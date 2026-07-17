Pellegrini dopo Celik, Massara in agguato e Gasperini furioso! La risposta alla Juve

Gian Piero Gasperini è furioso. Perché lo scippo della Juve per Zeki Celik , un giocatore che in questi mesi ha cercato in tutti i modi di trattenere, è uno smacco che di sicuro non si aspettava. E neppure poteva immaginare. Non con questi tempi e in queste modalità, visto che il turco era atteso nella Capitale per le visite mediche già nella giornata odierna. Ma c’è di più. La Roma rischia una seconda beffa se possibile ancora più clamorosa e riguarderebbe Lorenzo Pellegrini .

Massara tenta un altro blitz

Già, perché il trequartista non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, nonostante l’ennesimo incontro di ieri tra l’entourage e l’ormai ex capitano svincolato dal 1° luglio. Ricky Massara ha un ottimo rapporto col ragazzo e sta facendo il possibile per portarlo a Torino, visto e considerato che le sue qualità uniscono l’intera dirigenza, oltre a convincere pienamente Luciano Spalletti. Del resto, per la trequarti, le altre piste sono complicate per mille ragioni: Brahim Diaz vuole ancora restare al Real Madrid, Nicolò Zaniolo è tentato dall’opzione Milan, per cui la Juve sta valutando le potenziali opportunità offerte dalla platea degli svincolati di lusso. Come con Franck Kessié in mezzo al campo, col quale continuano senza sosta i discorsi con l’agente, adesso l’ultima idea è quella che porta a Pellegrini, col quale i bianconeri stanno parlando in queste ore.