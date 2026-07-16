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Bremer di nuovo papà, è nata Helena: l'emozionante annuncio social

Il difensore bianconero e la moglie rivelano sui loro profili la nascita della seconda figlia
1 min
Bremer
Bremer di nuovo papà, è nata Helena: l'emozionante annuncio social© LAPRESSE
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Altro fiocco rosa in casa Bremer! Il difensore della Juventus è diventato papà per la seconda volta. La moglie Deborah Claudino ha infatti annunciato la nascita della piccola Helena con una storia sul suo profilo Instagram: "Benvenuta, figlia mia, Helena. Grazie, Dio, per la tua protezione e per la mia famiglia", si legge. La coppia aveva già avuto una figlia, Agatha, nata nel 2020.

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