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Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

I bianconeri si preparano alla prima uscita stagionale a pochi giorni dall'inizio della preparazione al JTC e lo faranno in Svizzera
2 min
Juve-BasileaAmichevole
Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole© Juventus FC via Getty Images
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La Juventus guidata da Spalletti apre il calendario delle amichevoli estive con la trasferta sul campo del Basilea, al St. Jakob-Park. Dopo i primi giorni di preparazione al JTC, i bianconeri affrontano il primo banco di prova della nuova stagione. Il match, in programma sabato 18 luglio, servirà per mettere minuti nelle gambe e valutare la prima settimana di lavoro del gruppo. Sarà il primo assaggio della nuova Juve targata Spalletti con qualche ritorno e ancora poche novità dal mercato se non gli arrivi di Ekhator e l'ultimo, in ordine temporale, di Celik

Basilea-Juve: orario e dove vederla

La Juve è pronta a scendere in campo per la sfida contro il Basilea, in terra Svizzera. La gara si giocherà alle 15:30 e sarà visibile su diverse piattaforme. In primis gratuitamente sul sito ufficiale del club, basta soltanto registrarsi. Poi il match si potrà seguire anche su Dazn e Sky Sport, oppure in streaming sulle rispettive app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternatica è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport

Le probabili formazioni di Basilea-Juve

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner

Juve (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti

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