Basilea-Juve, i convocati di Spalletti: tanti giovani, alcuni rientri e nuovi volti

L'attesa è finita: la Juventus torna in campo e inaugura ufficialmente la stagione 2026/27. Dopo i primi allenamenti alla Continassa, è arrivato il momento di vedere all'opera la squadra di Luciano Spalletti (qui le sue parole in conferenza) nel primo test estivo. Contro il Basilea, allo St. Jakob-Park, i bianconeri inizieranno a mettere in pratica le idee del nuovo tecnico, tra curiosità per i volti nuovi, spazio ai giovani e la voglia di ritrovare subito ritmo e certezze contro una squadra più avanti nella preparazione.