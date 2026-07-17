Vlahovic, tutta la verità sul futuro Juve: cosa c'è dietro le parole di Spalletti

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei dossier più delicati dell'estate bianconera. Tra indiscrezioni di mercato, riflessioni economiche e segnali lanciati da entrambe le parti, la sensazione è che il destino dell'attaccante serbo sia arrivato a un bivio decisivo. A fare ulteriore chiarezza sul momento è stata anche l'analisi andata in onda sul canale YouTube Tuttosport, durante il programma Tuttochiaro, dove è stato evidenziato come la Juventus abbia ormai tracciato una linea precisa: nessuna eccezione e nessun compromesso. Ma per trattare, bisogna farsi avanti e citofonare, come ha spiegato Spalletti.
Le parole di Spalletti sono un assist: ora tocca a Vlahovic
In conferenza stampa Luciano Spalletti ha affrontato anche il tema Vlahovic, lasciando un messaggio che va oltre la semplice risposta di circostanza: "Vlahovic? Quello che era nel recinto della mia competenza l'ho fatto, io faccio valutazioni tecniche, l'aspetto economico non è di mia competenza. Quando è finito il campionato non c'ho riparlato, ma sa come la penso. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte negli uffici ma per entrare bisogna citofonare".
Vlahovic, il pensiero Juve
Parole che, secondo quanto analizzato nel corso di Tuttochiaro, rappresentano quasi un assist per il centravanti serbo. Da settimane, infatti, Vlahovic avrebbe mandato segnali di apertura nei confronti della Juventus, ma il club non sembra intenzionato a cambiare posizione. La nuova Juve ha fissato regole chiare: il matrimonio può continuare soltanto a determinate condizioni, soprattutto dal punto di vista economico. Il ritorno al centro del progetto passa inevitabilmente da una revisione degli accordi e da una disponibilità del giocatore ad adeguarsi alla nuova politica societaria. La palla, adesso, è nel campo di Vlahovic: dovrà decidere se raccogliere questo assist o lasciarlo cadere.
La Juve deve fare cassa: nessuno è davvero incedibile
Il nodo Vlahovic si inserisce in una strategia economica molto più ampia. La Juventus, infatti, ha la necessità di alleggerire il monte ingaggi e generare risorse attraverso il mercato. Le sole cessioni degli esuberi potrebbero non essere sufficienti. La linea societaria è chiara: tutti possono essere ceduti davanti a un'offerta ritenuta congrua, con una sola eccezione rappresentata da Yildiz, considerato il punto fermo attorno al quale costruire il futuro. Pesano inevitabilmente anche i mancati ricavi legati alla Champions League, un fattore che obbliga il club a valutare ogni opportunità.
Non è un caso che anche operazioni come quella relativa a Muharemovic siano state impostate con l'obiettivo prioritario di incassare. In questo scenario si inserisce anche il caso Vlahovic. La Juventus non ha chiuso la porta, ma non intende fare passi indietro rispetto alla propria linea. Se arriveranno le condizioni giuste, il rapporto potrà proseguire; in caso contrario, la separazione diventerà una possibilità sempre più concreta. L'estate del numero 9 bianconero è entrata nella sua fase decisiva.
Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei dossier più delicati dell'estate bianconera. Tra indiscrezioni di mercato, riflessioni economiche e segnali lanciati da entrambe le parti, la sensazione è che il destino dell'attaccante serbo sia arrivato a un bivio decisivo. A fare ulteriore chiarezza sul momento è stata anche l'analisi andata in onda sul canale YouTube Tuttosport, durante il programma Tuttochiaro, dove è stato evidenziato come la Juventus abbia ormai tracciato una linea precisa: nessuna eccezione e nessun compromesso. Ma per trattare, bisogna farsi avanti e citofonare, come ha spiegato Spalletti.
Le parole di Spalletti sono un assist: ora tocca a Vlahovic
In conferenza stampa Luciano Spalletti ha affrontato anche il tema Vlahovic, lasciando un messaggio che va oltre la semplice risposta di circostanza: "Vlahovic? Quello che era nel recinto della mia competenza l'ho fatto, io faccio valutazioni tecniche, l'aspetto economico non è di mia competenza. Quando è finito il campionato non c'ho riparlato, ma sa come la penso. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte negli uffici ma per entrare bisogna citofonare".