Douglas Luiz, Spalletti chiama: "C'è da sbattersi, alza i giri". E su Ekhator e Di Gregorio...

Il primo incontro amichevole della Juventus termina in parità: 0-0 contro il Basilea, allenato dall'ex bianconero Stephan Lichtsteiner e più avanti nella preparazione. Luciano Spalletti si è mostrato abbastanza soddisfatto per quanto visto, tenendo in considerazione che i bianconeri hanno iniziato a lavorare alla Continassa soltanto da pochi giorni e mancano all'appello tantissimi titolari. Al termine della sfida del St. Jakob-Park, l'allenatore bianconero ha parlato anche delle condizioni fisiche di Jeff Ekhator, uscito per infortunio dopo mezz'ora, oltre ai singoli: occhi puntati sul brasiliano Douglas Luiz e Michele Di Gregorio.
Prestazione positiva
"Poteva essere difficile vedere delle trame di gioco ma i ragazzi lo hanno fatto e anche bene. C'è stata un po' di imprecisione nelle scelte di alcuni momenti importanti", ha così esordito Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport.
L'allenatore bianconero è poi passato alla prestazione, che arriva al termine della prima settimana di lavoro alla Continassa: "Ci sono stati anche due o tre episodi dove potevamo anche fare gol nel primo tempo ed è stato bravo il loro portiere, va accettata la qualità degli altri. Sono molto contento di quanto hanno espresso i ragazzi e della serietà che ho visto questa settimana".
Le condizioni di Ekhator
Non un esordio da ricordare per Jeff Ekhator. Il primo acquisto della sessione estiva è stato schierato titolare da Luciano Spalletti, ma la sua partita è durata soltanto una trentina di minuti, poi ha dovuto lasciare il posto a Openda a causa di un problema fisico. "Speriamo non si sia fatto male", ha commentato l'allenatore bianconero.
E poi sull'esordio dell'ex Genoa ha aggiunto: "Non è riuscito a entrare bene dentro la squadra, si è innervosito e poi ha iniziato a sentire un dolorino dietro e lo ha limitato. Una partita dove non si può valutare, ma il ragazzo lo conosciamo bene per cui siamo tranquilli".
I segnali da Douglas Luiz
Grande attenzione per la prestazione di Douglas Luiz. Il brasiliano, rientrato a Torino dopo i prestiti poco fortunati al Nottingham Forest e all'Aston Villa, vuole giocarsi le proprie chance in bianconero e riscattare le ultime due deludenti annate. "Qualche segnale positivo l'ho visto. Mi aspetto che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi: qualità nello stretto, capacità di capire quando toccare la palla una volta di più o una di meno. Allo stesso tempo c'è da andarsi a sbattere in 30 metri di campo per la squadra, questo lo fa un po' meno e deve fare attenzione", ha continuato Luciano Spalletti.
La gestione Di Gregorio e i giovani
Luciano Spalletti ha poi concluso parlato anche del portiere. La Juventus sta lavorando a un nuovo numero uno e i nomi sono sempre quelli del Dibu Martinez e di Guglielmo Vicario. Intanto, l'allenatore bianconero ha fatto un punto su Michele Di Gregorio: "Il direttore ne ha parlato in maniera corretta, noi vogliamo avere in tutti i ruoli la competizione. È vero, stiamo cercando un portiere per essere più competitivi che mai poi valuteremo le situazioni".
Infine, Spalletti ha parlato dei tanti giovani a disposizione, tra cui spicca Licina che ha trovato l'esordio contro il Basilea: "Sono tutti ragazzi di buone qualità e prospettive. Devono far vedere il carattere dei grandi e di essere subito nelle condizioni di valutare quelle che sono le qualità ma anche quello che è il ghigno di prendersi delle responsabilità, lo scegliere e non essere dubbiosi. Devono giocarsi le possibilità che hanno, questo fa la differenza. Oltre a questo devono stare sempre dentro alla squadra, liberi in campo ma dentro come fase difensiva e comportamento".
Lichtsteiner ricorda: "Alla Juve devi vincere"
"Non posso valutare o dare consigli perché con Spalletti che è più che capace, un ottimo allenatore e sono sicuro possa mettere tutto a posto e riprendersi la Champions League l'anno prossimo. Ho tanta fiducia in lui", così ha esordito, sempre a Sky Sport, l'allenatore del Basilea Lichtsteiner. Lo svizzero non nasconde l'emozione per aver sfidato una delle pagine più belle del suo passato: "Le sensazioni dei tifosi sono ovvie, tante emozioni importanti dopo 7 anni con questa maglia: sono orgoglioso dei tanti successi. Il ricordo più bello? Ce ne sono tanti ma quelle che fanno più male sono le due finali perse in Champions. Sono due rimpianti. Il più bello tutti gli scudetti vinti. Ambizione della Juve? Normale, quando indossi questa maglia devi vincere. La pressione è questa, io ho vissuto in un'epoca molto importante e fa parte della storia di un club passare anche momenti difficili ma io sono sicuro che la Juve tornerà sui grandi palchi".
Infine, Lichtsteiner ha parlato di Spalletti e del ruolo da allenatore: "Ora c'è Spalletti, è uno dei più forti in giro. Fate bene a dare fiducia a lui. Basilea? Abbiamo tanti giocatori forti nell'uno contro uno. Mi piace una squadra che giochi a calcio con la palla a terra. Non abbiamo una grossa fisicità e lavoriamo su questo. Un giocatore bianconero che ha messo in difficoltà? Difficile dirlo perché dopo 45' sono stati cambiati tutti. Io penso la Juve abbia un'ottima squadra. Mi piacciono i difensori, Locatelli e Cambiaso. La Juventus è una squadra che può fare bene l'anno prossimo".
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Il primo incontro amichevole della Juventus termina in parità: 0-0 contro il Basilea, allenato dall'ex bianconero Stephan Lichtsteiner e più avanti nella preparazione. Luciano Spalletti si è mostrato abbastanza soddisfatto per quanto visto, tenendo in considerazione che i bianconeri hanno iniziato a lavorare alla Continassa soltanto da pochi giorni e mancano all'appello tantissimi titolari. Al termine della sfida del St. Jakob-Park, l'allenatore bianconero ha parlato anche delle condizioni fisiche di Jeff Ekhator, uscito per infortunio dopo mezz'ora, oltre ai singoli: occhi puntati sul brasiliano Douglas Luiz e Michele Di Gregorio.
Prestazione positiva
"Poteva essere difficile vedere delle trame di gioco ma i ragazzi lo hanno fatto e anche bene. C'è stata un po' di imprecisione nelle scelte di alcuni momenti importanti", ha così esordito Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport.
L'allenatore bianconero è poi passato alla prestazione, che arriva al termine della prima settimana di lavoro alla Continassa: "Ci sono stati anche due o tre episodi dove potevamo anche fare gol nel primo tempo ed è stato bravo il loro portiere, va accettata la qualità degli altri. Sono molto contento di quanto hanno espresso i ragazzi e della serietà che ho visto questa settimana".