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Basilea-Juve, i convocati di Spalletti: tanti giovani, alcuni rientri e nuovi volti

I giocatori scelti dal tecnico bianconero per il primo test stagionale contro gli svizzeri
3 min
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L'attesa è finita: la Juventus torna in campo e inaugura ufficialmente la stagione 2026/27. Dopo i primi allenamenti alla Continassa, è arrivato il momento di vedere all'opera la squadra di Luciano Spalletti (qui le sue parole in conferenza) nel primo test estivo. Contro il Basilea, allo St. Jakob-Park, i bianconeri inizieranno a mettere in pratica le idee del nuovo tecnico, tra curiosità per i volti nuovi, spazio ai giovani e la voglia di ritrovare subito ritmo e certezze contro una squadra più avanti nella preparazione.

Basilea-Juventus, il primo test 

Dopo i primi giorni di lavoro alla Continassa, arriva il momento del debutto sul campo per la Juventus. La sfida contro il Basilea rappresenta il primo test per Spalletti, chiamato a dare un'identità alla squadra in vista della nuova stagione. Tra i convocati figurano diversi elementi di esperienza, ma anche tanti giovani pronti a mettersi in mostra, da Licina a Owusu, passando per Durmisi, Gil Puche e Oboavwoduo

 

 

I convocati della Juventus per la sfida contro il Basilea

A seguire i convocati di Spaletti, che ancora non può contare sui giocatori che sono stati impegnati al Mondiale, come Yildiz, McKennie o anche l'ultimo acquisto Celik:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;

Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Van Aarle, Gil Puche;

Centrocampisti: Locatelli, Douglas Luiz, Arthur, Miretti, Adzic, Owusu, Licina;

Attaccanti: Zhegrova, Boga, Milik, Openda, Ekhator, Oboavwoduo, Durmisi.

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