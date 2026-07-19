Pagelle Juve: Perin manda un segnale, Licina con arroganza. Arthur e Openda...

I promossi

Nulla di definitivo. E ci mancherebbe altro, dal momento che il calcio di luglio è solito celare per la strada fior fior di inganni. Troppo presto per distribuire verdetti silenziosi. In attesa che i vari profili facciano rientro dalle vacanze post mondiale, sono ben 23 i bianconeri ad aver sostenuto la Prima Prova di Maturità sui banchi del St Jakobs Park. Ma guai ad illudersi: per gli scrutini finali non resterà che attendere la fine della tournée tra Asia e Oceania. Perdonateci la sigla di ispirazione “fantacalsitica”, ma alla luce dello scialbo 0-0 tra Basilea e Juventus ci risulta davvero difficile parlare di “top”. Semmai di chi, nel marasma collettivo, ha mostrato una buona condizione di forma.

Il primo della classe, manco a dirlo, si conferma Pierre Kalulu. L’unico della retroguardia bianconera sufficientemente applicato in ambedue le fasi. La curiosità - in proiezione offensiva - sta nel fatto che Spalletti è sembrato chiedergli un lavoro diverso rispetto al solito. E cioé di attaccare di tanto in tanto la profondità centralmente, interscambiandosi con il trequartista di turno (Adzic). I polmoni? Rinvigoriti dalle vacanze e - all’apparenza - già pronti per l’avvio di stagione. Discorso simile per Locatelli, mai fuori posizione e sufficientemente ispirato quando si trattava di rompere la line avversaria. Probabilmente per via del fatto che Spalletti - stavolta - gli abbia chiesto di spartirsi i compiti in regia con Douglas Luiz. Ma del brasiliano parleremo più avanti.