Resta solo Yildiz! La Juve vende, quasi tutti in uscita: cosa succede da Bremer a Kalulu

Bentornati intrecci

Non a caso, le prime missioni di Carnevali e Massara sono state esclusivamente per le soluzioni in uscita. Gli incontri con Parma - Daffara è stato uno dei primi esempi -, Genoa, Sassuolo, Udinese, hanno portato a situazioni condivise e discorsi ancora adesso da approfondire. E poi: con il Cagliari si è parlato di Adzic, con il Bologna invece di Miretti, mentre l’Atalanta prenderebbe Di Gregorio se dovesse arrivare una proposta per Carnesecchi. Bentornati intrecci. Saranno utili in particolare nelle prossime settimane, quando il conto alla rovescia del campionato sarà più stringente e allora bisognerà accorciare un po’ tutti, a partire dalle aspettative su determinate operazioni. In questo senso, anche l’idea di liberarsi di Bremer ha subito uno stop importante. Molto semplice, il motivo: non è arrivata un’offerta all’altezza. Che non doveva essere obbligatoriamente quella della clausola (58 milioni di euro), ma che dai 45 in su avrebbe attirato le attenzioni juventine.