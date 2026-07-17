Gatti può ritrovare Allegri, il Parma corre ai ripari per Pellegrino: il punto sul mercato Juve

Il mercato della Juventus entra nella fase più calda e le prossime settimane si preannunciano decisive per definire il volto della squadra di Luciano Spalletti, che oggi in conferenza stampa ha presentato la nuova stagione e ha fatto il punto su temi molto delicati. Tra trattative in entrata, possibili cessioni e scenari ancora aperti, la dirigenza è al lavoro su più tavoli contemporaneamente. Di tutti i principali argomenti di mercato si è parlato nel corso di Aperimercato, il programma del canale YouTube di Tuttosport, con gli aggiornamenti di Nicolò Schira e della redazione.
Schira: "Gatti può lasciare la Juve. La Fiorentina valuta Joao Mario"
Tra gli argomenti affrontati c'è stato il futuro di Federico Gatti, che potrebbe diventare uno dei nomi caldi delle prossime settimane: "Va tenuto d'occhio il nome di Gatti per il Napoli, soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno. La sensazione è che i bagagli lo possano portare lontano dalla Continassa e l'apprezzamento di Allegri può fare la differenza".
Schira ha poi fatto il punto anche sul mercato del Parma, impegnato nella ricerca dell'erede di Pellegrino: "Oltre Piccoli, su cui c'è anche la Lazio, si pensa a un colpo dal Sudamerica. A Milano arriveranno anche i fratelli Sabbag per discutere della punta argentina". Infine, uno sguardo anche alla Fiorentina. "Se Dodo dovesse andare via dalla Fiorentina, la viola potrebbe andare su Joao Mario".
Vlahovic, Yildiz e gli obiettivi di Spalletti
La Juventus continua a lavorare per completare la rosa con un portiere, un centrocampista, un trequartista e un attaccante, i quattro innesti ritenuti prioritari da Luciano Spalletti, come confermato anche ad Aperimercato. Grande attenzione resta sul caso Vlahovic. Come raccontato nell'approfondimento dedicato alle parole del tecnico bianconero, la possibilità di una permanenza non è tramontata: le percentuali vengono considerate attorno al 50%. La Juventus non chiude la porta perché trattenere il serbo a condizioni economiche sostenibili permetterebbe di investire maggiormente sugli altri reparti. Dal canto suo, Dusan non ha ricevuto offerte di primo livello: oltre all'interesse del Besiktas, continua a sognare il Barcellona, ma oggi la Vecchia Signora resta la soluzione più concreta, con un possibile nuovo accordo intorno ai 6 milioni di euro a stagione.
Intanto Spalletti aspetta anche il ritorno di Yildiz, previsto per l'inizio della prossima settimana. L'obiettivo è fargli mettere minuti nelle gambe in vista della tournée estiva, confermando quanto il turco sia centrale nel progetto tecnico. Ulteriore dettagli su Celik: solo un milione è la cifrra destinata alle commissioni dell'agente in un affare praticamente a costo zero.
Da Pellegrino a Lucumí: le prossime mosse della Juventus
Proseguono i contatti con il Parma per Pellegrino e cresce la fiducia per la chiusura dell'operazione, visto l'arrivo dei suoi agenti nei prossimi giorni. Più complicata, invece, la pista che porta a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista vuole attendere gli sviluppi del rinnovo con la Roma e, almeno al momento, la Juventus vede diminuire le proprie possibilità. Per la porta lo stallo nella trattativa per il Dubu Martínez mantiene viva la candidatura di Vicario.
In difesa, infine, il preferito di Spalletti continua a essere Lucumí. Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni, la Juventus proverà ad abbassare le richieste del Bologna, ma prima dovrà completare alcune cessioni di diversi esuberi, come quelle di Rugani e Pedro Felipe. Un eventuale addio di Gatti aprirebbe definitivamente la strada all'assalto per il difensore colombiano, con l'obiettivo di provare chiudere l'operazione per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.
QUI IL LINK AL VIDEO E AL CANALE YOUTUBE
Il mercato della Juventus entra nella fase più calda e le prossime settimane si preannunciano decisive per definire il volto della squadra di Luciano Spalletti, che oggi in conferenza stampa ha presentato la nuova stagione e ha fatto il punto su temi molto delicati. Tra trattative in entrata, possibili cessioni e scenari ancora aperti, la dirigenza è al lavoro su più tavoli contemporaneamente. Di tutti i principali argomenti di mercato si è parlato nel corso di Aperimercato, il programma del canale YouTube di Tuttosport, con gli aggiornamenti di Nicolò Schira e della redazione.
Schira: "Gatti può lasciare la Juve. La Fiorentina valuta Joao Mario"
Tra gli argomenti affrontati c'è stato il futuro di Federico Gatti, che potrebbe diventare uno dei nomi caldi delle prossime settimane: "Va tenuto d'occhio il nome di Gatti per il Napoli, soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno. La sensazione è che i bagagli lo possano portare lontano dalla Continassa e l'apprezzamento di Allegri può fare la differenza".
Schira ha poi fatto il punto anche sul mercato del Parma, impegnato nella ricerca dell'erede di Pellegrino: "Oltre Piccoli, su cui c'è anche la Lazio, si pensa a un colpo dal Sudamerica. A Milano arriveranno anche i fratelli Sabbag per discutere della punta argentina". Infine, uno sguardo anche alla Fiorentina. "Se Dodo dovesse andare via dalla Fiorentina, la viola potrebbe andare su Joao Mario".