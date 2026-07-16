Novità Kolo Muani! Il disegno Juve, Pellegrino e la verità su Dibu: c’è un precedente chiarissimo

Sembra pronto a sbloccarsi il mercato della Juventus . Grazie alla cessione di Tarik Muharemovic al Leeds , i bianconeri incasseranno circa 20 milioni di euro che sono una manna dal cielo per Giovanni Carnevali e Frederic Massara . Con il passaggio del bosniaco in Premier League, la Juventus potrà accelerare per l'attaccante e il portiere. Nella puntata odierna di 'Aperimercato' , in onda sul canale Youtube di Tuttosport, Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile hanno parlato delle trattative per Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino . Inoltre, un precedente 'avvicina' il Dibu Martinez a Torino. E sullo sfondo anche novità legate al futuro di Dusan Vlahovic e alle condizioni fisiche di Khephren Thuram .

Accelerazione per Kolo Muani

È Randal Kolo Muani il numero nove dei desideri. Nonostante il rallenamento degli ultimi giorni, la Juventus è pronta a fare sul serio per strappare il sì del PSG. Come sottolineano Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile, i bianconeri hanno deciso di aumentare l'offerta da presentare al club francese. Nei piani di Giovanni Carnevali e Frederic Massara c'è la volontà di spingersi fino a 40 milioni, inserendo anche una recompra. Il PSG starebbe valutando questa possibilità.

Sul fronte Dusan Vlahovic non ci sono novità. Dopo l'apertura del serbo a riallacciare i rapporti con la dirigenza bianconera, non ci sono stati nuovi contatti. Un piccolo dettaglio: nonostante dal 1 luglio scorso il classe 2000 non sia più un calciatore della Juventus, il suo armadietto alla Continassa non è stato ancora svuotato. Un piccolo segnale di come una porta aperta ci sia ancora. È chiaro, sottolineano Corbo e Aprile, che la situazione Vlahovic sia legata a quella di Kolo Muani: soltanto uno arriverà (o tornerà) in bianconero.