La Juve fa gola in Premier: Aston Villa e West Ham per Harviken e Cascarino

C'è aria di profonda rivoluzione in casa Juventus Women . Nel corso delle ultime settimane il club bianconero ha aperto un nuovo ciclo con l'arrivo dell'allenatore Guerrero e con lui anche diversi acquisti a comporre la rosa per la prossima stagione. Tantissimi anche i saluti da parte di chi, negli ultimi anni, è risultata protagonista degli ultimi successi della Vecchia Signora, ultimi gli addii di Harviken e Cascarino .

Juve, il saluto ad Harviken

Di seguito la nota ufficiale del club bianconero: "Si separano le strade della Juventus e di Mathilde Harviken. La norvegese saluta ufficialmente Torino per iniziare una nuova avventura professionale in Inghilterra, nella Women’s Super League, trasferendosi a titolo definitivo all'Aston Villa. Arrivata in bianconero nel gennaio 2025, la classe 2001 ha dato sin da subito un apporto importante alla retroguardia juventina: Harviken chiude la sua esperienza italiana con 50 presenze complessive e 2 reti; nel suo percorso bianconero ha collezionato anche uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Serie A Women’s Cup. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro, Mathilde!".

Cascarino lascia la Juve

Con un'altra nota ufficiale invece la Juve saluta anche Cascarino: "Si chiude ufficialmente l'avventura di Estelle Cascarino con la Juventus Women. La calciatrice francese classe 1997, che lo scorso gennaio si era trasferita al West Ham con la formula del prestito, passa ora a titolo definitivo al club inglese per continuare la sua esperienza a Londra. Approdata a Torino nell’estate del 2023, Estelle ha collezionato 51 presenze complessive in bianconero tra tutte le competizioni, dando il suo contributo per la conquista di tre trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Grazie di tutto, Estelle, e in bocca al lupo per il tuo futuro in Women’s Super League!".

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