Pellegrini dopo Celik, Massara in agguato e Gasperini furioso! La risposta alla Juve

Gian Piero Gasperini è furioso. Perché lo scippo della Juve per Zeki Celik, un giocatore che in questi mesi ha cercato in tutti i modi di trattenere, è uno smacco che di sicuro non si aspettava. E neppure poteva immaginare. Non con questi tempi e in queste modalità, visto che il turco era atteso nella Capitale per le visite mediche già nella giornata odierna. Ma c’è di più. La Roma rischia una seconda beffa se possibile ancora più clamorosa e riguarderebbe Lorenzo Pellegrini.
Massara tenta un altro blitz
Già, perché il trequartista non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, nonostante l’ennesimo incontro di ieri tra l’entourage e l’ormai ex capitano svincolato dal 1° luglio. Ricky Massara ha un ottimo rapporto col ragazzo e sta facendo il possibile per portarlo a Torino, visto e considerato che le sue qualità uniscono l’intera dirigenza, oltre a convincere pienamente Luciano Spalletti. Del resto, per la trequarti, le altre piste sono complicate per mille ragioni: Brahim Diaz vuole ancora restare al Real Madrid, Nicolò Zaniolo è tentato dall’opzione Milan, per cui la Juve sta valutando le potenziali opportunità offerte dalla platea degli svincolati di lusso. Come con Franck Kessié in mezzo al campo, col quale continuano senza sosta i discorsi con l’agente, adesso l’ultima idea è quella che porta a Pellegrini, col quale i bianconeri stanno parlando in queste ore.
Pellegrini, la Juve ci prova
Sarebbe stata anche presentata una proposta, che per il momento è in fase di valutazione: Lorenzo dovrebbe dare una risposta già in giornata. Senza tirarla troppo per le lunghe. Anche perché la Roma, pur con l’arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin, continua a cincischiare. Senza mai riuscire ad arrivare alle firme sul rinnovo con Pellegrini, sul quale Gasp vorrebbe ancora puntare anche nell’ottica delle rotazioni nelle tre competizioni alle quali i giallorossi parteciperanno. Al momento, infatti, manca ancora l’intesa. La Juve si è inserita con forza, ma sa benissimo di dover completare l’opera di convincimento di un giocatore molto più affezionato alla maglia giallorossa rispetto allo stesso Celik, fresco di firma coi bianconeri. Da Torino hanno risposto presente all’ipotesi di valutare la candidatura di Pellegrini, che sta meditando. Valuta con attenzione tutte le possibilità che gli si stanno prospettando, dando comunque la priorità a Gasperini. Massara è in agguato, ma la scelta del trequartista è delicati sima, perché cambia anche gli orizzonti di vita e non soltanto quelli professionali.
Juve-Pellegrini, ore decisive
La Roma è stata tutto per il classe ‘96, che continua ad aspettare di mettere nero su bianco un prolungamento di contratto per altre due stagioni non ancora siglato. Le prossime ore sono quelle decisive, anche perché Pellegrini non vuole che la sua estate diventi estenuante. Massara aspetta lavorando sotto traccia. Fari spenti per Celik e per tante altre piste che sta seguendo. Soprattutto quelle sull’asse Torino-Roma.
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Gian Piero Gasperini è furioso. Perché lo scippo della Juve per Zeki Celik, un giocatore che in questi mesi ha cercato in tutti i modi di trattenere, è uno smacco che di sicuro non si aspettava. E neppure poteva immaginare. Non con questi tempi e in queste modalità, visto che il turco era atteso nella Capitale per le visite mediche già nella giornata odierna. Ma c’è di più. La Roma rischia una seconda beffa se possibile ancora più clamorosa e riguarderebbe Lorenzo Pellegrini.
Massara tenta un altro blitz
Già, perché il trequartista non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, nonostante l’ennesimo incontro di ieri tra l’entourage e l’ormai ex capitano svincolato dal 1° luglio. Ricky Massara ha un ottimo rapporto col ragazzo e sta facendo il possibile per portarlo a Torino, visto e considerato che le sue qualità uniscono l’intera dirigenza, oltre a convincere pienamente Luciano Spalletti. Del resto, per la trequarti, le altre piste sono complicate per mille ragioni: Brahim Diaz vuole ancora restare al Real Madrid, Nicolò Zaniolo è tentato dall’opzione Milan, per cui la Juve sta valutando le potenziali opportunità offerte dalla platea degli svincolati di lusso. Come con Franck Kessié in mezzo al campo, col quale continuano senza sosta i discorsi con l’agente, adesso l’ultima idea è quella che porta a Pellegrini, col quale i bianconeri stanno parlando in queste ore.