Spalletti, "malessere" e mercato Juve: "Vlahovic citofoni". Poi l'altro 9: "Gli brillano gli occhi"

"Ekhator potenziale importante"

Poi Spalletti è passato alle considerazioni su Ekhator e sui possibili partenti: "Ekhator ha un potenziale importante e la società è stata brava a portarlo a casa, ha le qualità dell'attaccante moderno, che ha tutte le caratteristiche per essere un 9 completo. Poi è chiaro che ha un'età in cui ha bisogno di crescere in tranquillità. Nelle caratteristiche è proprio forte in modo visibile perché ce le ha da quando è nato. Deve fare un percorso di completamento ed è stimolatissimo. Siamo rimasti insieme qualche minuto a fine allenamento e si vede che gli brillano gli occhi. Se il mercato aperto può condizionare? Ci dobbiamo saper convivere, può succedere che parta qualcuno, perché visto il mancato risultato dell'anno scorso può succedere che saremo costretti a vendere qualcuno. Ci faremo trovare pronti: può succedere che poi una sera alle 8 troverete una notifica come successo ieri con Celik. Quello che è successo ieri denota che abbiamo una società forte, perché le società forti sanno soprendere. Anche perché dire in anticipo i nomi che stiamo trattando significa complicare le trattative, per cui faccio i complimenti ai direttori".