Tesoro Nico Gonzalez, ora comanda la Juve! Il Mondiale non aiuta l’Atletico anche se Spalletti…

Nico Gonzalez e l'effetto Mondiale

La situazione non è cambiata, ma l’orizzonte bianconero un po’ sì: il Mondiale dell’Argentina, con Nico Gonzalez che sta convincendo come soluzione a partita in corso, mette Carnevali e Massara nelle condizioni di poter tenere alto il prezzo del cartellino, non così lontano da quei 32 milioni dell’obbligo di riscatto. Certo, la Juve deve vendere e Nico Gonzalez, proprio perché ha mercato, è uno dei candidati principali, però la dirigenza bianconera potrebbe scatenare un’asta: l’argentino ha sempre dato precedenza all’Atletico e la sensazione è che la sua volontà non cambierà da lunedì, quando il Mondiale americano sarà finito, qualunque sarà il verdetto del MetLife Stadium, sede della finale. La trattativa non si è ma chiusa del tutto e ci sarà modo di entrare ancora di più nel dettaglio, considerati i desideri di due delle tre parti in causa, ma è altrettanto vero che Nico Gonzalez, pur rappresentando una pedina da cedere per aiutare i bilanci, non è un profilo considerato in esubero sotto il profilo tecnico.