agli ordini di Spalletti. L'attaccante belga però ha le valigie pronte perché non è certo di restare a Torino, anzi... Ragion per cui stanno arrivando diversi sondaggi per lui e negli ultimi giorni guardano tutti alla Francia.

Oltre al Lens, club che ha deciso di informarsi nei giorni scorsi per un eventuale prestito (con parte dello stipendio pagato anche dalla Juve, e al Monaco, c'è anche un'altra voce sempre dalla Ligue 1. Il giornalista Nicolò Schira, infatti, sottolinea sul suo account X l'interesse da parte del Lione. La società transalpina avrebbe chiesto informazioni ai bianconeri con un primo contatto sulla base di un prestito con un'opzione d'acquisto la prossima estate. Situazione da monitorare e in divenire che potrebbe presto avere ulteriori sviluppi.

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