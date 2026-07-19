Boga tra riscatto e Kessié: "Juve, non mi pongo limiti. E se arriva…"

Se la cristalleria è la squadra avversaria, allora può rivelarsi davvero molto utile metterci dentro più elefanti possibile. La Juventus ne ha già uno, Jeremie Boga, e le piacerebbe assai inserire in rosa un altro nazionale della Cosa d’Avorio, un “elefante” appunto in grado di apportare peso e sostanza al centrocampo: Franck Kessié. Una trattativa, quella con l’ex rossonero ora svincolato dall’Al Alhi, che va avanti da tempo e dentro la quale ora si stanno limando le cifre per abbassare le richieste da parre dell’entourage del centrocampista. Partiti da una richiesta di 7 milioni, si deve scendere poco sotto i 6 e le sensazioni sono buone. Boga, che lo conosce bene, ne sarebbe felice e non solo per questioni, diciamo così, patriottiche: «Recentemente non abbiamo parlato, ma è un bravo giocatore ed è anche una bravissima persona. Chiunque venga, io sono contento». Se poi dà una mano a questa Juve che, comunque, Boga non boccia dopo l’esordio stagionale di Basilea: «Penso che abbiamo fatto una buona gara. Ovviamente, fisicamente non siamo ancora al top, però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco, che è qualcosa che volevamo fare quest’anno. Prendiamo ogni partita per migliorare la condizione fisica. Io sto molto bene, è un piacere tornare a giocare le partite e adesso, essendo qui da un po’ di tempo, dovrò continuare a migliorarmi. Ogni allenamento e ogni partita diventano un’opportunità per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra».