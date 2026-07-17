"Calciopoli sarebbe stata ribaltata! Nel 2006 scelti giudici a piacimento, abbiamo visto che è successo"

Piero Calabrò, quella di ieri è stata una giornata storica nell’ambito del funzionamento della giustizia sportiva. «Lo avevo già detto quasi un anno fa, il 5 agosto, proprio su Tuttosport. Non potevamo che ripartire dallo stesso concetto dopo il pronunciamento di ieri della Corte Ue: si erano già espressi in questi termini a suo tempo. Ora gli stessi concetti vengono proiettati sul caso Agnelli-Arrivabene. L’attività sportiva viene equiparata ad un’attività economica, per cui ci devono essere delle garanzie, per chi si difende, conformi a quelle stabilite per tutti i cittadini dell’Unione Europea, compresa la possibilità di ricorrere ad un giudice terzo indipendente in ultima istanza». La Corte Ue si è pronunciata. Adesso da cosa si riparte? «Agnelli e Arrivabene dopo la condanna di terzo grado della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia del Coni avevano adito il Tar del Lazio per chiedere solo il risarcimento del danno, partendo dal presupposto che queste decisioni non fossero legittime e proporzionate. Ma i difensori di Agnelli e Arrivabene sollevarono anche altre questioni. Il Tar del Lazio ha inviato gli atti alla Corte Ue, per capire se le eccezioni dei legali fossero conformi al diritto europeo. La risposta di ieri non è complessiva, ma su alcuni punti è chiara e precisa, sebbene le squalifiche siano già state scontate».
"Le pene vanno inflitte da un giudice imparziale: nel 2006 giudici a piacimento"
Quali? «Punto primo: chi irroga delle pene devastanti per un professionista o per un club deve essere un giudice imparziale, precostituito per legge e non meramente designato. Si deve andare a fondo rispetto a chi vigila sui vigilanti: nell’ambito della giustizia sportiva sono nominati dalla presidenza federale, che potrebbe da loro essere giudicata. Pensiamo al 2006, quando un commissario straordinario nominò all’ultimo momento alcuni giudici a suo piacimento e abbiamo visto quello che è successo. Con questa sentenza, tutte quelle decisioni avrebbero perso forza e valore, oltre ovviamente a quella su Agnelli e Arrivabene. Punto secondo: la proporzionalità della sanzione. Deve essere controllabile. Oggi abbiamo codici di giustizia sportiva che, ad esempio, sotto il cappello dell’articolo 6, per un’accertata slealtà, non meglio identificabile, conducono un club a rischiare fino alla retrocessione». Ora il Tar cosa potrà fare? «Ben poco, nel caso di specie, perché la Corte Ue si riferisce ai processi in corso o a quelli futuri e non a quelli passati. Da oggi, invece, una sanzione si dovrebbe poter anche sospendere, in attesa del verdetto definitivo. Ma per Agnelli e Arrivabene, che hanno già scontato la pena, resta a entrambi solo il risarcimento del danno».
"Ecco come cambia la giustizia sportiva. Agnelli-Arrivabene al Tar"
Sul futuro si può essere ottimisti? «Sì, per esempio dal punto di vista delle garanzie difensive questa sentenza può portare a notevoli passi avanti. Un contraddittorio dovrà essere garantito, come nella giustizia ordinaria». Come cambia adesso la giustizia sportiva in Italia? «Spero che non fingeremo che tutto cambi, per poi assistere al fatto che niente cambi. Già un anno fa la Corte Europea aveva sancito questi principi, ma non si è mosso nulla. Dico solo che la giustizia deve essere giusta. La sentenza è chiara, questa così come quella di un anno fa: ora comportiamoci da Paese veramente europeo, non giriamoci di nuovo dall’altra parte». Come ripartono Agnelli e Arrivabene dopo questa sentenza? «Dal Tar del Lazio, pur avendo già scontato le rispettive sanzioni. Hanno avuto il coraggio di non accettare una giustizia sportiva quanto meno mal costruita, per usare un eufemismo. Gli ultimi esempi della Fifa al Mondiale col caso della squalifica di Balogun non sono incoraggianti. La giustizia sportiva vuole essere domestica e autoreferenziale: non va bene. Basti pensare al potere che si è arrogato il procuratore federale di far decadere, senza doverlo giustificare, i termini per la riapertura del procedimento sportivo nei confronti del Napoli a proposito di Osimhen, quando invece per la giustizia ordinaria non era e non è ancora da mettere in soffitta. Sarà dura far applicare questi principi, ma Agnelli e Arrivabene non molleranno la presa».
