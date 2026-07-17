Ekhator, occhio: possibile titolare per Spalletti. Prima chance per restare alla Juve, il perché

Entusiasmo, carisma e pure un filo di sana tensione che non guasta mai. La prima volta con la maglia della Juve , del resto, non te la scordi. Vale per tutti: dai campioni più esperti e abituati al prestigio di certi palcoscenici, come per i prospetti in rampa di lancio. Figuriamoci se sei italiano e hai seguito fin da piccolo la crescita di Moise Kean in bianconero: l’idolo indiscusso di Jeff Ekhator . L’unico volto nuovo nell’economia di una tristissima ripresa dei lavori per la Juventus , tra profili malcontenti che non vedono l’ora di andarsene, esuberi dal futuro incerto e totem ancora comprensibilmente scottati dall’epilogo della passata stagione. Ed è logico che una grossa fetta del popolo bianconero, mai così affamata di novità, ne scandaglierà al millimetro ogni giocata, tocco o movenza nell’ amichevole di domani contro il Basilea (l’azzurro potrebbe partire dall’inizio). Per capirci di più, nell’ottica di una permanenza a Torino tutt’altro che scontata. Non tanto perché Spalletti non lo ritenga pronto: le impressioni nelle prime sedute di lavoro alla Continassa sono più che positive. Ma perché il destino di Ekhator resta collegato a quello di Jonathan David . Il terzo slot dell’attacco bianconero, sulla carta, spetterà a uno di loro due.

La formazione contro il Basilea. Thuram out

Difficile credere infatti che la Juve, dovendo chiudere altri due colpi in attacco (titolare e vice) possa permettersi di trattenere pure Ekhator qualora non dovesse riuscire a piazzare David. Tempo al tempo. Ora c’è da mettere in mostra quanto di buono ha da offrire. A cominciare da domani pomeriggio. Al suo fianco non ci saranno Yildiz e Chico, ma Boga e uno tra Openda, Miretti e Zhegrova. A centrocampo si rivedranno invece i vari Locatelli, Cambiaso oltre ai recalcitranti Douglas Luiz e Joao Mario. Niente da fare, come vi abbiamo raccontato giorni fa, per Khephren Thuram, allenatosi a parte anche nella seduta di ieri. La sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro impone prudenza e un piano ad hoc per recuperarlo nel minor tempo possibile, tra ghiaccio, fasciature strette, lavoro in palestra e - se lo riterranno necessario - pure infilitrazioni nella porzione di ginocchio interessata.

E la verità è che non filtra ottimismo in merito all’ipotesi di riaverlo a disposizione in tempo per la prossima amichevole con lo Standard Liegi. Troppo alto il rischio di una ricaduta, considerando che tale infortunio - se non trattato con le dovute precauzioni - potrebbe arrivare a interessare pure la cartilagine. Un guaio che la Juve non potrebbe permettersi: il francese resta uno dei potenziali asset con cui far cassa per colmare il gap della mancata qualificazione in Champions e spalancare le porte a Kessie.

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