Due bomber per Spalletti! Il Psg tentenna per Kolo Muani, la Juve ha l’ok da Pellegrino

TORINO - È rimasto dietro le quinte il giusto, Giovanni Carnevali, mentre la platea bianconera acclamava a gran voce quei profili su cui ricostruire le fondamenta della Juventus. Troppo presto per scendere sul palco: prima c’era da completare la band, con l’arrivo di Frederic Massara, e assicurarsi che i vari strumenti fossero ben accordati. Ora lo show può iniziare davvero. Archiviati i blitz lampo per Ekhator e Celik, i bianconeri concentreranno tutte le energie sul reparto offensivo. La missione? Consegnare a Spalletti due bomber in tempo per la tournée tra Asia e Oceania. Ecco, in questo senso non è più il caso di parlare di “casting”: i profili su cui si tenterà il tutto e per tutto nei prossimi giorni sono ben delineati e continuano a rispondere ai nomi di Kolo Muani e Mateo Pellegrino.
Juve, l'offerta al PSG per Kolo Muani
Nel caso del francese, la Juventus avrebbe fatto sapere al PSG di essere disposta a inscenare un ultimo sforzo pur di avvicinarsi alle esose richieste per il cartellino (50 milioni di euro), mettendone sul piatto 35 milioni più una serie di bonus che, con tanto di percentuale sulla futura rivendita, farebbero gravitare il costo complessivo dell’operazione intorno ai 45 milioni di euro. Una sorta di “last call”, da prendere o lasciare. L’impressione è che stavolta, a differenza dei primi affondi bianconeri, tutti andati a vuoto, i parigini stiano davvero prendendo in considerazione la cessione. Ed è proprio in virtù di questa finestra, inaspettata, che la Juve, ben lieta di aver già trovato l’accordo con Mateo Pellegrino (si parla di un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione), avrebbe deciso di dare priorità al francese.
Mateo Pellegrino resta un obiettivo della Juve
Guai, però, a parlare di standby sul fronte argentino. I contatti con il Parma continuano per trovare una formula che accontenti tutti. Gli emiliani spingono per la cessione a titolo definitivo per sbloccare il mercato in entrata, anche al costo di scendere al di sotto della richiesta iniziale di 30 milioni di euro.
La Juventus, invece, qualora dovesse arrivare il sì del PSG per Kolo Muani, preferirebbe chiudere l’operazione Mateo Pellegrino sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. È probabile che le parti possano trovare un punto d’incontro, mettendo in piedi un prestito oneroso e definendo condizioni per l’obbligo di riscatto facilmente raggiungibili.
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