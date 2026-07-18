La prima Juve è pronta a scendere in campo : una squadra ancora incompleta e priva dei giocatori che sono stati impegnati al Mondiale , ma vogliosa di mettere in mostra le prime richieste di Luciano Spalletti, che ieri in conferenza stampa è stato molto chiaro in vista della prossima stagione . I bianconeri se la vedranno contro il Basilea dell'ex Lichtsteiner, ora tenico degli svizzeri, al St. Jakob-Park. Un primo test contro una squadra più avanti nella preparazione e pronta a iniziare anche il campionato la prossima settimana . L'obiettivo della Vecchia Signora è mettere minuti nelle gambe per arrivare pronta alla tournèe in Asia e Australia, quando il mister avrà una rosa sicuramente più ampia.

15:00

Calciomercato Juve, i gioielli delle avversarie

E adesso, mettersi comodi e godersi le partite. No, perché la scorpacciata del Mondiale va vissuta come situazione a parte, eccezionale in ogni senso possibile. Il calcio estivo invece ha un altro tipo di fascino: suscita interesse, desta curiosità, alimenta i sogni oppure spezza le aspettative. Mica poco. Anzi: è quel che serve per caricarsi in vista della stagione. Che sarà dura, durissima, per quantità (di match) e ambizioni (necessariamente alte). Che sarà però anche l’occasione per vedere all’opera un po’ di stelle, tanto della Juve quanto delle avversarie. A partire dal Basilea, con il “vecchio” Lichtsteiner in panchina: uno dei nomi da seguire è il capoverdiano Metinho, centrocampista seguito pure dal Lens, che a sua volta sta flirtando da giorni con Openda, senza che il bianconero ricambi l’affetto. Ma i nomi sono tanti.

14:47

Le scelte del Basilea

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti. A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I., Louis, Ruegg, Koloto, Doucoure, Senaya Evann, Harder, Widmer. All. Licthsteiner

14:32

La Juve è arrivata a Basilea

Il pullman della squadra bianconera è appena arrivato in direzione stadio, in vista del calcio d'inizio in programma alle 15.30.

14:18

La formazione ufficiale della Juve

Questo l'undici scelto da Spalletti per la prima amichevole stagionale:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, GattI, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Adzic, Boga, Ekhator. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Obavwoduo, Licina, Durmisi, van Aarle. All. Spalletti

14:07

La nuova vita di Lichtsteiner

Certe storie sembrano chiudersi per poi ricominciare da un’altra prospettiva. Lichtsteiner lo scoprirà oggi, quando il suo Basilea incrocerà la Juve nella prima amichevole estiva dei bianconeri. Una partita di luglio, senza punti in palio, ma con un valore simbolico enorme per chi con la maglia bianconera ha scritto una delle pagine più vincenti della storia recente del club. Sarà il primo confronto da allenatore contro la squadra che lo ha consacrato e che, per sette stagioni, è stata casa sua. Un incrocio inevitabilmente carico di ricordi e di emozioni. Da trenino sulla fascia alla panchina: così è cambiata la vita di Stephan.

13:57

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori:

Basilea (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner.

Juve (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti.

13:47

I convocati della Juve

Dopo i primi allenamenti alla Continassa, è arrivato il momento di vedere all'opera la squadra di Luciano Spalletti nel primo test estivo. Contro il Basilea, allo St. Jakob-Park, i bianconeri inizieranno a mettere in pratica le idee del nuovo tecnico, tra curiosità per i volti nuovi, qualche rientro e tanti giovani. QUI TUTTI I CONVOCATI.

13:42

Basilea-Juve, fischio d'inizio e dove vederla

La Juve è pronta a scendere in campo per la sfida contro il Basilea, in terra Svizzera. La gara si giocherà alle 15:30 e sarà visibile su diverse piattaforme. In primis gratuitamente sul sito ufficiale del club, basta soltanto registrarsi. Poi il match si potrà seguire anche su Dazn e Sky Sport, oppure in streaming sulle rispettive app scaricabili per tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternatica è possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.

St. Jakob-Park - Basilea