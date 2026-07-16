Bremer di nuovo papà, è nata Helena: l'emozionante annuncio social

Altro fiocco rosa in casa Bremer! Il difensore della Juventus è diventato papà per la seconda volta. La moglie Deborah Claudino ha infatti annunciato la nascita della piccola Helena con una storia sul suo profilo Instagram: "Benvenuta, figlia mia, Helena. Grazie, Dio, per la tua protezione e per la mia famiglia", si legge. La coppia aveva già avuto una figlia, Agatha, nata nel 2020.
La miglior soddisfazione possibile per Bremer, reduce da un Mondiale con il suo Brasile in cui non è mai sceso in campo e pronto a rimettersi agli ordini di Spalletti in vista della prossima stagione.
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