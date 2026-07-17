Due bomber per Spalletti! Il Psg tentenna per Kolo Muani, la Juve ha l’ok da Pellegrino

TORINO - È rimasto dietro le quinte il giusto, Giovanni Carnevali, mentre la platea bianconera acclamava a gran voce quei profili su cui ricostruire le fondamenta della Juventus. Troppo presto per scendere sul palco: prima c’era da completare la band, con l’arrivo di Frederic Massara, e assicurarsi che i vari strumenti fossero ben accordati. Ora lo show può iniziare davvero. Archiviati i blitz lampo per Ekhator e Celik, i bianconeri concentreranno tutte le energie sul reparto offensivo. La missione? Consegnare a Spalletti due bomber in tempo per la tournée tra Asia e Oceania. Ecco, in questo senso non è più il caso di parlare di “casting”: i profili su cui si tenterà il tutto e per tutto nei prossimi giorni sono ben delineati e continuano a rispondere ai nomi di Kolo Muani e Mateo Pellegrino.