Cosa ha deciso la Corte UE
È una sentenza storica. Con una sintesi chiarissima: le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell’Unione. Così si è espressa ieri la Corte di giustizia, che ha ridefinito il rapporto tra giustizia sportiva e diritto dell’Unione europea. La decisione nasce dal caso che ha coinvolto la Figc, il Coni e i dirigenti della Juventus nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie. Nella fattispecie Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che si sono rivolti al Tar del Lazio per chiedere conto del divieto di esercitare la propria professione in Italia e all’estero, visto e considerato che la squalifica era stata estesa anche in ambito Fifa. Nel 2022 la Procura federale della Figc ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche e dei loro dirigenti. Secondo l’accusa, alcune operazioni di trasferimento dei giocatori avrebbero avuto lo scopo di aumentare artificialmente il valore dei giocatori nei bilanci delle società. A seguito dell’indagine, Agnelli e Arrivabene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere qualsiasi attività nell’ambito della Figc. Successivamente la Fifa ha esteso tali sanzioni a livello mondiale. I dirigenti interessati, però, hanno presentato ricorso davanti al giudice amministrativo italiano. Tuttavia, quest’ultimo poteva soltanto riconoscere un eventuale risarcimento del danno, senza avere il potere di annullare le sanzioni disciplinari. Per questo motivo il giudice italiano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire se tale sistema fosse compatibile col diritto europeo.
Giudice indipendente per una sentenza che vada oltre il risarcimento economico
La Corte, a tal proposito, ha stabilito innanzitutto che una sanzione che impedisce a una persona di esercitare la propria attività professionale in tutti gli Stati membri limiti la libertà di circolazione garantita dai Trattati europei. Tuttavia, questa limitazione può essere legittima se persegue un obiettivo di interesse generale, come la tutela della correttezza delle competizioni sportive e il rispetto delle regole finanziarie delle società. La Corte ha precisato che tali sanzioni debbano rispettare il principio di proporzionalità. Ciò significa che devono essere necessarie, adeguate e fondate su criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Le misure disciplinari devono inoltre inserirsi in un sistema coerente, determinato a prevenire comportamenti illeciti e a evitare future violazioni. L’aspetto più importante della sentenza, però, riguarda da vicino il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Secondo la Corte, ogni persona colpita da una sanzione che incide sulle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione deve poter ricorrere davanti a un giudice indipendente che abbia il potere di annullare la sanzione e di adottare eventuali misure cautelari. Un semplice risarcimento economico non è sufficiente quando la sanzione continua a produrre i suoi effetti.
Il legale di Arrivabene: "Spazziamo via la sentenza della giustizia sportiva"
La Corte ha ricordato che il giudice deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere istituito dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio: solo così il controllo giurisdizionale si ritiene realmente efficace, a differenza del carattere autoreferenziale insito nell’attuale funzionamento della giustizia sportiva. La Corte ha inoltre precisato che il diritto dell’Unione non impone necessariamente due gradi di giudizio. È sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale indipendente in grado di garantire una tutela effettiva dei diritti dei cittadini. Si riscrive, così, un passaggio chiave per il funzionamento della giustizia sportiva europea. Essa conferma che le federazioni sportive possono adottare sanzioni disciplinari per tutelare la regolarità delle competizioni, ma tali decisioni necessitano di un controllo da parte di un giudice indipendente. Per garantire, così, un equilibrio tra l’autonomia dello sport e il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione Europea. Nino Paolantonio, legale di Arrivabene, è soddisfatto: «Ripartiamo dal Tar, che può portarci all’annullamento della pena: sarebbe la prima volta in Italia dal 2003 che una sanzione sportiva viene annullata da un giudice. Sì, la sanzione è già stata scontata, ma l’annullamento spazza via tutto dal 2024: è ciò che vogliamo».
