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Novità Kolo Muani! Il disegno Juve, Pellegrino e la verità su Dibu: c’è un precedente chiarissimo

Dai nomi per l'attacco alla porta, con un segnale che avvicina l'argentino a Torino: le trattative ai raggi X nella puntata odierna di 'Aperimercato' con Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile
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Sembra pronto a sbloccarsi il mercato della Juventus. Grazie alla cessione di Tarik Muharemovic al Leeds, i bianconeri incasseranno circa 20 milioni di euro che sono una manna dal cielo per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Con il passaggio del bosniaco in Premier League, la Juventus potrà accelerare per l'attaccante e il portiere. Nella puntata odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile hanno parlato delle trattative per Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Inoltre, un precedente 'avvicina' il Dibu Martinez a Torino. E sullo sfondo anche novità legate al futuro di Dusan Vlahovic e alle condizioni fisiche di Khephren Thuram.

Accelerazione per Kolo Muani

È Randal Kolo Muani il numero nove dei desideri. Nonostante il rallenamento degli ultimi giorni, la Juventus è pronta a fare sul serio per strappare il sì del PSG. Come sottolineano Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile, i bianconeri hanno deciso di aumentare l'offerta da presentare al club francese. Nei piani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara c'è la volontà di spingersi fino a 40 milioni, inserendo anche una recompra. Il PSG starebbe valutando questa possibilità.

Sul fronte Dusan Vlahovic non ci sono novità. Dopo l'apertura del serbo a riallacciare i rapporti con la dirigenza bianconera, non ci sono stati nuovi contatti. Un piccolo dettaglio: nonostante dal 1 luglio scorso il classe 2000 non sia più un calciatore della Juventus, il suo armadietto alla Continassa non è stato ancora svuotato. Un piccolo segnale di  come una porta aperta ci sia ancora. È chiaro, sottolineano Corbo e Aprile, che la situazione Vlahovic sia legata a quella di Kolo Muani: soltanto uno arriverà (o tornerà) in bianconero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Pellegrino e il timing mercato

La cessione di Tarik Muharemovic al Leeds sbloccherà il mercato in entrata della Juventus grazie ai circa 20 milioni che arriveranno nelle casse bianconere. In questo momento, Mateo Pellegrino è un nome che stuzzica tanto. L'argentino ha già l'accordo con la Juventus. Gli stessi agenti - sottolinea Aprile - lo hanno proposto ai bianconeri, che mettono sul tavolo due milioni annui bonus compresi.

 

 

La pista Pellegrino è parallela a Randal Kolo Muani. Con gli ultimi sviluppi per il francese, la trattativa con il Parma è leggermente rallentata. I gialloblù hanno bisogno di una cessione per sbloccare il proprio mercato. I bianconeri avevano già messo sul tavolo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Parma era anche disposto ad abbassare il prezzo, a patto che l'operazione fosse chiusa a titolo definitivo. La Juventus adesso deve capire come muoversi: l'obiettivo sarebbe provare a prendere sia Pellegrino che Kolo Muani prima della partenza per la tournée internazionale. 

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Il Dibu Martinez e il precedente-Tielemans

Non solo attaccante, ma anche il portiere è un ruolo a cui sta lavorando la Juventus. Come sottolineano ad 'Aperimercato', le dichiarazioni di chiusura del direttore dell'area professionale dell'Aston VillaDamian Vidagany, e l'allenatore, Unai Emery sembrano fatte per tirare il prezzo del Dibu Martinez. Per l'argentino, impegnato nella finale della Coppa del Mondo contro la Spagna, la società di Birmingham vorrebbe più di 6-7 milioni. Lo stesso Martinez vuole la Juventus e la trattativa non è affatto chiusa. 

La volontà del Dibu Martinez sembra in linea con quella di Youri Tielemans. Nonostante l'Aston Villa abbia vinto l'Europa League e giocherà la Champions League il prossimo anno, quando bussano società più blasonate, è difficile resistere. Il belga andrà al Manchester United e il portiere argentino vorrebbe iniziare una nuova avventura in bianconero, con cui ha già raggiunto da tempo un accordo per un contratto triennale.

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Le condizioni di Khephren Thuram

Preoccupano le condizioni di Khephren Thuram. Il francese ha una sindrome femoro-rotulea e si sta allenando a parte. Il venticinquenne non prenderà parte all'amichevole contro il Basilea, in programma sabato in Svizzera. Anche la prossima settimana Thuram dovrebbe lavorare a parte, facendo terapie e non forzando per non peggiorare la situazione. Per questo, la sua presenza contro il Nizza, nel test amichevole del 31 luglio, appare molto difficile.

Un problema per Luciano Spalletti che ha a disposizione pochi centrocampisti in questa prima parte del raduno estivo ma anche per la Juventus, essendo il francese uno dei pochi uomini mercato che potrebbero portare liquidità importanti nelle casse bianconere. 

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Sembra pronto a sbloccarsi il mercato della Juventus. Grazie alla cessione di Tarik Muharemovic al Leeds, i bianconeri incasseranno circa 20 milioni di euro che sono una manna dal cielo per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Con il passaggio del bosniaco in Premier League, la Juventus potrà accelerare per l'attaccante e il portiere. Nella puntata odierna di 'Aperimercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile hanno parlato delle trattative per Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Inoltre, un precedente 'avvicina' il Dibu Martinez a Torino. E sullo sfondo anche novità legate al futuro di Dusan Vlahovic e alle condizioni fisiche di Khephren Thuram.

Accelerazione per Kolo Muani

È Randal Kolo Muani il numero nove dei desideri. Nonostante il rallenamento degli ultimi giorni, la Juventus è pronta a fare sul serio per strappare il sì del PSG. Come sottolineano Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile, i bianconeri hanno deciso di aumentare l'offerta da presentare al club francese. Nei piani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara c'è la volontà di spingersi fino a 40 milioni, inserendo anche una recompra. Il PSG starebbe valutando questa possibilità.

Sul fronte Dusan Vlahovic non ci sono novità. Dopo l'apertura del serbo a riallacciare i rapporti con la dirigenza bianconera, non ci sono stati nuovi contatti. Un piccolo dettaglio: nonostante dal 1 luglio scorso il classe 2000 non sia più un calciatore della Juventus, il suo armadietto alla Continassa non è stato ancora svuotato. Un piccolo segnale di  come una porta aperta ci sia ancora. È chiaro, sottolineano Corbo e Aprile, che la situazione Vlahovic sia legata a quella di Kolo Muani: soltanto uno arriverà (o tornerà) in bianconero.

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