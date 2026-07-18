Pellegrino a un passo dalla Juve, c’è l’accordo. Kolo Muani sfoglia il calendario

Ottimismo Pellegrino

Ottimismo che è invece la parola chiave sul fronte Mateo Pellegrino: Juventus e Parma sono sempre più vicini, l’attaccante è di fatto a un passo dal vestire la maglia bianconera. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i contatti e l’accordo tra calciatore e società è ormai cosa fatta da giorni. Contratto da 5 anni, 2 milioni di euro a stagione, quattro volte quanto guadagnato dalla punta in Emilia Romagna. Da dove spingono per una cessione a titolo definitivo, pure per sbloccare il mercato in entrata. In questo caso potrebbe arrivare uno sconto sui numeri finali, portando così la cifra complessiva intorno ai 22 milioni di euro “cash” (il 7% della rivendita è del Velez). Si tratta, dunque. Ci si parla. E si prova a surfare tempi e tempistiche, con la netta sensazione che la Juventus voglia definire l’affare nel giro di qualche giorno. Magari di allenamenti, e sicuramente di partenze e arrivi. Il desiderio? Regalare una squadra quanto più completa a Spalletti, e già per la tournée di Hong Kong e Australia. Saranno le prove generali della nuova stagione. E dovranno dare la fiducia giusta per un inizio arrembante, in modo da mettere in discesa tutto il resto. Anche le riflessioni, tattiche e non solo, di Luciano Spalletti.