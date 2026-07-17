Basilea-Juve, i convocati di Spalletti: tanti giovani, alcuni rientri e nuovi volti

L'attesa è finita: la Juventus torna in campo e inaugura ufficialmente la stagione 2026/27. Dopo i primi allenamenti alla Continassa, è arrivato il momento di vedere all'opera la squadra di Luciano Spalletti (qui le sue parole in conferenza) nel primo test estivo. Contro il Basilea, allo St. Jakob-Park, i bianconeri inizieranno a mettere in pratica le idee del nuovo tecnico, tra curiosità per i volti nuovi, spazio ai giovani e la voglia di ritrovare subito ritmo e certezze contro una squadra più avanti nella preparazione.
Basilea-Juventus, il primo test
Dopo i primi giorni di lavoro alla Continassa, arriva il momento del debutto sul campo per la Juventus. La sfida contro il Basilea rappresenta il primo test per Spalletti, chiamato a dare un'identità alla squadra in vista della nuova stagione. Tra i convocati figurano diversi elementi di esperienza, ma anche tanti giovani pronti a mettersi in mostra, da Licina a Owusu, passando per Durmisi, Gil Puche e Oboavwoduo.
I convocati della Juventus per la sfida contro il Basilea
A seguire i convocati di Spaletti, che ancora non può contare sui giocatori che sono stati impegnati al Mondiale, come Yildiz, McKennie o anche l'ultimo acquisto Celik:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Van Aarle, Gil Puche;
Centrocampisti: Locatelli, Douglas Luiz, Arthur, Miretti, Adzic, Owusu, Licina;
Attaccanti: Zhegrova, Boga, Milik, Openda, Ekhator, Oboavwoduo, Durmisi.
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