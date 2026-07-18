Douglas Luiz, Spalletti chiama: "C'è da sbattersi, alza i giri". E su Ekhator e Di Gregorio...

Lichtsteiner ricorda: "Alla Juve devi vincere"

"Non posso valutare o dare consigli perché con Spalletti che è più che capace, un ottimo allenatore e sono sicuro possa mettere tutto a posto e riprendersi la Champions League l'anno prossimo. Ho tanta fiducia in lui", così ha esordito, sempre a Sky Sport, l'allenatore del Basilea Lichtsteiner. Lo svizzero non nasconde l'emozione per aver sfidato una delle pagine più belle del suo passato: "Le sensazioni dei tifosi sono ovvie, tante emozioni importanti dopo 7 anni con questa maglia: sono orgoglioso dei tanti successi. Il ricordo più bello? Ce ne sono tanti ma quelle che fanno più male sono le due finali perse in Champions. Sono due rimpianti. Il più bello tutti gli scudetti vinti. Ambizione della Juve? Normale, quando indossi questa maglia devi vincere. La pressione è questa, io ho vissuto in un'epoca molto importante e fa parte della storia di un club passare anche momenti difficili ma io sono sicuro che la Juve tornerà sui grandi palchi".