Gatti può ritrovare Allegri, il Parma corre ai ripari per Pellegrino: il punto sul mercato Juve

Il mercato della Juventus entra nella fase più calda e le prossime settimane si preannunciano decisive per definire il volto della squadra di Luciano Spalletti, che oggi in conferenza stampa ha presentato la nuova stagione e ha fatto il punto su temi molto delicati. Tra trattative in entrata, possibili cessioni e scenari ancora aperti, la dirigenza è al lavoro su più tavoli contemporaneamente. Di tutti i principali argomenti di mercato si è parlato nel corso di Aperimercato, il programma del canale YouTube di Tuttosport, con gli aggiornamenti di Nicolò Schira e della redazione.