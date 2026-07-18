Gasperini lo riteneva lento, Massara gli ha preso Celik: bis in arrivo per la Juve?

TORINO - Gian Piero Gasperini lo riteneva lento, troppo lento. E Ricky Massara cosa fa? Manda tutti fuori strada e nel silenzio delle tenebre gli porta via Zeki Celik, uno dei protagonisti assoluti dell’ultima stagione giallorossa. Ma non è una vendetta, semmai uno smacco. Non c’è retro pensiero dietro a questa manovra per un semplice motivo: Massara ritiene che Celik sia un ottimo elemento per la Juve. Un giocatore molto funzionale, uno su cui fondare un rinnovamento all’insegna di una maggiore competitività. Certo, non è rimasto indifferente di fronte alle aspre critiche di Gasperini, che ad aprile l’ha congedato senza troppe smancerie: «Ricky è una bravissima persona. Sotto l’aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling, ma tutto questo è sempre e solo riferito alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale». Eppure di scontri ne hanno avuti parecchi: ad agosto per Sancho, poi a gennaio per Raspadori e Zirkzee, senza dimenticare la forte discussione nello spogliatoio del Via del Mare di Lecce, che ha portato Gasperini a non presentarsi di fronte ai microfoni per il troppo nervosismo accumulato.