"Calciopoli sarebbe stata ribaltata! Nel 2006 scelti giudici a piacimento, abbiamo visto che è successo"

Piero Calabrò, quella di ieri è stata una giornata storica nell’ambito del funzionamento della giustizia sportiva. «Lo avevo già detto quasi un anno fa, il 5 agosto, proprio su Tuttosport . Non potevamo che ripartire dallo stesso concetto dopo il pronunciamento di ieri della Corte Ue: si erano già espressi in questi termini a suo tempo. Ora gli stessi concetti vengono proiettati sul caso Agnelli-Arrivabene. L’attività sportiva viene equiparata ad un’attività economica, per cui ci devono essere delle garanzie, per chi si difende, conformi a quelle stabilite per tutti i cittadini dell’Unione Europea, compresa la possibilità di ricorrere ad un giudice terzo indipendente in ultima istanza». La Corte Ue si è pronunciata . Adesso da cosa si riparte? «Agnelli e Arrivabene dopo la condanna di terzo grado della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia del Coni avevano adito il Tar del Lazio per chiedere solo il risarcimento del danno, partendo dal presupposto che queste decisioni non fossero legittime e proporzionate. Ma i difensori di Agnelli e Arrivabene sollevarono anche altre questioni. Il Tar del Lazio ha inviato gli atti alla Corte Ue, per capire se le eccezioni dei legali fossero conformi al diritto europeo. La risposta di ieri non è complessiva, ma su alcuni punti è chiara e precisa, sebbene le squalifiche siano già state scontate».

"Le pene vanno inflitte da un giudice imparziale: nel 2006 giudici a piacimento"

Quali? «Punto primo: chi irroga delle pene devastanti per un professionista o per un club deve essere un giudice imparziale, precostituito per legge e non meramente designato. Si deve andare a fondo rispetto a chi vigila sui vigilanti: nell’ambito della giustizia sportiva sono nominati dalla presidenza federale, che potrebbe da loro essere giudicata. Pensiamo al 2006, quando un commissario straordinario nominò all’ultimo momento alcuni giudici a suo piacimento e abbiamo visto quello che è successo. Con questa sentenza, tutte quelle decisioni avrebbero perso forza e valore, oltre ovviamente a quella su Agnelli e Arrivabene. Punto secondo: la proporzionalità della sanzione. Deve essere controllabile. Oggi abbiamo codici di giustizia sportiva che, ad esempio, sotto il cappello dell’articolo 6, per un’accertata slealtà, non meglio identificabile, conducono un club a rischiare fino alla retrocessione». Ora il Tar cosa potrà fare? «Ben poco, nel caso di specie, perché la Corte Ue si riferisce ai processi in corso o a quelli futuri e non a quelli passati. Da oggi, invece, una sanzione si dovrebbe poter anche sospendere, in attesa del verdetto definitivo. Ma per Agnelli e Arrivabene, che hanno già scontato la pena, resta a entrambi solo il risarcimento del danno».

"Ecco come cambia la giustizia sportiva. Agnelli-Arrivabene al Tar"

Sul futuro si può essere ottimisti? «Sì, per esempio dal punto di vista delle garanzie difensive questa sentenza può portare a notevoli passi avanti. Un contraddittorio dovrà essere garantito, come nella giustizia ordinaria». Come cambia adesso la giustizia sportiva in Italia? «Spero che non fingeremo che tutto cambi, per poi assistere al fatto che niente cambi. Già un anno fa la Corte Europea aveva sancito questi principi, ma non si è mosso nulla. Dico solo che la giustizia deve essere giusta. La sentenza è chiara, questa così come quella di un anno fa: ora comportiamoci da Paese veramente europeo, non giriamoci di nuovo dall’altra parte». Come ripartono Agnelli e Arrivabene dopo questa sentenza? «Dal Tar del Lazio, pur avendo già scontato le rispettive sanzioni. Hanno avuto il coraggio di non accettare una giustizia sportiva quanto meno mal costruita, per usare un eufemismo. Gli ultimi esempi della Fifa al Mondiale col caso della squalifica di Balogun non sono incoraggianti. La giustizia sportiva vuole essere domestica e autoreferenziale: non va bene. Basti pensare al potere che si è arrogato il procuratore federale di far decadere, senza doverlo giustificare, i termini per la riapertura del procedimento sportivo nei confronti del Napoli a proposito di Osimhen, quando invece per la giustizia ordinaria non era e non è ancora da mettere in soffitta. Sarà dura far applicare questi principi, ma Agnelli e Arrivabene non molleranno la presa».