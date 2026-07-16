Fuscaldo rinnova, Contarini saluta: le ultime operazioni ufficiali tra Juve Next Gen e Primavera

Il mercato della Juve è attivo soprattutto per quanto riguarda Next Gen e settore giovanile. Negli scorsi giorni sono arrivate diverse ufficialità con gli arrivi di Beydts e Reynaud , ma anche qualche cessione. Nella giornata odierna il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Contarini e il rinnovo di Fuscaldo , portiere della seconda squadra allenata da Brambilla.

Contarini ceduto al Verona

Di seguito la nota ufficiale del club bianconero con i dettagli della cessione dell'esterno sinistro: "Jacopo Contarini saluta la Juventus e passa a titolo definitivo all'Hellas Verona. Il laterale classe 2007, arrivato a Torino nel 2021 e cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, ha collezionato complessivamente 18 presenze con l'Under 20 della Juventus nella stagione appena terminata. In bocca al lupo per il futuro, Jacopo!".

Il rinnovo di Fuscaldo

Allo stesso tempo la Juve ha ufficializzato il prolungamento dell'estremo difensore: "Matteo Fuscaldo prolunga il proprio legame con la Juventus: è ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club bianconero. Il portiere classe 2005 ha percorso parte della trafila all'interno del Settore Giovanile bianconero fino a trovare, nel gennaio 2026, l'esordio con la maglia della Juventus Next Gen, arrivato nella vittoria casalinga contro il Carpi. E adesso il rapporto con la Juventus prosegue assieme: congratulazioni Matteo, ci vediamo in campo!".

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