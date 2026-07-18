Celik, prime parole da giocatore Juve: "Chi mi conosce sa. Yildiz è il futuro". E su Spalletti...

Con un vero e proprio blitz in piena regola, la Juventus ha acquistato Zeki Celik . Il turco sembrava pronto a firmare il rinnovo con la Roma , invece l'inserimento di Frederic Massara e Giovanni Carnevali ha cambiato tutto. Alla fine la firma è arrivata, ma sul contratto che legherà il difensore classe 1997 alla società bianconera fino al 30 giugno 2029 . Un'operazione geniale, che regala un nuovo rinforzo a Luciano Spalletti e ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini , che ha lanciato dichiarazioni al veleno : " Era in scadenza, ci rinforzeremo e la Roma sarà anche meglio" . Intanto, Celik ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Juventus.

Felicità per la nuova avventura

"Innanzitutto sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui. Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano", così ha esordito Zeki Celik.

Dopo essersi legato alla Juventus per le prossime tre stagioni, il difensore turco si è detto pronto per la nuova sfida in cui darà tutto per la maglia bianconera: "Che mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione e a dare tutto per i compagni e per la squadra. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".