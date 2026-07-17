L'assurdo "no" in Turchia, bloccato da Mourinho e capitano di Yildiz: perché la Juve ha preso Celik

"Dormo con il calcio e mi sveglio con il calcio. Rivedo tutte le partite. Non mi stanco mai di lavorare e svolgo costantemente del lavoro extra per migliorare me stesso". Parole che raccontano più di un semplice calciatore: raccontano una mentalità. Quella di Zeki Çelik , terzino turco arrivato ai massimi livelli attraverso sacrifici, disciplina e una dedizione fuori dal comune. Un percorso lontano dai riflettori delle grandi promesse, costruito giorno dopo giorno tra gavetta, ostacoli superati e una fame inesauribile di migliorarsi. Dalla Turchia alla Francia, fino alla Serie A, il classe 1997 ha conquistato ogni traguardo con il lavoro. Ora una nuova sfida lo attende: la Juventus ha scelto proprio lui per aggiungere esperienza e affidabilità alla propria rosa .

Celik-Juve, il blitz bianconero e la firma

La Juventus ha accelerato improvvisamente per assicurarsi Çelik, trasformando una trattativa che sembrava destinata a svilupparsi su altri binari in un vero e proprio colpo lampo. Il terzino turco era infatti impegnato nei dialoghi con la Roma per il rinnovo del contratto, ma l'inserimento dei bianconeri ha cambiato rapidamente lo scenario, e lo stesso Pellegrino è tra i nomi usciti dalle parti della Continassa.

La chiamata arrivata da Massara e Carnevali ha convinto il giocatore ad aprire alla nuova destinazione. Nella serata di giovedì 16 luglio Çelik è arrivato alla Continassa per completare gli ultimi passaggi e mettere la firma sull'accordo con i bianconeri. Il contratto lo legherà al club torinese fino al 30 giugno 2029. Un investimento su un giocatore già abituato alla pressione delle grandi piazze e con un bagaglio internazionale importante.