Kessié e la Juve si sono scelti: l’ultimo ostacolo di Massara e la proposta decisiva

In qualche modo, la Juventus e Franck Kessié sembrano destinati a trovarsi. Nel caso di Massara e del centrocampista, a ritrovarsi . Pure felicemente. Il capo dell’area sportiva bianconera si è convinto della necessità di un organizzatore di gioco, che ha anche qualche virtù in più rispetto agli altri: oltre a essere uno dei parametri zero più appetibili sul mercato, Kessié sa fare praticamente tutto quello di cui i bianconeri hanno bisogno . E cioè: il trequartista, il vertice basso, la mezzala di qualità. Spalletti, nel caso, non vedrebbe l’ora.

Perché l’ivoriano alzerebbe pure il livello di personalità, e lo farebbe all’interno di una squadra che spesso si è sciolta come neve al sole. E che stavolta - anche per come l’ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - proprio non può più permetterselo. Dunque, Kessié. Soprannominato “Il Presidente” a Milanello. E mica per caso. A lui la Juve ha chiesto di pazientare, di non guardare tanto altrove. E di immaginarsi bianconero, come può, fin quando potrà.