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Piero Calabrò, quella di ieri è stata una giornata storica nell’ambito del funzionamento della giustizia sportiva. «Lo avevo già detto quasi un anno fa, il 5 agosto, proprio su Tuttosport. Non potevamo che ripartire dallo stesso concetto dopo il pronunciamento di ieri della Corte Ue: si erano già espressi in questi termini a suo tempo. Ora gli stessi concetti vengono proiettati sul caso Agnelli-Arrivabene. L’attività sportiva viene equiparata ad un’attività economica, per cui ci devono essere delle garanzie, per chi si difende, conformi a quelle stabilite per tutti i cittadini dell’Unione Europea, compresa la possibilità di ricorrere ad un giudice terzo indipendente in ultima istanza». La Corte Ue si è pronunciata. Adesso da cosa si riparte? «Agnelli e Arrivabene dopo la condanna di terzo grado della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia del Coni avevano adito il Tar del Lazio per chiedere solo il risarcimento del danno, partendo dal presupposto che queste decisioni non fossero legittime e proporzionate. Ma i difensori di Agnelli e Arrivabene sollevarono anche altre questioni. Il Tar del Lazio ha inviato gli atti alla Corte Ue, per capire se le eccezioni dei legali fossero conformi al diritto europeo. La risposta di ieri non è complessiva, ma su alcuni punti è chiara e precisa, sebbene le squalifiche siano già state scontate».
"Le pene vanno inflitte da un giudice imparziale: nel 2006 giudici a piacimento"
Quali? «Punto primo: chi irroga delle pene devastanti per un professionista o per un club deve essere un giudice imparziale, precostituito per legge e non meramente designato. Si deve andare a fondo rispetto a chi vigila sui vigilanti: nell’ambito della giustizia sportiva sono nominati dalla presidenza federale, che potrebbe da loro essere giudicata. Pensiamo al 2006, quando un commissario straordinario nominò all’ultimo momento alcuni giudici a suo piacimento e abbiamo visto quello che è successo. Con questa sentenza, tutte quelle decisioni avrebbero perso forza e valore, oltre ovviamente a quella su Agnelli e Arrivabene. Punto secondo: la proporzionalità della sanzione. Deve essere controllabile. Oggi abbiamo codici di giustizia sportiva che, ad esempio, sotto il cappello dell’articolo 6, per un’accertata slealtà, non meglio identificabile, conducono un club a rischiare fino alla retrocessione». Ora il Tar cosa potrà fare? «Ben poco, nel caso di specie, perché la Corte Ue si riferisce ai processi in corso o a quelli futuri e non a quelli passati. Da oggi, invece, una sanzione si dovrebbe poter anche sospendere, in attesa del verdetto definitivo. Ma per Agnelli e Arrivabene, che hanno già scontato la pena, resta a entrambi solo il risarcimento del danno».
"Ecco come cambia la giustizia sportiva. Agnelli-Arrivabene al Tar"
Sul futuro si può essere ottimisti? «Sì, per esempio dal punto di vista delle garanzie difensive questa sentenza può portare a notevoli passi avanti. Un contraddittorio dovrà essere garantito, come nella giustizia ordinaria». Come cambia adesso la giustizia sportiva in Italia? «Spero che non fingeremo che tutto cambi, per poi assistere al fatto che niente cambi. Già un anno fa la Corte Europea aveva sancito questi principi, ma non si è mosso nulla. Dico solo che la giustizia deve essere giusta. La sentenza è chiara, questa così come quella di un anno fa: ora comportiamoci da Paese veramente europeo, non giriamoci di nuovo dall’altra parte». Come ripartono Agnelli e Arrivabene dopo questa sentenza? «Dal Tar del Lazio, pur avendo già scontato le rispettive sanzioni. Hanno avuto il coraggio di non accettare una giustizia sportiva quanto meno mal costruita, per usare un eufemismo. Gli ultimi esempi della Fifa al Mondiale col caso della squalifica di Balogun non sono incoraggianti. La giustizia sportiva vuole essere domestica e autoreferenziale: non va bene. Basti pensare al potere che si è arrogato il procuratore federale di far decadere, senza doverlo giustificare, i termini per la riapertura del procedimento sportivo nei confronti del Napoli a proposito di Osimhen, quando invece per la giustizia ordinaria non era e non è ancora da mettere in soffitta. Sarà dura far applicare questi principi, ma Agnelli e Arrivabene non molleranno la presa».