Vlahovic, dalla Juve nessuna follia: l’eleganza di Spalletti e la cifra per il ritorno

I nomi in attacco

Per il momento Dusan non ha ancora dato una risposta al Besiktas, che gli ha messo sul piatto 8 milioni netti a stagione. Un tentennamento che i turchi stanno sopportando a fatica: Vlahovic, infatti, ambisce ad un campionato di prima fascia. In cuor suo cova ancora la speranza di rientrare nei radar del Barcellona, ma dalla Catalogna nessuno si è fatto sentire. Anche da Napoli non è partita una chiamata in grado di sparigliare le carte, così come difficilmente partirà da Milano sponda Inter, destinata a ripartire con l’attuale parco attaccanti. La Juve sa di avere il coltello dalla parte del manico, ma è anche consapevole di quanto siano alte le spese da sostenere per una punta di alto livello: le richieste del Psg per Randal Kolo Muani, per esempio, rendono la strada in salita. Si può dire lo stesso anche per Sorloth e Balogun. E persino per Pellegrino, visto e considerato che il Parma non è in vena di regali.