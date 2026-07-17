Vlahovic, tutta la verità sul futuro Juve: cosa c'è dietro le parole di Spalletti

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei dossier più delicati dell'estate bianconera. Tra indiscrezioni di mercato, riflessioni economiche e segnali lanciati da entrambe le parti, la sensazione è che il destino dell'attaccante serbo sia arrivato a un bivio decisivo. A fare ulteriore chiarezza sul momento è stata anche l'analisi andata in onda sul canale YouTube Tuttosport, durante il programma Tuttochiaro, dove è stato evidenziato come la Juventus abbia ormai tracciato una linea precisa: nessuna eccezione e nessun compromesso. Ma per trattare, bisogna farsi avanti e citofonare, come ha spiegato Spalletti.