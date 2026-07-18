Ekhator, l'esordio Juve non dura neanche mezz'ora: cos'è successo contro il Basilea

È durato circa trenta minuti il primo assaggio di Juventus per Ekhator . L’attaccante classe 2006 è stato schierato titolare da Spalletti nella sfida contro il Basilea , approfittando della mancanza di alternative disponibili nel ruolo di centravanti. Un’occasione importante per il giovane ex Genoa, chiamato a mettersi alla prova con la maglia bianconera. La sua gara, però, si è interrotta prima del previsto a causa di un infortunio.

Ekhator costretto al cambio dopo un duro contrasto

Ekhator ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo un intervento particolarmente intenso da parte di un avversario. L’attaccante è rimasto per qualche istante a terra, rendendo necessario l’intervento dello staff medico della Juventus per valutare le sue condizioni. Dopo i primi controlli, il classe 2006 è riuscito a rialzarsi e ha lasciato il campo camminando con le proprie gambe, anche se con qualche difficoltà.

Arrivato a bordo campo ha scambiato alcune parole con i sanitari, ha preso una bottiglietta d’acqua e sembrava sul punto di provare a rientrare sul terreno di gioco. Spalletti, però, l'ha anticipato con il cambio con Openda e per Ekhator non c’è stata più la possibilità di tornare in partita. Un cambio necessario visto il guaio muscolare in cui èè incappato il classe 2006. Un problema alla coscia destra ed è per questo che durante l'intervallo è uscito dal campo con una borsa del ghiaccio proprio sulla gamba dolorante. Il suo esordio in bianconero si è quindi fermato dopo mezz’ora.

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