Celik, prime parole da giocatore Juve: "Chi mi conosce sa. Yildiz è il futuro". E su Spalletti...

Con un vero e proprio blitz in piena regola, la Juventus ha acquistato Zeki Celik. Il turco sembrava pronto a firmare il rinnovo con la Roma, invece l'inserimento di Frederic Massara e Giovanni Carnevali ha cambiato tutto. Alla fine la firma è arrivata, ma sul contratto che legherà il difensore classe 1997 alla società bianconera fino al 30 giugno 2029. Un'operazione geniale, che regala un nuovo rinforzo a Luciano Spalletti e ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, che ha lanciato dichiarazioni al veleno: "Era in scadenza, ci rinforzeremo e la Roma sarà anche meglio". Intanto, Celik ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Juventus.
Felicità per la nuova avventura
"Innanzitutto sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui. Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano", così ha esordito Zeki Celik.
Dopo essersi legato alla Juventus per le prossime tre stagioni, il difensore turco si è detto pronto per la nuova sfida in cui darà tutto per la maglia bianconera: "Che mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione e a dare tutto per i compagni e per la squadra. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".
I nuovi compagni e Yildiz
Arrivato nei giorni scorsi, Zeki Celik ha avuto modo di conoscere gran parte dei suoi compagni, prima che i bianconeri partissero alla volta della Svizzera per l'amichevole pareggiata con il Basilea. È sbocciato subito il feeling, ha aggiunto: "Ovviamente ho incontrato il tecnico e i miei compagni. È stato un bel momento e mi è servito a rompere il ghiaccio. Ho legato subito con i miei compagni. È stato un bel momento per me e sono felice di esser qui".
Non lo ha ancora incontrato dal vivo, ma Kenan Yildiz ha subito scritto all'ex Roma. Presto i due turchi potranno difendere insieme i colori della Juventus. Il classe 1997 ha usato parole al miele per il numero 10 bianconero: "Mi ha mandato un messaggio vocale. Mi ha detto che era molto felice per il mio arrivo e che faremo grandi cose assieme. Gli voglio bene, è una grande persona, ha una personalità straordinaria ed è il futuro della Juventus".
Spalletti e il messaggio ai tifosi
Parole importanti anche per Luciano Spalletti. Celik non vede l'ora di lavorare con il tecnico di Certaldo: "Ho parlato con il mister. Mi ha spiegato come intende giocare. È sicuramente un grandissimo allenatore e di successo in Italia, anche i miei compagni che hanno lavorato con lui hanno detto che è un tecnico eccezionale, un grande professionista che dà molto ai suoi giocatori. Per questo credo che farò bene con lui".
Infine, Celik ha voluto lasciare anche un messaggio all'indirizzo dei tifosi bianconeri: "Sono contento di essere qui, forza Juve".
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Con un vero e proprio blitz in piena regola, la Juventus ha acquistato Zeki Celik. Il turco sembrava pronto a firmare il rinnovo con la Roma, invece l'inserimento di Frederic Massara e Giovanni Carnevali ha cambiato tutto. Alla fine la firma è arrivata, ma sul contratto che legherà il difensore classe 1997 alla società bianconera fino al 30 giugno 2029. Un'operazione geniale, che regala un nuovo rinforzo a Luciano Spalletti e ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, che ha lanciato dichiarazioni al veleno: "Era in scadenza, ci rinforzeremo e la Roma sarà anche meglio". Intanto, Celik ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Juventus.
Felicità per la nuova avventura
"Innanzitutto sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui. Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano", così ha esordito Zeki Celik.
Dopo essersi legato alla Juventus per le prossime tre stagioni, il difensore turco si è detto pronto per la nuova sfida in cui darà tutto per la maglia bianconera: "Che mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione e a dare tutto per i compagni e per la squadra. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".